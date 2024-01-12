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مع محاكمة تل أبيب في لاهاي.. شركات دعاية هولندية ترفض نشر إعلانات إسرائيلية

1/12/2024 7:24:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

رفضت‭ ‬10‭ ‬شركات‭ ‬هولندية‭ ‬نشر‭ ‬إعلانات‭ ‬دعائية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬محاكمة‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬في‮
‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية
في‭ ‬لاهاي‭ ‬بتهمة‭ ‬ارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬بحق‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬عبرية‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬هولندا‭ ‬رفضت‭ ‬نشر‭ ‬لوحات‭ ‬إعلانية‭ ‬تحمل
صور‭ ‬الرهائن‭ ‬الإسرائيليين
الذين‭ ‬تحتجزهم‭ ‬حماس‭.‬

وقالت‭ ‬مديرية‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬في‭ ‬بيان
إن‭ ‬10‭ ‬شركات‭ ‬في‭ ‬لاهاي‭ ‬وروتردام‭ ‬ومطار‭ ‬شيفول‭ ‬رفضت‭ ‬نشر‭ ‬الإعلانات‭ ‬الدعائية‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وأفادت‭ ‬بأنه‭ ‬أثناء‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬التصميم‭ ‬والرسالة‭ ‬التي‭ ‬ستظهر،‭ ‬ولكن‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تشغل‭ ‬اللوحة‭ ‬الإعلانية‭ ‬وصلت‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬تفيد‭ ‬بإلغاء‭ ‬الإعلان‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬إطلاق‭ ‬حملة‭ ‬اللوحات‭ ‬الإعلانية‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬متعدد‭ ‬الأوجه‭ ‬للعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬جلسة‭ ‬الاستماع‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬لاهاي‭.‬

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