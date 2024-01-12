عرض فيلا في دبي للبيع بالمزاد بـ 460 مليون درهم

تعرض((كونسيرج أوكيشنز)) في دبي بيع الفيلا رقم 71، الواقعة على شاطئ جميرا بدبي، بالمزاد خلال الفترة من 18 إلى 24 يناير الجاري.

والتي تبلغ قيمتها المبدئية نحو 125 مليون دولار(460 مليون درهم)، وسيُفتح المزاد بدون حجز مُسبق، مع توقع بدء العروض نحو 50 مليون دولار فما فوق.

وبحسب موقع فوربس؛ فإنَّ الفيلا من تصميم المهندس المعماري العالمي فيكتور أودزينيجا، والمعروف بتصميمه لناطحة السحاب ((ذا إندكس)) ومطعم ((ماريا)) في دبي.

وتقع الفيلا في مجتمع أم سقيم 1، بالقرب من فندق بالي، وبرج العرب الشهير، وتبلغ مساحتها نحو 23 ألف قدم مربعة، وتضم 6 غرف نوم بحمامات داخلية.

وتتميز جدران الفيلا ببنائها من الحجر الجيري وبلاط البورسلين، علاوة على تصميم الأبواب بارتفاع 9 أقدام، مما يوحي بأنّ الفيلا أكثر اتساعاً مما هي عليه، كما تحتوي الفيلا على العديد من القطع الفنية.

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