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قطر تجري محادثات مع حماس لإدخال أدوية عاجلة للمحتجزين الإسرائيليين

1/12/2024 7:24:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

غزة‭/‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تجري‭ ‬قطر‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬الفلسطينية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إدخال‭ ‬الأدوية‭ ‬الضرورية‭ ‬للمحتجزين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وفقا‭ ‬لتقرير‭ ‬إعلامي‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬تحرز‭ ‬قطر‭ ‬تقدما‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬لتسهيل‭ ‬توصيل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأدوية‭ ‬إلى‭ ‬السكان‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭. ‬

ووفقا‭ ‬للسلطات‭ ‬الإسرائيلية،‮
‬يعاني‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬مثل‭ ‬السرطان‭ ‬والسكري‭ ‬ويحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬الأدوية‭ ‬بانتظام‭.‬

وتفترض‭ ‬إسرائيل‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬136‭ ‬إسرائيليا‭ ‬مازالوا‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الساحلي،‭ ‬25‭ ‬منهم‭ ‬ربما‭ ‬لم‭ ‬يعودوا‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭.‬

وذكرت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬أقارب‭ ‬المحتجزين‭ ‬أكدوا‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إدخال‭ ‬الدواء‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬القطري‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭.‬

وتعتبر‭ ‬قطر‭ ‬وسيطا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬المحتجزين‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬اللتين‭ ‬لا‭ ‬تتحدثان‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬مع‭ ‬بعضهما‭ ‬البعض‭.‬

وورد‭ ‬أن‭ ‬المحادثات‭ ‬حول‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬تجري‭ ‬بشكل‭ ‬منفصل‭ ‬عن‭ ‬المفاوضات‭ ‬بشأن‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المحتجزين‭. ‬وخلال‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬مدة‭ ‬أسبوع‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬105‭ ‬محتجزين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬مقابل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬240‭ ‬أسيرا‭ ‬فلسطينيا‭. ‬

وتمت‭ ‬عملية‭ ‬المبادلة‭ ‬بوساطة‭ ‬قطر‭ ‬ومصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

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