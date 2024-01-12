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جنرال أمريكي: الحوثيون أطلقوا صاروخاً مضاداً للسفن رداً على الضربات

1/12/2024 7:28:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال جنرال أمريكي إن الحوثيين في اليمن أطلقوا صاروخا بالستيا مضاداً للسفن "الجمعة" ردا على ضربات أمريكية وبريطانية
استهدفت مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وقال مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة اللفتنانت جنرال دوغلاس سيمز للصحافيين "نعلم أنهم أطلقوا صاروخا واحدا على الأقل في رد انتقامي"، مضيفا أن الصاروخ لم يصب أي سفينة.

ورأى أن "نبرتهم قوية وعالية. أتوقع أن يحاولوا القيام برد انتقامي ما" في إشارة إلى الحوثيين.

ويتواصل تقيم حجم الأضرار الناجمة عن الضربات التي استهدفت نحو 30 موقعا باستخدام أكثر من 150 من قطع الدخيرة، وفق سيمز مضيفا أن من غير المتوقع أن يكون عدد الإصابات مرتفعا.

نفّذ الحوثيون عددا متزايدا من الهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ في البحر الأحمر منذ اندلاع الحرب في غزة إثر هجوم حماس غير المسبوق في 7 أكتوبر على إسرائيل.


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