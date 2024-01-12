«المركزي» يلغي ترخيص الأولى للوساطة التأمينية

(MENAFN
- Al-Bayan)
ألغى مصرف الإمارات المركزي ترخيص شركة الأولى لوسطاء التأمين العاملة في دولة الإمارات وشطب اسمها من السجل.
وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم 22 (2) من قرار مجلس الإدارة رقم (15) لسنة 2013 في شأن نظام وساطة التأمين. تأتي العقوبة بناءً على قرار المصرف المركزي، نتيجة عدم التزام الشركة بمتطلبات المادة 9 في نظام وساطة التأمين. ويعمل مصرف الإمارات المركزي على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة.
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