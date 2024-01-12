«إعمار» تعتزم بناء أطول مبنى في بودابست

كشفت الحكومة المجرية النقاب، أمس، عن خطط لاتفاقية تعاون مع (( إعمار)). وبحسب ((هانجري توداي)) قدمت ((إعمار))، عرضاً لشراء منطقة ساحة الشحن، في بودابست.

حيث تعتزم بناء ناطحة سحاب على غرار الطرز في دبي، ليتجاوز المبنى الجديد أطول مبنى حالياً في بودابست وهو مبنى ((إم أو إل)) للبترول ويعتزم الجانب الإماراتي استثمار 5 مليارات يورو في المشروع .

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