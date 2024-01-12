النفط يرتفع 4 % بعد تحويل مسار ناقلات من البحر الأحمر

ارتفعت أسعار النفط 4 % أمس مع تحويل ناقلات نفط مسارها من البحر الأحمر بعد ضربات جوية وبحرية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف للحوثيين في اليمن.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.16 دولارات أو 4.1 % إلى 80.57 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.05 دولارات أو 4.2 % إلى 75.07 دولاراً ويتجه الخامان لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي .

حيث سيطرت حالة من القلق على الأسواق بشأن تواصل تدفق إمدادات الخام من الشرق الأوسط بكميات مناسبة وتزايد المخاوف بشأن تأخير وصول الشحنات وارتفاع تكلفة الشحن بعد توقف السفن عن استخدام البحر الأحمر وقناة السويس. وزادت الضربات الأمريكية والبريطانية من مخاوف السوق بشأن تحول الحرب في غزة إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط ما يؤثر على إمدادات النفط من المنطقة.

وذكر محللو آي.إن.جي في مذكرة أن أكثر من 20 مليون برميل يومياً من النفط تتحرك عبر مضيق هرمز، أي ما يعادل حوالي 20 % من الاستهلاك العالمي.

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