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الداخلية تؤكد: وقف تفعيل بطاقة الهوية للأجانب فور إلغاء إقامتهم

1/12/2024 7:24:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬تقوم‭ ‬بوقف‭ ‬تفعيل‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬ومباشر‭ ‬عند‭ ‬تلقيها‭ ‬إخطارا‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بشأن‭ ‬إلغاء‭ ‬الإقامة،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬للأجنبي‭ ‬المخالف‭ ‬لشروط‭ ‬الإقامة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬تم‭ ‬إلغاء‭ ‬إقامته‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬أو‭ ‬البنكية‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬رد‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬نيابي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬ربط‭ ‬مدة‭ ‬سريان‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬لغير‭ ‬البحرينيين‭ ‬بمدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬مدة‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إذ‭ ‬أكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنها‭ ‬تتفق‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يهدف‭ ‬إليه‭ ‬الاقتراح‭ ‬من‭ ‬بسط‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬استخدامهم‭ ‬للخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬والبنكية‭.‬

‭ ‬بدورها‭ ‬قالت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬جاء‭ ‬ليقرن‭ ‬مدة‭ ‬صلاحية‭ ‬سريان‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬لغير‭ ‬البحريني‭ ‬بمدة‭ ‬الإقامة‭ ‬القانونية‭ ‬الممنوحة‭ ‬له،‭ ‬وبمفهوم‭ ‬المخالفة‭ ‬فإنه‭ ‬لن‭ ‬يتمكن‭ ‬الأجنبي‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬لانتهاء‭ ‬مدة‭ ‬سريانها‭ ‬بالتوازي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ترى‭ ‬فيه‭ ‬المؤسسة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يشكل‭ ‬إخلالا‭ ‬بالحق‭ ‬في‭ ‬المساواة‭ ‬ولا‭ ‬يمس‭ ‬بحقوق‭ ‬الأجانب‭ ‬وحرياتهم،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬مسألة‭ ‬تنظيمية‭ ‬لا‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬القرارات‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يستدعي‭ ‬القلق‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬إبراز‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬لدى‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬كالمؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬هو‭ ‬شرط‭ ‬أساسي‭ ‬لتمتع‭ ‬حاملها‭ ‬بالخدمات‭ ‬المقدمة،‭ ‬ولعل‭ ‬الفقرة‭ ‬المضافة‭ ‬في‭ ‬الاقتراح‭ ‬ستحرم‭ ‬الأجانب‭ ‬ممن‭ ‬انتهت‭ ‬إقامتهم‭ ‬من‭ ‬حقهم‭ ‬في‭ ‬التمتع‭ ‬بتلك‭ ‬الخدمات‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬حينها‭ ‬مخالفة‭ ‬صريحة‭ ‬لتفسير‭ ‬لجنة‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬التمييز‭ ‬العنصري‭ ‬بشأن‭ ‬التمييز‭ ‬ضد‭ ‬غير‭ ‬المواطنين‭.‬

ورأت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬تضمين‭ ‬النص‭ ‬المقترح‭ ‬ما‭ ‬مفاده‭ ‬أن‭ ‬تتولى‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للقانون‭ ‬تحديد‭ ‬الأحوال‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬يجوز‭ ‬فيها‭ ‬استخدام‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬رغم‭ ‬انتهاء‭ ‬مدة‭ ‬سريانها،‭ ‬مراعاة‭ ‬للبعد‭ ‬الإنساني‭ ‬والحقوقي‭ ‬للأجانب‭ ‬وخاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالخدمات‭ ‬الضرورية‭ ‬والأساسية‭.‬

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