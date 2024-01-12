«إعمار» تعتزم بناء أطول مبنى في بودابست

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت الحكومة المجرية النقاب، أمس، عن خطط لاتفاقية تعاون مع (( إعمار)). وبحسب ((هانجري توداي)) قدمت ((إعمار))، عرضاً لشراء منطقة ساحة الشحن، في بودابست.
حيث تعتزم بناء ناطحة سحاب على غرار الطرز في دبي، ليتجاوز المبنى الجديد أطول مبنى حالياً في بودابست وهو مبنى ((إم أو إل)) للبترول ويعتزم الجانب الإماراتي استثمار 5 مليارات يورو في المشروع .
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