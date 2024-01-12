روسيا تدين الضربات على مواقع باليمن وأمريكا تؤكد قانونيتها

(MENAFN
- Al-Bayan)
دان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة "الجمعة" الضربات الأمريكية والبريطانية التي استهدفت مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن ووصفها بأنها "عدوان مسلّح سافر".
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن "هاتين الدولتين نفّذتا ضربة كبرى على الأراضي اليمنية. أنا لا أتحدث عن هجوم على جماعة ما داخل البلد، بل عن هجوم على شعب البلد بأسره. لقد تم استخدام طائرات وبوارج وغواصات أيضا"، في إشارة إلى ضربات شنّتها الولايات المتحدة وبريطانيا بدعم من دول حليفة.
ودافعت الولايات المتحدة عن الضربات العسكرية على الحوثيين باعتبارها قانونية وتتفق مع القانون الدولي.
وقالت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد لمجلس الأمن بالأمم المتحدة إن الضربات التي نفذت خلال الليل استهدفت "تعطيل قدرة الحوثيين على مواصلة الهجمات المتهورة على السفن وإضعاف تلك القدرة".
وأضافت أن هجمات الحوثيين أجبرت أكثر من ألفين سفينة على تحويل مسارها عن البحر الأحمر منذ نوفمبر.
وشددت غرينفيلد على أن بلادها ستواصل "المساعي الدبلوماسية مع السعي للدفاع عن السفن التجارية في البحر الأحمر".
وشنت القوات الأمريكية والبريطانية فجر "الجمعة" ضربات على مواقع تستخدمها جماعة الحوثي في اليمن رداً على هجماتها على السفن في البحر الأحمر.
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