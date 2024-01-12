مع محاكمة تل أبيب في لاهاي.. شركات دعاية هولندية ترفض نشر إعلانات إسرائيلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
رفضت 10 شركات هولندية نشر إعلانات دعائية إسرائيلية بالتزامن مع بدء محاكمة تل أبيب في
محكمة العدل الدولية
في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الشركات في هولندا رفضت نشر لوحات إعلانية تحمل
صور الرهائن الإسرائيليين
الذين تحتجزهم حماس.
وقالت مديرية الدبلوماسية العامة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان
إن 10 شركات في لاهاي وروتردام ومطار شيفول رفضت نشر الإعلانات الدعائية الإسرائيلية. وأفادت بأنه أثناء العمل مع إحدى الشركات وافقت على التصميم والرسالة التي ستظهر، ولكن عندما كان من المقرر أن تشغل اللوحة الإعلانية وصلت رسالة من الشركة تفيد بإلغاء الإعلان.
وكان من المتوقع إطلاق حملة اللوحات الإعلانية كجزء من برنامج متعدد الأوجه للعلاقات العامة والدبلوماسية تزامنا مع جلسة الاستماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
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