الصحة العامة: حملات متواصلة بالشراكة مع القطاع الخاص لمكافحة البعوض

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- Akhbar Al Khaleej) أكد الدكتور محمد عبدالمجيد العوضي مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة مواصلة الجهود الرامية إلى الحد من انتشار البعوض بجميع محافظات مملكة البحرين، حيث تمّ تكثيف الحملات الدورية بالشراكة مع القطاع الخاص وذلك وفق جدولة وخطط وقائية تستهدف العديد من المواقع، وذلك لمكافحة البعوض البالغ واليرقات، وباستخدام وسائل المكافحة المناسبة للتخلص من مسببات تكاثرها.
وتابع العوضي أنّ هذه الحملات تأتي في إطار تكثيف الآليات اللازمة لحماية أفراد المجتمع، وخصوصاً مع العوامل التي قد تزيد من انتشار الحشرات والبعوض مثل تغير المواسم وفصول العام وما يصاحبه من هطول الأمطار وتجمعاتها، مع الحرص على مكافحة البؤر في أماكن تكاثرها بشكل مستمر، منوهاً بالاهتمام البالغ باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على وجه السرعة، فور تلقي الملاحظات والبلاغات من قبل جميع أفراد المجتمع، من بينها المتعلقة بانتشار الحشرات والبعوض في بعض المناطق، وذلك حفاظاً على الصحة العامة.
كما شدد على أهمية توطيد التعاون من جانب المواطنين والمقيمين وتعزيز الشراكة المجتمعية باتباع كافة الإجراءات الوقائية في المنازل والمناطق السكنية للحد من انتشار البعوض ومسببات تكاثره، داعياً المجتمع إلى ضرورة الانتباه من تجمع المياه الراكدة في المنازل كالحاويات أو النافورات المنزلية أو فتحات تصريف المياه غير محكمة الإغلاق، منوهاً أيضاً بضرورة اتباع التعليمات والإرشادات التي تحد من انتشار البعوض؛ عبر التخلص من المياه الراكدة بشكل دوري لتفادي تكون يرقات البعوض فيها، ونقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة لها، وذلك تفاديًا لانتشار البعوض والحشرات.
وأشار العوضي إلى أنه يُمكن الإبلاغ عن أي ملاحظات بهذا الشأن، عبر الاتصال على الرقم 80008100، من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 3:00 مساء من يوم الأحد إلى يوم الخميس، أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
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