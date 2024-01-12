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اقتصاديون يشيدون بالاتفاقيات الصناعية التكاملية بين الدول العربية

1/12/2024 7:24:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) 2025 عام التصنيع الفعلي.. ولا مكان للاقتصادات المنفردة أمام التحديات الدولية

أكد‭ ‬اقتصاديون‭ ‬ومشاركون‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬توقيع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للشراكة‭ ‬الصناعية‭ ‬التكاملية‭ ‬لتنمية‭ ‬اقتصادية‭ ‬مستدامة‭ ‬الإنجازات‭ ‬المهمة‭ ‬للشراكة‭ ‬التكاملية‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بوجود‭ ‬استراتيجيات‭ ‬عمل‭ ‬محددة‭ ‬الأهداف‭ ‬وخطة‭ ‬تنفيذ‭ ‬فورية‭ ‬بمتابعات‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

وأشادوا‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ (‬بنا‭) ‬بشراكة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نمو‭ ‬نوعي‭ ‬ومستدام‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬عبر‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬الموارد‭ ‬والصناعات،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬والعمل‭ ‬الجماعي‭ ‬بما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬التكاليف،‭ ‬وتأمين‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد،‭ ‬وتوفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاكتفاء‭ ‬الذاتي‭ ‬بما‭ ‬يرفد‭ ‬النمو‭ ‬والتنافسية‭ ‬الصناعية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬تحدث‭ ‬خالد‭ ‬عمرو‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬ألبا‭ ‬عن‭ ‬أكبر‭ ‬اتفاقية‭ ‬تم‭ ‬توقيعها‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬المبرمة‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬لاستيراد‭ ‬مادة‭ ‬الفلورايد‭ ‬تعتبر‭ ‬اتفاقية‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية،‭ ‬إذ‭ ‬يعتبر‭ ‬الفلورايد‭ ‬إحدى‭ ‬المواد‭ ‬التي‭ ‬تستورد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة،‭ ‬وبيّن‭ ‬ضرورة‭ ‬الاستفادة‭ ‬التامة‭ ‬من‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬جلب‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مصنع‭ ‬الفوسفات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الاستيراد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬خارجية‭.‬

وبيّن‭ ‬الرميحي‭ ‬أن‭ ‬ثمن‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬يبلغ‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬مقابل‭ ‬33‭ ‬ألف‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬الفلورايد‭ ‬تقريبا،‭ ‬وأن‭ ‬استبدال‭ ‬الاستيراد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬بدل‭ ‬التوجه‭ ‬للاستيراد‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬يعتبر‭ ‬أمرا‭ ‬مهما‭ ‬للغاية‭ ‬وذا‭ ‬أثر‭ ‬تكاملي‭ ‬مهم،‭ ‬ويعتبر‭ ‬إنجازا‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬مساحة‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الشراكة،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاستثمار‭ ‬مع‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬يقدر‭ ‬بـ60‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وثمة‭ ‬إنجازات‭ ‬جديدة‭ ‬قادمة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

وختم‭ ‬الرميحي‭ ‬بتوضيح‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬ليست‭ ‬سوى‭ ‬بداية‭ ‬لهذه‭ ‬الشراكات‭ ‬النوعية‭ ‬والمهمة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العربي،‭ ‬مبينا‭ ‬التوجه‭ ‬الحالي‭ ‬إلى‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬النوعية‭ ‬المستوردة‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬المصنع‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وهي‭ ‬بداية‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الشراكات‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وهناك‭ ‬أمل‭ ‬كبير‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬وهذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬المهمة‭ ‬بوابة‭ ‬لزيادة‭ ‬الاستثمار‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬خالد‭ ‬علي‭ ‬الأمين‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الثروة‭ ‬الغذائية‭ ‬بغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬المهمة‭ ‬والنوعية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تكامل‭ ‬سلاسل‭ ‬التوريد‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬وتحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬الصناعي‭ ‬فيما‭ ‬بينها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيكون‭ ‬ظاهراً‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬فجميع‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬لديها‭ ‬مصالح‭ ‬مشتركة،‭ ‬وتتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الصناعات‭ ‬المتخصصة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬صناعات‭ ‬جديدة‭ ‬مثل‭ ‬مشروع‭ ‬صناعة‭ ‬غذائية‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬تتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬أربع‭ ‬دول‭ ‬هي‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬والمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تصديرها‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والأوروبية،‭ ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مساهمة‭ ‬البحرين‭ ‬ستكون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬الألمنيوم‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬المهمة‭ ‬لكل‭ ‬الدول‭.‬

وأضاف‭ ‬الأمين‭: ‬من‭ ‬المهم‭ ‬توضيح‭ ‬دور‭ ‬التكتلات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬العولمة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وتحدياتها‭ ‬المختلفة،‭ ‬والاندماجات‭ ‬الإقليمية،‭ ‬فلا‭ ‬مكان‭ ‬للاقتصادات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمنفردة‭ ‬أمام‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬الدولية،‭ ‬لذا‭ ‬أصبح‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬الإقليمي‭ ‬السمة‭ ‬الغالبة‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الإقليمية‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وخصوصا‭ ‬التجربة‭ ‬الإقليمية‭ ‬الأقرب‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬وهي‭ ‬تجربة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬أوضح‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عبيد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بشركة‭ ‬المناصير‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬أن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬المبرمة‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬اتفاقية‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬دبليو‭ ‬موتورز‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الصناعة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الموقع‭ ‬المميز‭ ‬للأردن،‭ ‬يوازي‭ ‬ذلك‭ ‬تحقيق‭ ‬سعة‭ ‬التصنيع‭ ‬وتوفير‭ ‬صناعة‭ ‬بطاريات‭ ‬الليثيوم‭.‬

وتطلع‭ ‬عبيد‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬العربية‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬العربية‭ ‬المهمة‭ ‬ذات‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنموي‭ ‬على‭ ‬الدول‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬أيمن‭ ‬رئيس‭ ‬تنمية‭ ‬الأعمال‭ ‬بشركة‭ ‬دبليو‭ ‬موتورز‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬كانت‭ ‬أول‭ ‬شركة‭ ‬تصنع‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬ثمة‭ ‬رؤية‭ ‬لتطوير‭ ‬صناعة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وتكبير‭ ‬العمل‭ ‬الإنتاجي،‭ ‬مع‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬نيوتن،‭ ‬فهناك‭ ‬اتفاقية‭ ‬مهمة‭ ‬لصناعة‭ ‬سيارات‭ ‬كهربائية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي،‭ ‬ففي‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬سيتم‭ ‬إنتاج‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬سيارة‭ ‬كهربائية،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬سيتم‭ ‬عمل‭ ‬خطة‭ ‬تطويرية‭ ‬للإنتاج‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

وختم‭ ‬بتوضيح‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬عقدها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مبادرة‭ ‬الشراكة،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬سيتم‭ ‬فيه‭ ‬مشاهدة‭ ‬التصنيع‭ ‬الفعلي‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬إذ‭ ‬سيكون‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬عام‭ ‬الإنتاج‭ ‬المشاهد‭ ‬بإذن‭ ‬الله،‭ ‬وختم‭ ‬بتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬توطين‭ ‬العمالة‭ ‬وزيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬وزيادة‭ ‬الإنجاز‭ ‬العربي‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭.‬

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