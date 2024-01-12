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بايدن يصف جماعة الحوثي بأنها تنظيم إرهابي

1/12/2024 7:28:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن "الجمعة" قوات جماعة الحوثي بأنها تنظيم إرهابي، وذلك بعد أن شنت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية عشرات الضربات الجوية على أهداف في أنحاء اليمن أثناء الليل.

وقال بايدن إن واشنطن سترد على الحوثيين إذا واصلوا سلوكهم الذي وصفه بأنه مثير للغضب.

وتقول لندن وواشنطن إن ضرباتهما الجوية في اليمن، الذي يسيطر الحوثيون على معظمه، كانت رداً على هجمات تشنها الحركة منذ شهور على السفن في البحر الأحمر، والتي يقول الحوثيون إنها رد على الحرب المستمرة في غزة.


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