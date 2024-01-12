وداعاً لحقبة الأموال السهلة المُفسِدة

ترغب الغالبية في انخفاض أسعار الفائدة، لكن الفوائد المنخفضة تغير سلوك المستثمر، وتشوهه بطرق قد يكون لها عواقب وخيمة.

وكما يوضح كتاب ((سعر الوقت: القصة الحقيقية للفائدة))، الذي ألفه المؤرخ المالي إدوارد تشانسلور، فهناك عدة جوانب سلبية لما يطلق عليه ((المال السهل)).

يحرك المال السهل النشاط الاقتصادي، لفترة مؤقتة على الأقل، ولكن الفائدة المنخفضة يمكنها أن تجعل الاقتصاد ينمو بسرعة شديدة، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم، ويزيد هذا احتمالية رفع الفائدة؛ تصدياً له. ويمكن لتذبذب الفائدة هذا أن يتسبب في تأرجح الاقتصاد ما بين تضخم وركود، ولا أحد يرغب في هذا.

علاوة على هذا، تقلل الفائدة المنخفضة العوائد المحتملة على الاستثمارات الآمنة إلى مستويات تعد غير مُستساغة، ما يشجع مستثمرين على قبول مخاطر زائدة سعياً وراء عوائد أكبر.

بالتبعية، وفي أوقات انخفاض العوائد، يتم ضخ استثمارات لا ينبغي ضخها، وتشييد مبانٍ لم يكن ينبغي إنشاؤها، وتحمل مخاطر لا ينبغي تحملها. ويبتعد رأس المال عن العوائد المنخفضة والأصول الآمنة، ويتجه نحو الفرص التي تنطوي على مخاطر أكبر، ما يسفر عن طلب قوي على الأخيرة ويدفع أسعار الأصول إلى الارتفاع. ويشجع هذا المزيد من تحمل المخاطر والمضاربة.

وحسب ما كتبه لي، الراحل تشارلي مونغر، في 2001، فربما قد صار لدينا نسخة جديدة من القول المأثور للمؤرخ البريطاني، اللورد أكتون، في القرن الـ19 ((المال السهل يفسد، والمال شديد السهولة مفسدة مطلقة)). وتصبح عملية الاستثمار متعلقة كلياً بالمرونة والاندفاع، لا الاحتراز الشامل، والمعايير المرتفعة، والعزوف المناسب عن المخاطرة.

ويميل المستثمرون إلى التقليل من الخطر، وتكاليف التمويل المستقبلية، ويزداد استخدامهم للرافعة المالية. وعادة ما يؤدي هذا إلى استثمارات تُمنى بالفشل عند اختبارها في فترات لاحقة من التشدد.

إضافة إلى هذا، تدعم الفوائد المنخفضة، المقترضين، على حساب المدخرين والمقرضين، ومن شأن هذا مفاقمة انعدام المساواة في الثروة.

وعندما تضع في اعتبارك كافة الأسباب لعدم إبقاء الفوائد منخفضة بشكل دائم، فأعتقد أن المزايا الاقتصادية تفضل تحديد أسعار فائدة منخفضة حصراً باعتبارها إجراء طارئاً. كان الخبير الاقتصادي، ميلتون فريدمان، هو العقل المستنير عندما التحقت بكلية الدراسات العليا في جامعة شيكاغو، وكان مجتهداً في الدفع بأن السوق الحرة هي أفضل مخصص للموارد. ومن المنطلق نفسه، فأنا على قناعة بأن ما يسمى بالفائدة الطبيعية تؤدي إجمالاً إلى تخصيص أفضل لرأس المال.

وتعكس الفوائد الطبيعية العرض والطلب على المال، وأعتقد بأننا لم نحظَ بسوق حرة للمال منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، حينما صار الاحتياطي الفيدرالي ((ناشطاً))، حريصاً على إبعاد المشكلات، الحقيقي منها والخيالي، بضخ السيولة في النظام المالي.

إذن، هل من المرجح أننا سنعود إلى المال السهل؟ أعتقد بأن الإجماع في الوقت الراهن على ما يلي: التضخم الأمريكي يتحرك في الاتجاه الصحيح، وسيصل عما قريب إلى مُستهدف الفيدرالي البالغ قرابة 2 %.

ونتيجة لهذا، لن تكون هناك حاجة لمواصلة رفع الفائدة. ونتيجة لذلك، سنتمتع بهبوط سلس يتسم بركود بسيط، أو عدم وقوع ركود على الإطلاق. ولذا، سيكون الفيدرالي قادراً على خفض الفائدة مرة أخرى.

ويدل هذا، بالنسبة لي، على ((تفكير معتدل))، مفاده أنه لن ينمو الاقتصاد بسرعة مفرطة بما يكفي ليرتفع التضخم، ولن يكون هادئاً بما يكفي للتسبب في تباطؤ اقتصادي. كان التفكير المعتدل، تاريخياً، يميل إلى إثارة توقعات مرتفعة لدى المستثمرين، وبالتالي يخلق مجالاً أمام خيبة أمل مُحتملة. وبالطبع، لا يعني هذا أنه خاطئ بالضرورة هذه المرة.

أعتقد أننا لن نعود إلى الفوائد شديدة الانخفاض لعدة أسباب. ربما يرغب الفيدرالي في تفادي بقائه بموقف تحفيزي على نحو دائم، بالنظر إلى المخاوف من التسبب في إثارة موجة أخرى من ارتفاع التضخم. فضلاً عن ذلك، تتمثل واحدة من أبرز مهام الفيدرالي في تحفيز الاقتصاد إذا ما سقط في الركود، ويكون ذلك إلى حد كبير بخفض الفائدة، ولن يقدر على فعل ذلك فعلياً إذا كانت الفائدة بالفعل قريبة من الصفر.

علاوة على هذا، يبدو وأننا نشهد أفولاً للعولمة وزيادة في القوة التفاوضية للعمالة، ما يرجح أن التضخم قد يسجل مستويات أعلى في المستقبل القريب عما كان قبل عام 2021. لذا، سألتزم بتوقعي أن الفائدة ستراوح بين 2 % و4 %، وليس بين 0 % و2 %، خلال الأعوام القليلة المقبلة. بالطبع، هذه المُعتقدات متجذرة في أفكاري عن كيفية تفكير الفيدرالي في الأمر. لكن ما سيفعله الفيدرالي قد يكون مختلفاً.

بيد أني أعتقد أنه من المعقول افتراض أن بيئة الاستثمار في الأعوام المقبلة ستكون مختلفة للغاية عما شهدناه في حقبة المال السهل بين عامي 2009 و2021، ما يعني حاجة المستثمرين لاستراتيجيات مختلفة.

الكاتب مؤسس ورئيس مشارك لدى ((أوكتري كابيتال مانجمنت))

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