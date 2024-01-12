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جوتيريش يدعو الحوثيين والتحالف الأمريكي على الالتزام بقرار للأمم المتحدة

1/12/2024 7:28:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التحالف الأمريكي والحوثيين إلى الالتزام بقرار لمجلس الأمن الدولي، وذلك بعد الضربات العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة واستهدفت الحوثيين في اليمن.

ونقل بيان عن جوتيريش قوله
"الجمعة" في نيويورك، إن هجمات الحوثيين على السفن التجارية غير مقبولة.

وأضاف أن "هذه الهجمات تعرض سلامة وأمن سلاسل التوريد العالمية للخطر، ولها تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي والإنساني في أنحاء العالم."

وحث جوتيريش الحوثيين على الالتزام بقرار أصدره مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، ويدعو إلى وقف فوري للهجمات.

وأضاف جوتيريش أنه في الوقت نفسه، يجب على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي دافعت عن سفنها أن تلتزم بالقانون الدولي، على النحو المنصوص عليه في القرار.

ودعا جوتيريش "جميع الأطراف المعنية إلى عدم تصعيد الموقف بشكل أكبر لمصلحة السلام والاستقرار في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع".

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