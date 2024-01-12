17000 علامة تجارية جديدة في السوق المحلي 2023 بنمو 5 %

شهد قطاع السلع والخدمات محلياً تسجيل أكثر من 17000 علامة تجارية جديدة خلال 2023 بنمو طفيف 5 % مقارنة بحوالي 16200 علامة في 2022.

وأوضحت مؤشرات حديثة لوزارة الاقتصاد أمس أن القطاعات التي تصدرت العلامات التجارية شملت الصناعات الغذائية والقطاع الزراعي وقطاع التجارة والقطاع النفطي إلى جانب قطاع التكنولوجيا والإلكترونيات وعلامات الابتكار والأنشطة المتعلقة بالميتافيرس إلى جانب العلامات في القطاع المالي والبنوك وأنشطة التأمين وقطاعات سلعية جاءت بمقدمتها السيارات وقطع الغيار والملابس وقطاع الذهب ومستحضرات التجميل.

إضافة إلى قطاع المطاعم. كما شملت أيضاً قطاعات خدمية أخرى مثل السياحة والتعليم والسياحة والفنادق والقطاع الإنشائي والصحة والمؤسسات الرياضية وتنوعت العلامات التجارية بين الشركات المحلية وعدد كبير من الشركات الأجنبية فيما توزعت أيضاً وفق جهات الشركات العاملة بالسوق المحلي، حيث اختصت جانباً من العلامات بالشركات العاملة في المناطق الحرة.

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