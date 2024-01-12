((سي إن إن)) تعترف: نتلقى الضوء الأخضر من إسرائيل قبل نشر أي مادة عن حرب غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
أقرت شبكة «سي إن إن» بأنها تتلقى الضوء الأخضر من إسرائيل فيما يتعلق بنشر أي مواد صحفية خاصة بالحرب الجارية في قطاع غزة، ليتم الاطلاع عليها من قبل مكتبها في القدس قبل عرضها للجمهور. أعلن ذلك المقدم على منصة البودكاست Redacted كلايتون موريس، وقال إن تقارير القناة عن القتال في قطاع غزة يتم تفحصها بعناية في مكتب مراسل «سي إن إن» في القدس.
وهكذا فإن القناة تقوم بـ«جس النبض» للتأكد من أن جميع رواياتها عن الأحداث في غزة تقوم بإخراج إسرائيل إلى الضوء الإعلامي بالصورة الأكثر ملاءمة.
وأضاف موريس أن المندوب الرسمي لقناة «سي إن إن»، الذي كان يحاول إخفاء فضيحة «تخمير» الأخبار الواردة من غزة، صرح مدافعا عن هذا الأمر قائلا إن زملاءه المحررين كانوا يحاولون فقط من هذا الأسلوب المتبع تجنب الوقوع في الأخطاء بسبب «التفاصيل المحلية» التي تتمتع بها الأوضاع». وقال موريس إن هذا يتم على الرغم من أنه بإمكانهم في القناة وبكل بساطة إرسال مراسليهم إلى موقع الحدث.
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