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((سي إن إن)) تعترف: نتلقى الضوء الأخضر من إسرائيل قبل نشر أي مادة عن حرب غزة

1/12/2024 7:24:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

أقرت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬‭ ‬بأنها‭ ‬تتلقى‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بنشر‭ ‬أي‭ ‬مواد‭ ‬صحفية‭ ‬خاصة‭ ‬بالحرب‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ليتم‭ ‬الاطلاع‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مكتبها‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬قبل‭ ‬عرضها‭ ‬للجمهور‭. ‬أعلن‭ ‬ذلك‭ ‬المقدم‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬البودكاست‭ ‬ Redacted ‭ ‬كلايتون‭ ‬موريس،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬تقارير‭ ‬القناة‭ ‬عن‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يتم‭ ‬تفحصها‭ ‬بعناية‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬مراسل‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬‭ ‬في‭ ‬القدس‭.‬

وهكذا‭ ‬فإن‭ ‬القناة‭ ‬تقوم‭ ‬بـ«جس‭ ‬النبض‮»‬‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬رواياتها‭ ‬عن‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تقوم‭ ‬بإخراج‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬الضوء‭ ‬الإعلامي‭ ‬بالصورة‭ ‬الأكثر‭ ‬ملاءمة‭.‬

وأضاف‭ ‬موريس‭ ‬أن‭ ‬المندوب‭ ‬الرسمي‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يحاول‭ ‬إخفاء‭ ‬فضيحة‭ ‬‮«‬تخمير‮»‬‭ ‬الأخبار‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬غزة،‭ ‬صرح‭ ‬مدافعا‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬زملاءه‭ ‬المحررين‭ ‬كانوا‭ ‬يحاولون‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأسلوب‭ ‬المتبع‭ ‬تجنب‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬الأخطاء‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬التفاصيل‭ ‬المحلية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬الأوضاع‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬موريس‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬يتم‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬بإمكانهم‭ ‬في‭ ‬القناة‭ ‬وبكل‭ ‬بساطة‭ ‬إرسال‭ ‬مراسليهم‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬الحدث‭.‬

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