تراجع إيرادات قناة السويس بمقدار 40% منذ بداية 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ - ‬سيد‭ ‬عبدالقادر‭: ‬ السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00









كشف‭ ‬الفريق‭ ‬أسامة‭ ‬ربيع‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬أن‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬تأثرت‭ ‬بسبب‭ ‬الهجمات‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬حدث‭ ‬تراجع‭ ‬بنسبة‭ ‬30 % ‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬لقناة‭ ‬السويس‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬مقارنة‭ ‬بنفس‭ ‬الفترة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وأضاف‭ ‬أسامة‭ ‬ربيع‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬التلفزيون‭ ‬المصري‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬40 % ‭ ‬تراجعا‭ ‬في‭ ‬العائدات‭ ‬الدولارية‭ ‬من‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬2024‭ ‬مقارنة‭ ‬بنفس‭ ‬الفترة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬لماضي‭ ‬بسبب‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬السفن‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الفارق‭ ‬بين‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬ورأس‭ ‬الرجاء‭ ‬الصالح‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬يوما‭.‬

وأوضح‭ ‬الفريق‭ ‬أسامة‭ ‬ربيع‭ ‬أن‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬توفر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬يوما‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬الحاويات‭ ‬مقارنة‭ ‬بطريقة‭ ‬رأس‭ ‬الرجاء‭ ‬الصالح،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬صعوبة‭ ‬العبور‭ ‬من‭ ‬طريق‭ ‬رأس‭ ‬الرجاء‭ ‬الصالح‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬بسبب‭ ‬صعوبة‭ ‬الجو،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬النقل‭ ‬بالكامل‭ ‬وليس‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬فقط‭.‬

كان‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬قد‭ ‬اجتمع‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬مع‭ ‬كريستين‭ ‬كابو‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للأصول‭ ‬والعمليات‭ ‬بمجموعة‭ ‬‮«‬ CMA ‭ ‬ CGM ‮»‬،‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬كونفرانس‭.‬

وتناول‭ ‬الاجتماع‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬وباب‭ ‬المندب،‭ ‬ومراجعة‭ ‬سياسة‭ ‬الخط‭ ‬الملاحي‭ ‬الفرنسي‮

«‬ CMA ‭ ‬ CGM ‮»‬‭ ‬تجاه‭ ‬الأوضاع‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أكد‭ ‬الفريق‭ ‬أسامة‭ ‬ربيع‭ ‬حرص‭ ‬هيئة‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التواصل‭ ‬الفعال‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬عملائها‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬آليات‭ ‬عمل‭ ‬بناءة‭ ‬تلائم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الأوضاع‭ ‬الراهنة،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬استعداد‭ ‬الهيئة‭ ‬الدائم‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬والعملاء‭. ‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬أن‭ ‬الأوضاع‭ ‬الحالية‭ ‬تظل‭ ‬مؤقتة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬التواصل‭ ‬الفعال‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬الطريقة‭ ‬المثلى‭ ‬لمراجعة‭ ‬سياسات‭ ‬الخطوط‭ ‬الملاحية‭ ‬للإبحار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والتي‭ ‬تحدد‭ ‬وفقا‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬العامل‭ ‬الأمني‭. ‬