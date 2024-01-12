الذكاء الاصطناعي يخوض في «توقعات الأعمار».. هل هذا شيء جيد؟

حياتنا، مثل القصص، تَتبع منحنيات سردية، كلٌ منها يتَكَشف على نحو متفردٍ في فصول تحمل عناوين مألوفة: المدرسة، المسيرة المهنية، الانتقال لمنزل جديد، التعرُض لمكروه، الإصابة بمرض. وكل خط أحداث في القصة، أو الحياة، له بداية ووسط ونهاية.

في الوقت الراهن، ووفقاً للعلماء، فإن كل قصة حياة هي سردية تنتهي بموتٍ مُتوَقَع. وباستخدام بيانات السجل الدنماركي، التي تحتوي على كم هائل من المعلومات اليومية عن التعليم، والرواتب، والوظائف.

وعدد ساعات العمل، والإسكان وزيارات الطبيب، طَوَّر الأكاديميون خوارزمية يُمكنها التنبؤ بمسار حياة الشخص، بما في ذلك الوفاة المُبكرة، بطريقة مُشابهة جداً لكيفية تنبؤ نماذج اللغات الكبيرة، مثل ((شات جي بي تي)) بالجُمل. وقد تفوَقَت هذه الخوارزمية بالفعل على نماذج التنبؤ الأُخرى، بما في ذلك الجداول الإكتوارية المُستخدمة في صناعة التأمين.

حقيقة أن وجودنا المُعقد يُمكن تحليله مثل قُصاصة من نص أمرٍ مُثير ومُقلق في الوقت نفسه. وفي حين أننا نعلم أن هناك ترابطاً بين زيادة الدخل ارتفاع مُتوسط العُمر المُتوَقَع، فإن ربط كميات هائلة من البيانات المُختلفة قد يكشف عن طُرقٍ أُخرى تؤثر فيها العوامل الاجتماعية على الصحة. ومن المُمكن أن يفيد ذلك صُنّاع السياسات في سعيهم لتحسين احتمالات العيش لفترة أطول، وبصحة أفضل.

من الناحية السلبية، هناك شيء اختزالي على نحو سخيف في فكرة ((ديث جي بي تي)) الموازي لـ((تشات جي بي تي)). فكُل حبة في عقد الحياة، مثل حضور فصل دراسي، زيادة في الراتب، فقدان أحد الوالدين، تبدو تفصيلة شخصية تماماً بدرجة تصعب معها فكرة تشغيلها مجموعة بيانات يُمكن التنبؤ بها.

لكن في عصر البيانات الضخمة، ووجود الذكاء الاصطناعي لاستخلاصها، سنحتاج إلى تَقَبُل أن مثل هذه التجارب النوعية وعُمق الشعور بها يُمكن التقاطها كمياً بطُرق تَرسم، ضمن هوامش الخطأ، توقعات أعمار الأشخاص.

ولا يجد سوني ليمان، من الجامعة التقنية في الدنمارك والذي قاد البحث الذي نُشر الشهر الماضي في مجلة نيتشر كومبيوتيشنال ساينس، أي جانب مربك في هذه الفكرة.

وقد أخبرني عبر البريد الإلكتروني: ((أعتقد أن التشابه بين النص والحياة عميق ومُتعدد الجوانب. يبدو منطقياً بالنسبة إليّ أن خوارزميتنا بإمكانها التنبؤ بالخطوة التالية في حياة الإنسان)).

فاللغة والحياة عبارة عن تسلسلات وتتابُعات، وقد استغل الباحثون، الذين أتوا من جامعة كوبنهاغن وجامعة نورث إيسترن في بوسطن، هذا التشابه. في البداية جمعوا ((مُفردات)) من أحداث الحياة، وابتكروا نوعاً من اللُغة التركيبية واستخدموها لتكوين ((جُمل)). وإحدى عينات هذه الجمل قد تكون: ((خلال عامها الثالث في المدرسة الداخلية الثانوية، حَضرت هيرميون 5 فصول اختيارية)).

وتماماً مثلما تُحلل نماذج اللغات الكبيرة النصوص لمعرفة العلاقات بين الكلمات، فإن خوارزمية ((لايف تو فيك)) Life2vec) التي تُغذيها قصص الحياة المُعاد تشكيلها لسكان الدنمارك البالغ عددهم 6 ملايين نسمة بين عاميّ 2008 و2015، تُحلل هذه المُلخصات للبحث عن علاقات مُماثلة.

ثم تأتي لحظة الحقيقة: ما مدى نجاح هذه الخوارزمية في تطبيق هذا التدريب المُكَثف للخروج بتنبؤات للفترة من عام 2016 إلى عام 2020؟ وبين تجارب اختبار هذه الخوارزمية، دَرَس الباحثون عينة من 100,000 شخص تتراوح أعمارهم بين 35 و65 عاماً، عاش نصفهم والنصف الآخر مات خلال تلك الفترة.

وعندما طُلب من خوارزمية ((لايف تو فيك)) تخمين من الذي توفي منهم، خرجت الخوارزمية بنتائج صحيحة في نسبة 79 % من المرات (التخمين العشوائي يُعطي نتائج صحيحة بنسبة 50 %). وقال ليمان إنها تفوَقَت على أفضل النماذج التنبؤية الحالية بنسبة 11 %.

وتَزعُم الورقة البحثية أن ((التنبؤات الفردية الدقيقة مُمكنة فعلاً))، لكن الخوارزمية تُقدم احتمالية الوفاة في فترة مُعينة وليس في تاريخ مُحدد. وهناك بعض التحفُظات، فما ينطبق في الدنمارك قد لا ينطبق في مكانٍ آخر.

وحتى مع ذلك، ونظراً لإمكاناتها في تحسين التنبؤ بالمخاطر، فإن تأثيرها على صناعة التأمين أمر يتعين مُراقبته، لكن الباحثين، من جانبهم، لا يرغبون في أن تستخدم شركات التأمين أعمالهم، ويُبقون على الخوارزمية والبيانات طيّ الكتمان حتى الآن.

ويؤكد الباحثون أن ما هو أكثر إثارة من النتائج، هو أن ((لايف تو فيك)) هي خوارزمية عامة وليست مُحددة لمُهمة مُعينة. وفي نماذج التنبؤ الحالية، على الباحثين أن يُحددوا المُتغيرات المُهمة مُسبقاً، مثل العمر والجنس والدخل.

في المُقابل، تستوعب هذه المنهجية جميع البيانات ويُمكن لها بمُفردها التعرُف على العوامل ذات الصلة (فعلى سبيل المثال، لاحظت أن الدخل عامل مؤثر بشكل إيجابي على فرص الحياة لفترة أطول، وأن تشخيص الصحة العقلية يُعتبر عاملاً سلبياً).

وقد يوَّجه هذا الباحثين نحو تأثيرات عوامل غير مُستكشفة سابقاً على الصحة، وقد يَكشف عن روابط جديدة بين أنماط سلوكية غير مُرتبطة ظاهرياً.

وتبقى الخصوصية واحدة من مخاوف ليمان المُتزايدة؛ حيث يُشير إلى أن شركات مثل جوجل تُجمع آلات التنبؤ القوية، باستخدام ثروة البيانات الشخصية الهائلة المُستخلصة من الإنترنت.

إننا نشهد عصراً لقُدرة غير مسبوقة على التنبؤ في حياة الإنسان، وعصر قوة لا مثيل لها لأولئك القادرين على قراءة قصصنا قبل حتى أن نعيشها.

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