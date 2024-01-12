الهنود يتفوقون على البريطانيين في شراء عقارات دبي

استحوذ المستثمرون الهنود على نحو 40 % من جميع صفقات شراء المنازل في دبي في عام 2022، حسب ما ذكر موقع ((بيزنس إنسايدر - الهند)) أمس.

مضيفاً أن الهنود برزوا في عام 2023 كأكبر المستثمرين في سوق العقارات في دبي متجاوزين البريطانيين، في الربع الثالث من 2023. وفي الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، ضخ المستثمرون الهنود نحو 335 مليون دولار في قطاع العقارات في الإمارة.

فبعد انتهاء جائحة ((كوفيد 19))، كان سوق العقارات ينتقل من قمة إلى قمة مع بحث الهنود الأثرياء عن استثمارات خارج البلاد. ووفقاً لتقرير صادر عن ((أناروك)) ANAROCK.

وحسب ((بيزنس إنسايدر - الهند)) شهد سوق العقارات في دبي نمواً قوياً من حيث ارتفاع عوائد الاستثمار وعوائد الإيجار. وفي عام 2023 ارتفعت أسعار الشقق بنحو 18.3 %، وأسعار الفلل بنحو 22.2 % ، حيث من المتوقع أن تقفز الإيجارات قصيرة الأجل بنحو 20 % والإيجارات طويلة الأجل بـ15 % مقارنة بعام 2023. ويتوقع أن ينمو سوق العقارات في دبي بنحو 15 % في عام 2024، مدفوعاً بالاقتصاد القوي واهتمام المستثمرين الأجانب.

وقال سانجاي جوها، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Acquist للاستشارات العقارية ((لقد كانت العقارات في دبي متقلبة للغاية خلال السنوات الماضية، ولكن فترة السنتين أو السنتين والنصف الماضية كانت فترة ذهبية، لديك سوق تشهد فيه طفرة، فالتأشيرة الذهبية والعوائد المجزية، وكذلك نظراً لموقعها وقربها من الهند)).

من جانبه قال أكاش بوري، المدير الدولي لشركة انديا سوثبي: ((تشمل جوانب الجذب للاستثمار في دبي عوائد الإيجار الرائعة، وارتفاع رأس المال، واستقرار الدرهم الإماراتي المرتبط بالدولار)). وتابع ((تجدر الإشارة إلى أن دبي لا تفرض أيضاً ضريبة على أرباح رأس المال، ما يجعل الاستثمار في العقارات اقتراحاً مقنعاً)).

وأكد عدد من المستثمرين العقاريين أن ((دبي تقدم عوائد إيجارية تتراوح بين 4 إلى 7 % سنوياً، مع عدم وجود ضرائب على دخل إيجار العقارات والأرباح الرأسمالية، ما يزيد من ربحية الاستثمارات)). و((هناك ميزة أخرى للاستثمار في العقارات في دبي.

حيث يمكنك شراء الشقة، وتأجيرها، والحصول على الأموال في حسابك، ودفع أي ضرائب مطلوبة وأنت في منزلك في الهند أو في أي مكان في العالم، الأمر بهذه السهولة ويتم إدارته بشكل احترافي)).

ويسمح برنامج التحويلات الليبرالية (LRS) وهو برنامج ينفذه بنك الاحتياطي الهندي للأفراد المقيمين في الهند بتحويل ما يصل إلى 250 ألف دولار بحرية لكل سنة مالية (من 1 أبريل إلى 31 مارس) لأي معاملة جارية أو حساب رأسمالي مسموح بها أو مزيج من الاثنين معاً. ويمكن سداد الدفعات المقررة مقابل عقار ما بحيث يتم سداد نصف الدفعة في نهاية السنة المالية والنصف الآخر في السنة المالية التالية.

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