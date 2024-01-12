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خبراء: 150 مليار يورو حجم السياحة المُيسّرة العالمية سنوياً

1/12/2024 7:28:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد المشاركون في مؤتمر السياحة الميسرة الذي اختتم فعالياته أمس في دبي تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن حجم الفرص الضائعة في الاقتصاد العالمي نتيجة عدم تمكين هذه الفئة المهمة من التنقل والسفر عبر الحدود بلغ 142 مليار يورو العام الماضي، مطالبين بضرورة توفير حقوق التنقل السلس لذوي الاحتياجات الخاصة، مشددين على أهمية أن تضع المدن والوجهات السياحية استراتيجيات تراعي احتياجات ومتطلبات هذه الفئة.

وأشاد المشاركون بتوجه الإمارات لتكون أفضل وجهة سياحية صديقة لذوي الإعاقة خلال السنوات المقبلة، ضمن خطتها لتكون أفضل وجهة سياحية في العالم.

وثمنوا دور اتحاد النقل الجوي الدولي ((إياتا)) لتوفير حلول مستدامة للمسافرين من ذوي الإعاقة، وتنظيمه ورشة عمل لتحسين خدمات النقل الجوي للمسافرين ذوي الإعاقة.

بينما بلغ عدد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط الذين يتوقون لزيارة الوجهات السياحية الصديقة نحو 50 مليون شخص، بحسب إحصاءات 2023.

وقدر الخبراء عدد ذوي الاحتياجات الخاصة حول العالم بنحو 1.3 مليار نسمة، متوقعين أن تتجاوز قيمة السياحة الميسرة العالمية حاجز 150 مليار يورو سنوياً.

وشددوا على أهمية مشاركة ذوي الإعاقة في عملية التخطيط والبناء للمنشآت السياحية، لضمان تلبية احتياجاتهم بشكل فعال. ودعا المؤتمر إلى تعزيز خطط التطوير المستدام في المطارات، والناقلات، والفنادق، والمتاحف، ومراكز التسوق، والشواطئ لجعلها أكثر صداقة لذوي الإعاقة.

ودعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي ((إياتا)) إلى إنشاء مجالس استشارية وتطوير خطوات عملية، والعمل المشترك بين أصحاب المصلحة، بما في ذلك شركات الطيران، والمطارات، ومقدمو الخدمات، والاستفادة من التكنولوجيا لتحسين الخدمات، وخلق التآزر من خلال التعاون بين أصحاب المصلحة واستخدام الأدوات الفعالة.

وخلال الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي للسياحة المُيسّرة، قدم الاتحاد الدولي للنقل الجوي ((IATA)) توصيات حول تحسين خدمات المساعدة في التنقل، مؤكداً أهمية التواصل الفعال، والتنسيق المشترك، والاستخدام الدقيق للرموز.

وناقشت ورشة العمل كيفية التغلب على تحديات مثل عدم الإخطار المسبق بالخدمات واستخدام المساعدة على الكراسي المتحركة كحل شامل، مع تقديم اقتراحات لخدمة أفضل للعملاء، بمن في ذلك الركاب غير المعاقين الذين يحتاجون المساعدة.

وضمت الورشة متحدثين بارزين مثل موزة سعيد الرميحي من دناتا، ومارك دي لورنتيس من هيئة الطيران المدني الإيطالية، وهلال كهرمان من مطار IGA بإسطنبول، وكزافييه ماسكاريل من الخطوط الجوية البريطانية، وكونور هالبين من PRMAssist بأيرلندا. وتولت ليندا ريستانيو من اتحاد النقل الجوي الدولي إدارة الورشة.

وتضمنت التوصيات عدة محاور، أهمها: فهم احتياجات العملاء الفردية، مثل الأشخاص المكفوفين الذين قد لا يحتاجون إلى كرسي متحرك، أو كبار السن الذين يحتاجون إلى دعم التنقل، وتحليل اللوائح الحالية واستخدام الكرسي المتحرك كحل شامل، وتقديم حلول متنوعة بدلاً من الاعتماد على حل واحد يناسب الجميع.

وجه غسان سليمان، الأمين العام للمؤتمر، الشكر لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، على رعايته للمؤتمر.

وشكر جميع الشركاء والمشاركين والمتحدثين على تفاعلهم البنّاء وحرصهم على التعاون من أجل الخروج بأفكار ومقترحات مبتكرة من شأنها أن تمهد الطريق نحو مستقبل أكثر حيوية وابتكاراً لقطاع السياحة الميسرة في المنطقة والعالم.

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