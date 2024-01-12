25.8 ملياراً مكاسب الأسهم المحلية في 5 جلسات

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 25.8 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي في 5 جلسات، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.68 تريليونات درهم أمس، منها 2.98 تريليون درهم في سوق أبوظبي و700 مليار درهم في دبي.

واجتذبت الأسهم المحلية نحو 8.8 مليارات درهم سيولة خلال أسبوع منها 7.2 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.6 مليار في دبي، بعد التداول على أكثر من 2.5 مليار سهم، عبر تنفيذ 113.95 ألف صفقة. وصعد مؤشر سوق دبي 0.39 % في أسبوع، وحقق السوق مكاسب بنحو 2.8 مليار درهم في 5 جلسات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 697.24 مليار درهم في نهاية جلسة يوم الجمعة قبل الماضي إلى 700 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 77.46 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 511.9 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 434.45 مليون درهم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) 1.35 % إلى مستوى 9791.16 نقطة خلال أسبوع، ليربح السوق نحو 23 مليار درهم.

وعلى مستوى الأداء اليومي، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4104.11 نقاط متراجعاً 0.34 %، في أمس.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، أمس، عند 9791.16 نقطة، متراجعاً 0.54 %. وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، جلفار 12 %، وإي سفن 7.5 %، والاتحاد للتأمين 6.1 %، ومجموعة أرام 5.9 %.

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