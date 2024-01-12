دبي رائدة عالمياً في قطاع الميتافيرس

(MENAFN
- Al-Bayan)
حدد المنتدى الاقتصادي العالمي دبي وسيؤول وسانتا مونيكا باعتبارها المدن الرائدة في قطاع الميتافيرس، التي تقود العالم في تبني وتطبيق واكتشاف حلول عملية يمكن تقديمها للعالم بهذه التقنية الواعدة، استناداً لتقرير صادر عن شركة ((إيه بي آي ريسيرش)) مؤخراً.
وتوقع تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن تتبنى نحو 700 مدينة في جميع أنحاء العالم البنية التحتية لتقنية ((ميتافيرس)) بحلول 2030 وسلط الضوء على مزايا المدن التي تستكشف الـ((ميتافيرس)). وفي دبي، مدينة الـ((ميتافيرس))، حسبما ذكر التقرير، تلعب هذه التقنية دوراً محورياً في النمو الاقتصادي للمدينة، التي تهدف إلى أن تصبح واحدة من أفضل مدن العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 50 % من المستهلكين في دبي حريصون على إنشاء محتوى ((ميتافيرس)) وتحقيق دخل منه.وقدر سوق الـ((ميتافيرس)) العالمي بنحو 65.5 مليار دولار في 2022، و82 مليار دولار عام 2023، ويتوقع أن يصل إلى 936.6 مليار دولار بحلول 2030.
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