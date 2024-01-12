مستقبل مبابي في الواجهة مع سان جيرمان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يستأنف‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حملة‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بلقبه‭ ‬بعد‭ ‬عطلة‭ ‬الشتاء‭ ‬برحلة‭ ‬محفوفة‭ ‬بالمخاطر‭ ‬إلى‭ ‬لنس‭ ‬غدًا‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يقف‭ ‬نجمه‭ ‬المهاجم‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬تحت‭ ‬الأضواء‭ ‬بعدما‭ ‬بات‭ ‬حراً‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬مستقبله‭.‬

ينتهي‭ ‬العقد‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬أفضل‭ ‬هداف‭ ‬للدوري‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الخمسة‭ ‬الماضية‭ ‬ومتصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬برصيد‭ ‬18‭ ‬هدفاً،‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الباريسي‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬بات‭ ‬حراً‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬وجهته‭ ‬المستقبلية‭ ‬لموسم‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

ومن‭ ‬أجل‭ ‬قطع‭ ‬خيط‭ ‬التكهنات‭ ‬بشأن‭ ‬انضمام‭ ‬مبابي،‭ ‬بطل‭ ‬مونديال‭ ‬2018‭ ‬ووصيف‭ ‬2022،‭ ‬إلى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل،‭ ‬كرّر‭ ‬القطري‭ ‬ناصر‭ ‬الخليفي‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬موقفه‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬هو‭ ‬المكان‭ ‬الأفضل‭ ‬للمهاجم‭ ‬البالغ‭ ‬25‭ ‬عاماً‭.‬





سان‭ ‬جرمان‭ ‬الأفضل‭ ‬لمبابي‭!‬

قال‭ ‬الخليفي‭ ‬لإذاعة‭ ‬‮«‬آر‭ ‬أم‭ ‬سي‮»‬‭: ‬لن‭ ‬أخفي‭ ‬أني‭ ‬أريد‭ ‬بقاء‭ ‬كيليان‭. ‬تابع‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬هو‭ ‬كيليان‭ ‬والنادي‭ ‬الأفضل‭ ‬له‭ ‬هو‭ ‬باريس‮»‬‭.‬

تشير‭ ‬التقارير‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬إسبانيا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يلتزم‭ ‬مبابي‭ ‬معه‭ ‬بحلول‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الاخير‭ ‬يصرّ‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬اتخاذ‭ ‬اي‭ ‬قرار‭ ‬نهائي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يقول‭ ‬المقربون‭ ‬منه‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬لن‭ ‬يستعجل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬بموجب‭ ‬أي‭ ‬إنذار‭ ‬نهائي‭.‬

كما‭ ‬تداولت‭ ‬الصحف‭ ‬اسم‭ ‬ليفربول‭ ‬الانجليزي‭ ‬كوجهة‭ ‬محتملة‭ ‬لمهاجم‭ ‬‮«‬الديوك‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬دخل‭ ‬بمفاوضات‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬‮«‬ريدز‮»‬‭ ‬والمتصدر‭ ‬الحالي‭ ‬للبريميرليغ،‭ ‬حين‭ ‬اجتمعا‭ ‬معاً‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬مبابي‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬فريق‭ ‬موناكو‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬قبل‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬يسير‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بخطوات‭ ‬ثابتة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الفوز‭ ‬بالدوري‭ (‬12‭)‬،‭ ‬وللظفر‭ ‬باللقب‭ ‬للمرة‭ ‬العاشرة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الـ‭ ‬12‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فإن‭ ‬تطورات‭ ‬جذرية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬مبابي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬أنريكي‭.‬

انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬قال‭ ‬الخليفي‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬المهمة،‭ ‬أطلب‭ ‬منكم‭ ‬أن‭ ‬تتركوا‭ ‬كيليان‭ ‬وشأنه‮»‬،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬بقاء‭ ‬مبابي‭ ‬من‭ ‬عدمه‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬مسألة‭ ‬أموال‮»‬‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬‮«‬ملحمة‮»‬‭ ‬مبابي،‭ ‬يتوجب‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬أن‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬ظروف‭ ‬جديدة‭ ‬فُرضت‭ ‬عليه‭ ‬جراء‭ ‬انطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬حيث‭ ‬سيفتقد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬لجهود‭ ‬المغربي‭ ‬أشرف‭ ‬حكيمي‭ ‬والكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬لي‭ ‬كانغ‭-‬إن‭. ‬ويسافر‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬المتصدر‭ ‬برصيد‭ ‬40‭ ‬نقطة‭ ‬إلى‭ ‬لنس،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬مع‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬والذي‭ ‬أنهى‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬مباراة‭ ‬لم‭ ‬يذق‭ ‬خلالها‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة‭ ‬بسقوطه‭ ‬أمام‭ ‬الوصيف‭ ‬نيس‭ ‬0‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد‭.‬

