بايدن يصف جماعة الحوثي بأنها تنظيم إرهابي

(MENAFN
- Al-Bayan)
وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن "الجمعة" قوات جماعة الحوثي بأنها تنظيم إرهابي، وذلك بعد أن شنت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية عشرات الضربات الجوية على أهداف في أنحاء اليمن أثناء الليل.
وقال بايدن إن واشنطن سترد على الحوثيين إذا واصلوا سلوكهم الذي وصفه بأنه مثير للغضب.
وتقول لندن وواشنطن إن ضرباتهما الجوية في اليمن، الذي يسيطر الحوثيون على معظمه، كانت رداً على هجمات تشنها الحركة منذ شهور على السفن في البحر الأحمر، والتي يقول الحوثيون إنها رد على الحرب المستمرة في غزة.
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