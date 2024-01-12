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(العمل البلدي بين المعرفة والتطبيق) في مجلس بلدي الشمالية

1/12/2024 7:24:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظم‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬اللقاء‭ ‬الدوري‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬لبرنامج‭ ‬حياكم،‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬سياقه‭ ‬معالجة‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬بين‭ ‬المعرفة‭ ‬والتطبيق‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الباحث‭ ‬والمختص‭ ‬في‭ ‬السلوك‭ ‬البشري‭ ‬أحمد‭ ‬فضل،‭ ‬والباحث‭ ‬المتحدث‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬الاجتماعي‭ ‬محمد‭ ‬المؤذن‭.‬

يهدف‭ ‬اللقاء‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬رؤية‭ ‬تكاملية‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬مسؤولية‭ ‬الفرد‭ ‬والمجتمع‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬وعي‭ ‬المواطنين‭ ‬بقضايا‭ ‬ومسؤوليات‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭. ‬افتتح‭ ‬اللقاء‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬لبلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬الدكتور‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬الوداعي‭ ‬مرحباً‭ ‬بالضيوف‭. ‬

أدار‭ ‬الحوار‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬السلوك‭ ‬البشري‭ ‬أحمد‭ ‬فضل‭ ‬وعمل‭ ‬على‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المادة‭ ‬‮«‬19‮»‬‭ ‬بالقانون‭ ‬البلدي‭ ‬لعام‭ ‬2001‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬قيمة‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬وما‭ ‬يقدمه‭ ‬للمجتمع،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬هو‭ ‬عمل‭ ‬مرتبط‭ ‬بتطوير‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬والمجتمع‭ ‬باعتبارها‭ ‬قيمة‭ ‬عليا‭ ‬عند‭ ‬الجميع‭. ‬كما‭ ‬ناقش‭ ‬الفرق‭ ‬بين‭ ‬المعرفة‭ ‬والتطبيق،‭ ‬ذلك‭ ‬بطرحه‭ ‬تساؤلاً‭ ‬على‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬محمد‭ ‬المؤذن،‭ ‬ورداً‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬‮«‬إن‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬والثقافة‭ ‬في‭ ‬المواطنة‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الممارسة‭ ‬والتطبيق‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬إيصالها‭ ‬إلى‭ ‬باقي‭ ‬الأجيال‭ ‬وتناقلها‭ ‬جيلاً‭ ‬بعد‭ ‬جيل‭ ‬للعمل‭ ‬بها‮»‬‭. ‬

وأجمع‭ ‬المتحدثان‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والمختص‭ ‬بالسلوك‭ ‬المعرفي‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬جعل‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬دائم‭ ‬ومستمر‭ ‬وليس‭ ‬تطبيقا‭ ‬لفترة‭ ‬زمنية‭ ‬محددة‭ ‬تنتهي‭ ‬بانقضاء‭ ‬وقتها‭. ‬كما‭ ‬وجهوا‭ ‬رسالة‭ ‬بأن‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬هو‭ ‬عمل‭ ‬طوعي‭ ‬ينبع‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬النفس‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬أشار‭ ‬الباحث‭ ‬أحمد‭ ‬فضل‭ ‬إلى‭ ‬المحركات‭ ‬الفعلية‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭ ‬للعمل‭ ‬البلدي‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬بمثابة‭ ‬الالهام‭ ‬والحافز‭ ‬الروحي‭ ‬للمجلس‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬شبر‭ ‬الوداعي‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬نائب‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬البلدي‭ ‬يحمل‭ ‬بداخله‭ ‬رسالة‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬ايصالها‭ ‬وتطبيقها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭. ‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭ ‬البلديين،‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬وتخلل‭ ‬اللقاء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النقاشات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬الإجابة‭ ‬عليها‭. ‬وعالج‭ ‬اللقاء‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬منها‭ ‬الفرق‭ ‬بين‭ ‬المعرفة‭ ‬والتطبيق‭ ‬في‭ ‬واقع‭ ‬العمل‭ ‬البلدي،‭ ‬وعلاقة‭ ‬العقل‭ ‬البشري‭ ‬بمعرفة‭ ‬الشيء‭ ‬وتطبيقه،‭ ‬والمحرك‭ ‬الفعلي‭ ‬للعمل‭ ‬البلدي،‭ ‬والفرق‭ ‬بين‭ ‬الفعل‭ ‬والعمل‭.‬

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