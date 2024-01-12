مكاسب الأسهم حديثة الإدراج تعزز آمال انتعاش سوق الاكتتابات العامة الأولية

تفوقت الطروحات العامة الأولية الكبيرة في الأداء على أسواق الأسهم الأوسع نطاقاً على مدار العام الماضي، ما عزز آمالاً بانتعاش وتيرة أحجام الإدراجات الجديدة من جديد، بعد ركودها لفترة طويلة.

وفاق أداء أسهم الشركات التي جمعت 100 مليون دولار على الأقل عند طرحها للمرة الأولى منذ بداية 2023، مؤشر الأسهم ((إي آند بي 500)) بمقدار 18 نقطة مئوية في المتوسط، بحسب تحليل ((فايننشال تايمز)) لبيانات ((ديلوجيك)).

كان أداؤها مدعوماً ببعض قصص النجاح الكبيرة، مثل مجموعة ((سكاي وارد سبيشيتلي)) للتأمين، التي ارتفعت 125% منذ إدراجها قبل عام، وكذلك ((رايزيبيو)) التي قفزت 224%، مدفوعة بأنباء في الشهر الماضي عن شراء ((بريستول مايرز سكويب)) لشركة التكنولوجيا الحيوية.

وأسهمت فيما يفوق مجرد تعويض الاستقبال الضعيف في السوق لمجموعات، مثل شركة توصيل البقالة ((إنستاكارت))، التي ما زالت خاسرة.

وفي المتوسط، صعدت أسهم الشركات حديثة الإدراج بنحو 30% مقارنة بسعر الطرح.

وستكون البيانات محل ترحاب من قِبَل المصرفيين المتلهفين للصفقات، بعد أحجام طروحات عامة أولية مخيبة للآمال للعام الثاني على التوالي.

وتشير ((ديلوجيك)) إلى جمع الشركات 20 مليار دولار فقط من خلال الإدراجات الجديدة في سوق الولايات المتحدة خلال 2023. وكان هذا أكثر من ضِعف الذي جمعته الشركات في العام السابق، لكنه ما زال منخفضاً بقرابة 90% مقارنة بعام 2021، كما أنه كان ثالث أدنى إجمالي سنوي في العقد المنصرم.

وشهدت العديد من الإدراجات الكبيرة في العام الماضي بدايات صعبة، فانخفضت أسهم مصنعة الرقاقات ((إيه آر إم))، وصانعة الصنادل ((بيركنستوك))، و((إنستاكارت))، دون أسعار إدراجها في الأسابيع التي تلت الطروحات العامة الأولية.

ومع ذلك، كانت المجموعات حديثة الإدراج أيضاً بعضاً من أكبر المستفيدين من ارتفاع حاد لسوق الأسهم في الشهرين الأخيرين من 2023، عندما أصبح المستثمرون أكثر ثقة في بلوغ أسعار الفائدة ذروتها وأن التضخم في طريقه للعودة إلى مُستهدف الاحتياطي الفيدرالي، دون ركود عميق.

وقال جيسي مارك، الرئيس العالمي لأسواق رأس مال الأسهم لدى مصرف جيفريز الاستثماري: ((كانت هناك الكثير من نقاط البيانات في الشهرين الماضيين التي تدعم آفاقاً أكثر ملاءمة في 2024)) للطروحات العامة الأولية.

وارتفعت أسهم ((آرم))، وكانت أكبر إدراج للأسهم عالمياً في 2023، بأكثر من 40%. أما ((بيركنستوك))، التي شهدت واحدة من أسوأ الافتتاحات لطرح عام أولي كبير، فقد تعافت أسهمها، بعد انخفاضها بنحو 15% في أول أسبوع للتداولات.

وذكر رئيس قسم أسواق رأس مال الأسهم لدى مصرف أمريكي كبير: ((كنا لنود أن نرى المزيد من الاتجاه الصاعد لبعض الطروحات العامة الأولية، لكن ليس هكذا نحكم على الأمور))، وتابع: ((الأكثر أهمية هو موقع هذه الأسماء بعد 30 أو 60 أو 90 يوماً من الطرح العام الأولي، (لتشجيع مزيد من الصفقات المستقبلية))).

وارتفع مؤشر ((رينيسانس آي بي أو))، وهو سلة موزونة بالقيمة السوقية للشركات التي أُدرجت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بنسبة 44% منذ بداية 2023، مقارنة بنمو مؤشر ((إس آند بي 500)) بمقدار 24% وتصاعد مؤشر ((ناسداك)) المركب بواقع 42%.

وأسهمت المكاسب الأخيرة بالفعل في تشجيع عدة شركات مهمة، بينها ((شي إن)) لتجارة الملابس بالتجزئة عبر الإنترنت وسلسلة المخابز ((بانيرا))، على التقدم بوثائق الطرح الأولية، فيما عاودت أخريات، مثل مجموعة التواصل الاجتماعي ((ريديت))، الحديث مع مستثمرين مُحتملين، بعد إرجاء خطط مبكرة للإدراج.

ومع ذلك، يساور مصرفيون كبار قلقاً بشأن الانسياق وراء الحماس، بعد عدد من الإشارات المضللة السابقة، خاصة بينما تسجل أسعار الفائدة العالمية مستويات أعلى كثيراً مقارنة بتلك شديدة الانخفاض التي بلغتها منذ بضعة أعوام.

وقال غريغ نابهان، رئيس قسم أسواق رأس المال العالمية لدى ((بنك أوف أمريكا)): ((أرسينا أساساً لتحسينات في 2024، لكنه عالم جديد ولن يبدو كسابقه القديم، الذي اتسم بمال مجاني)).

ورغم الارتفاع الأخير في الأداء، ما زالت كثير من الشركات ترزح تحت وطأة أسعار الطرح. كما تراجعت أسهم غالبية الإدراجات الجديدة على نحو أسرع من السوق الأوسع، في الأسبوع الأول من العام الجديد، ما يسلّط الضوء على الاستمرار المُحتمل للتقلبات.

وأوضح نابهان أن المستثمرين سيواصلون وضع علاوة على الشركات التي بإمكانها تسليط الضوء على مسار واضح للربحية، ما يتناقض مع غالبية العقد السابق لضعف السوق في عام 2022، حينما كان المستثمرون منجذبون للشركات التي كانت تركز على نمو الإيرادات مهما كلّف الأمر.

وأضاف: ((هذا تغيّر متناه البطء، وليس دورياً. هناك طريقة تفكير جديدة لدى مديري الأموال في الوقت الراهن)).

ويأمل مصرفيون في ازدياد زخم حجم جمع الأموال خلال الربع الثاني فصاعداً، حينما يمكن للشركات الإفصاح عن قوائم مالية خضعت للمراجعة والتدقيق للعام بأكمله، وعندما يتوفر لديها وضوح أكبر بشأن آفاق المبيعات خلال 2025.

ومع ذلك، أفاد البعض بأن المجال المُحتمل أمام الإدراجات في النصف الثاني من العام قد يكون أكثر تشدداً من المُعتاد، بسبب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، لأن عدم اليقين الذي يسبق توجه الناخبين لصناديق الاقتراع قد يعزز تقلبات السوق، ما سيجعل الطروحات العامة الأولية أكثر خطورة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز