جوتيريش يدعو الحوثيين والتحالف الأمريكي على الالتزام بقرار للأمم المتحدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التحالف الأمريكي والحوثيين إلى الالتزام بقرار لمجلس الأمن الدولي، وذلك بعد الضربات العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة واستهدفت الحوثيين في اليمن.
ونقل بيان عن جوتيريش قوله
"الجمعة" في نيويورك، إن هجمات الحوثيين على السفن التجارية غير مقبولة.
وأضاف أن "هذه الهجمات تعرض سلامة وأمن سلاسل التوريد العالمية للخطر، ولها تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي والإنساني في أنحاء العالم."
وحث جوتيريش الحوثيين على الالتزام بقرار أصدره مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، ويدعو إلى وقف فوري للهجمات.
وأضاف جوتيريش أنه في الوقت نفسه، يجب على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي دافعت عن سفنها أن تلتزم بالقانون الدولي، على النحو المنصوص عليه في القرار.
ودعا جوتيريش "جميع الأطراف المعنية إلى عدم تصعيد الموقف بشكل أكبر لمصلحة السلام والاستقرار في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع".
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