لم‭ ‬يعد‭ ‬ملعب‭ ‬بولارت‭ ‬بالقوة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬حين‭ ‬فاز‭ ‬لنس‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬باستثناء‭ ‬مباراتين‭ ‬فقط‭ ‬وحلّ‭ ‬خلف‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬يتيمة،‭ ‬لكن‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬يظل‭ ‬حصنا‭ ‬منيعا‭ ‬أمام‭ ‬طموحات‭ ‬الفرق‭ ‬الزائرة‭.‬

فاز‭ ‬لنس‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬أرضه،‭ ‬ما‭ ‬أعاده‭ ‬إلى‭ ‬دائرة‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬المقاعد‭ ‬الأوروبية،‭ ‬إلاّ‭ ‬انه‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬الكأس‭ ‬المحلية‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬موناكو‭ ‬5‭-‬6‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬بعد‭ ‬تعادلهما‭ ‬2‭-‬2‭.‬





نيس‭ ‬يفتقد‭ ‬موفي

ويتوجب‭ ‬على‭ ‬نيس‭ ‬الذي‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬رين‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬ويتأخر‭ ‬بفارق‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عن‭ ‬سان‭ ‬جرمان،‭ ‬أن‭ ‬يعتاد‭ ‬على‭ ‬خسارة‭ ‬هدافه‭ ‬تيريم‭ ‬موفي‭ (‬6‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬مباراة‭) ‬بعدما‭ ‬استدعاه‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬نيجيريا‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬التشكيلة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬المصاب‭ ‬فيكتور‭ ‬بونيفايس‭ ‬مهاجم‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألماني‭.‬

وتسلّط‭ ‬الأضواء‭ ‬على‭ ‬لاعب‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬21‭ ‬عاما‭ ‬محمد‭-‬علي‭ ‬شو‭ (‬19‭ ‬عاماً‭) ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬نيس‭ ‬بعد‭ ‬18‭ ‬شهراً‭ ‬صعبة‭ ‬قضاها‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬الإسباني،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يسجل‭ ‬سوى‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬40‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الباسكي‭ ‬الذي‭ ‬سيواجه‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭. ‬ويأمل‭ ‬مهاجم‭ ‬أنجيه‭ ‬السابق‭ ‬والذي‭ ‬تدرج‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬وإيفرتون‭ ‬الانجليزي،‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬مسيرته‭ ‬إلى‭ ‬السكة‭ ‬الصحيحة‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬كوت‭ ‬دازور،‭ ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬أساسياً‭ ‬بسبب‭ ‬ارتباط‭ ‬جيريمي‭ ‬بوغا‭ ‬بمنتخب‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬المضيف‭ ‬لكأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭.‬





موناكو‭ ‬ومرسيليا‭ ‬يعانيان‭ ‬من‭ ‬الغيابات

ويعتبر‭ ‬موناكو‭ ‬الثالث‭ ‬مع‭ ‬33‭ ‬نقطة‭ ‬والذي‭ ‬يستضيف‭ ‬رينس‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬الالتزامات‭ ‬الدولية،‭ ‬حيث‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬صفوفه‭ ‬6‭ ‬لاعبين‭ ‬أبرزهم‭ ‬الياباني‭ ‬تاكومي‭ ‬مينامينو‭.‬

وبدوره،‭ ‬يعاني‭ ‬مرسيليا‭ ‬السادس‭ (‬27‭) ‬من‭ ‬المشكلة‭ ‬ذاتها،‭ ‬حيث‭ ‬يأمل‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬فائزا‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬الجمعة،‭ ‬وأن‭ ‬يستهل‭ ‬منافسات‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬عطلة‭ ‬الشتاء‭ ‬كما‭ ‬اختتم‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬مباريات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هزيمة‭ (‬تعادلان‭ ‬مقابل‭ ‬4‭ ‬انتصارات‭).‬

ويستقبل‭ ‬بريست‭ ‬ضيفه‭ ‬مونبلييه‭ ‬غدًا‭ ‬الأحد،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬مواصلة‭ ‬عروضه‭ ‬الرائعة‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يذق‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات،‭ ‬حاصداً‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬18‭ ‬ممكنة‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬ليرتقي‭ ‬للمركز‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬31‭ ‬نقطة‭.‬

ويحلّ‭ ‬ليون‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬انه‭ ‬استعاد‭ ‬عافيته‭ ‬بخروجه‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الهبوط‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬توالياً‭ ‬بعدما‭ ‬تذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة،‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬لوهافر‭ ‬غدًا‭ ‬الأحد‭.‬