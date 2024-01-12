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الصحة العامة: حملات متواصلة بالشراكة مع القطاع الخاص لمكافحة البعوض

1/12/2024 7:24:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬العوضي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬البعوض‭ ‬بجميع‭ ‬محافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تمّ‭ ‬تكثيف‭ ‬الحملات‭ ‬الدورية‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬جدولة‭ ‬وخطط‭ ‬وقائية‭ ‬تستهدف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواقع،‭ ‬وذلك‭ ‬لمكافحة‭ ‬البعوض‭ ‬البالغ‭ ‬واليرقات،‭ ‬وباستخدام‭ ‬وسائل‭ ‬المكافحة‭ ‬المناسبة‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬مسببات‭ ‬تكاثرها‭.‬

وتابع‭ ‬العوضي‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الحملات‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تكثيف‭ ‬الآليات‭ ‬اللازمة‭ ‬لحماية‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬مع‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬الحشرات‭ ‬والبعوض‭ ‬مثل‭ ‬تغير‭ ‬المواسم‭ ‬وفصول‭ ‬العام‭ ‬وما‭ ‬يصاحبه‭ ‬من‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬وتجمعاتها،‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مكافحة‭ ‬البؤر‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬تكاثرها‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالاهتمام‭ ‬البالغ‭ ‬باتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬السرعة،‭ ‬فور‭ ‬تلقي‭ ‬الملاحظات‭ ‬والبلاغات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬المتعلقة‭ ‬بانتشار‭ ‬الحشرات‭ ‬والبعوض‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق،‭ ‬وذلك‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭.‬

كما‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬توطيد‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬باتباع‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الوقائية‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬والمناطق‭ ‬السكنية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬البعوض‭ ‬ومسببات‭ ‬تكاثره،‭ ‬داعياً‭ ‬المجتمع‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الانتباه‭ ‬من‭ ‬تجمع‭ ‬المياه‭ ‬الراكدة‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬كالحاويات‭ ‬أو‭ ‬النافورات‭ ‬المنزلية‭ ‬أو‭ ‬فتحات‭ ‬تصريف‭ ‬المياه‭ ‬غير‭ ‬محكمة‭ ‬الإغلاق،‭ ‬منوهاً‭ ‬أيضاً‭ ‬بضرورة‭ ‬اتباع‭ ‬التعليمات‭ ‬والإرشادات‭ ‬التي‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬البعوض؛‭ ‬عبر‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬الراكدة‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬لتفادي‭ ‬تكون‭ ‬يرقات‭ ‬البعوض‭ ‬فيها،‭ ‬ونقل‭ ‬المخلفات‭ ‬إلى‭ ‬الأماكن‭ ‬المخصصة‭ ‬لها،‭ ‬وذلك‭ ‬تفاديًا‭ ‬لانتشار‭ ‬البعوض‭ ‬والحشرات‭.‬

وأشار‭ ‬العوضي‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يُمكن‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬ملاحظات‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬عبر‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ ‬80008100،‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬30‭ ‬صباحاً‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬3‭:‬00‭ ‬مساء‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬الخميس،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمقترحات‭ ‬والشكاوى‭ (‬تواصل‭) ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬طوال‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع‭.‬

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