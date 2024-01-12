25.8 ملياراً مكاسب الأسهم المحلية في 5 جلسات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 25.8 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي في 5 جلسات، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.68 تريليونات درهم أمس، منها 2.98 تريليون درهم في سوق أبوظبي و700 مليار درهم في دبي.
واجتذبت الأسهم المحلية نحو 8.8 مليارات درهم سيولة خلال أسبوع منها 7.2 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.6 مليار في دبي، بعد التداول على أكثر من 2.5 مليار سهم، عبر تنفيذ 113.95 ألف صفقة. وصعد مؤشر سوق دبي 0.39 % في أسبوع، وحقق السوق مكاسب بنحو 2.8 مليار درهم في 5 جلسات.
وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 697.24 مليار درهم في نهاية جلسة يوم الجمعة قبل الماضي إلى 700 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.
واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 77.46 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 511.9 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 434.45 مليون درهم.
وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) 1.35 % إلى مستوى 9791.16 نقطة خلال أسبوع، ليربح السوق نحو 23 مليار درهم.
وعلى مستوى الأداء اليومي، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4104.11 نقاط متراجعاً 0.34 %، في أمس.
وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، أمس، عند 9791.16 نقطة، متراجعاً 0.54 %. وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، جلفار 12 %، وإي سفن 7.5 %، والاتحاد للتأمين 6.1 %، ومجموعة أرام 5.9 %.
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