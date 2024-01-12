تراجع إيرادات قناة السويس بمقدار 40% منذ بداية 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) القاهرة - سيد عبدالقادر: السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة في قناة السويس تأثرت بسبب الهجمات في البحر الأحمر، مشيرا إلى أنه حدث تراجع بنسبة 30 % في حركة الملاحة لقناة السويس من أول شهر يناير 2024 حتى اليوم مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي.
وأضاف أسامة ربيع خلال لقاء مع التلفزيون المصري أن هناك 40 % تراجعا في العائدات الدولارية من قناة السويس منذ بداية 2024 مقارنة بنفس الفترة في العام لماضي بسبب الهجمات على السفن في البحر الاحمر، مؤكدا أن الفارق بين قناة السويس ورأس الرجاء الصالح من 10 إلى 15 يوما.
وأوضح الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس توفر من 10 إلى 15 يوما في رحلة الحاويات مقارنة بطريقة رأس الرجاء الصالح، فضلا عن صعوبة العبور من طريق رأس الرجاء الصالح خلال شهر يناير بسبب صعوبة الجو، مؤكدا أن ما يحدث في البحر الأحمر أثر على خطوط النقل بالكامل وليس قناة السويس فقط.
كان رئيس هيئة قناة السويس قد اجتمع يوم الخميس مع كريستين كابو نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة « CMA CGM »، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، ومراجعة سياسة الخط الملاحي الفرنسي
« CMA CGM » تجاه الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وخلال اللقاء أكد الفريق أسامة ربيع حرص هيئة قناة السويس على تحقيق التواصل الفعال مع كافة عملائها والتنسيق المشترك للوصول إلى آليات عمل بناءة تلائم التعامل مع الأوضاع الراهنة، معربا عن استعداد الهيئة الدائم للتعاون مع الشركاء والعملاء.
وأضاف رئيس الهيئة أن الأوضاع الحالية تظل مؤقتة، وهو ما يجعل من التواصل الفعال والتنسيق المشترك الطريقة المثلى لمراجعة سياسات الخطوط الملاحية للإبحار في المنطقة والتي تحدد وفقا للعديد من العوامل من بينها العامل الأمني.
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