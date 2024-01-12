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دبي رائدة عالمياً في قطاع الميتافيرس

1/12/2024 7:28:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حدد المنتدى الاقتصادي العالمي دبي وسيؤول وسانتا مونيكا باعتبارها المدن الرائدة في قطاع الميتافيرس، التي تقود العالم في تبني وتطبيق واكتشاف حلول عملية يمكن تقديمها للعالم بهذه التقنية الواعدة، استناداً لتقرير صادر عن شركة ((إيه بي آي ريسيرش)) مؤخراً.

وتوقع تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن تتبنى نحو 700 مدينة في جميع أنحاء العالم البنية التحتية لتقنية ((ميتافيرس)) بحلول 2030 وسلط الضوء على مزايا المدن التي تستكشف الـ((ميتافيرس)). وفي دبي، مدينة الـ((ميتافيرس))، حسبما ذكر التقرير، تلعب هذه التقنية دوراً محورياً في النمو الاقتصادي للمدينة، التي تهدف إلى أن تصبح واحدة من أفضل مدن العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 50 % من المستهلكين في دبي حريصون على إنشاء محتوى ((ميتافيرس)) وتحقيق دخل منه.وقدر سوق الـ((ميتافيرس)) العالمي بنحو 65.5 مليار دولار في 2022، و82 مليار دولار عام 2023، ويتوقع أن يصل إلى 936.6 مليار دولار بحلول 2030.

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