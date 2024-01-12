روسيا تدين الضربات على مواقع باليمن وأمريكا تؤكد قانونيتها

دان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة "الجمعة" الضربات الأمريكية والبريطانية التي استهدفت مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن ووصفها بأنها "عدوان مسلّح سافر".

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن "هاتين الدولتين نفّذتا ضربة كبرى على الأراضي اليمنية. أنا لا أتحدث عن هجوم على جماعة ما داخل البلد، بل عن هجوم على شعب البلد بأسره. لقد تم استخدام طائرات وبوارج وغواصات أيضا"، في إشارة إلى ضربات شنّتها الولايات المتحدة وبريطانيا بدعم من دول حليفة.



ودافعت الولايات المتحدة عن الضربات العسكرية على الحوثيين باعتبارها قانونية وتتفق مع القانون الدولي.

وقالت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد لمجلس الأمن بالأمم المتحدة إن الضربات التي نفذت خلال الليل استهدفت "تعطيل قدرة الحوثيين على مواصلة الهجمات المتهورة على السفن وإضعاف تلك القدرة".



وأضافت أن هجمات الحوثيين أجبرت أكثر من ألفين سفينة على تحويل مسارها عن البحر الأحمر منذ نوفمبر.

وشددت غرينفيلد على أن بلادها ستواصل "المساعي الدبلوماسية مع السعي للدفاع عن السفن التجارية في البحر الأحمر".

وشنت القوات الأمريكية والبريطانية فجر "الجمعة" ضربات على مواقع تستخدمها جماعة الحوثي في اليمن رداً على هجماتها على السفن في البحر الأحمر.

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