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تشريعية النواب توصي بالموافقة على تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس

1/12/2024 7:24:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الاقتراحات‭ ‬بقوانين‭ ‬بصيغتها‭ ‬المعدلة‭ ‬بشأن‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬إلزام‭ ‬الوزير‭ ‬بحضور‭ ‬اجتماعات‭ ‬اللجان‭ ‬البرلمانية‭ ‬بشخصه‭ ‬لمناقشة‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬اختصاص‭ ‬وزارته،‭ ‬وعدم‭ ‬السماح‭ ‬له‭ ‬بإنابة‭ ‬غيره‭ ‬في‭ ‬الحضور‭ ‬عنه‭ ‬امام‭ ‬اللجنة،‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بطلب‭ ‬حذف‭ ‬أي‭ ‬كلام‭ ‬مخالف‭ ‬لأحكام‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬من‭ ‬مضبطة‭ ‬الجلسة‭.‬

كما‭ ‬نصت‭ ‬الصيغة‭ ‬المعدلة‭ ‬للمقترحات‭ ‬على‭ ‬السماح‭ ‬بتوجيه‭ ‬الأسئلة‭ ‬البرلمانية‭ ‬إلى‭ ‬الوزراء‭ ‬عن‭ ‬الأمور‭ ‬السابقة‭ ‬على‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬فيه‭ ‬السؤال،‭ ‬وإلزام‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تقديم‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬بشكل‭ ‬تفصيلي،‭ ‬وتحديد‭ ‬حد‭ ‬اقصى‭ ‬لعدد‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬دراسة‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬لا‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬عشرة‭ ‬أعضاء،‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لعدد‭ ‬اكبر‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬للاشتراك‭ ‬بالمناقشة‭ ‬العامة‭ ‬ليصبح‭ ‬العدد‭ ‬20‭ ‬عضوا‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬أعضاء،‭ ‬وزيادة‭ ‬المدة‭ ‬الممنوحة‭ ‬للعضو‭ ‬في‭ ‬المداخلة‭ ‬لتصبح‭ ‬10‭ ‬دقائق‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬قائق،‭ ‬وتعديل‭ ‬المادة‭ ‬145‭ ‬مكررا‭ ‬لتشمل‭ ‬الشروط‭ ‬الموضوعية‭ ‬والشكلية،‭ ‬وإلغاء‭ ‬المادة‭ ‬145‭ ‬مكررا‭ ‬‮«‬1‮»‬‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بلجنة‭ ‬فحص‭ ‬جدية‭ ‬الاستجواب‭.‬

وتمثلت‭ ‬المبادئ‭ ‬والأسس‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬التعديلات‭ ‬في‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬لتطوير‭ ‬الأداء‭ ‬التشريعي‭ ‬والرقابي‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وتمكين‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬من‭ ‬تفعيل‭ ‬الأدوات‭ ‬الدستورية‭ ‬بالشكل‭ ‬المطلوب‭.‬

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