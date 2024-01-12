ساحل العاج لتدشين حملة الفوز بلقب ثالث

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

ابيدجان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تنطلق‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬بلقاء‭ ‬المضيفة‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬التي‭ ‬تُمني‭ ‬النفس‭ ‬بلقب‭ ‬ثالث،‭ ‬بمواجهة‭ ‬غينيا‭ ‬بيساو‭ ‬التي‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬فوزها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬رابع‭ ‬مشاركتها‭ ‬بالبطولة‭.‬

متسلّحة‭ ‬بجمهورها‭ ‬وأرضها‭ ‬وكتيبة‭ ‬من‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬تسعى‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوز‭ ‬مريح‭ ‬على‭ ‬غينيا‭ ‬بيساو‭ ‬لحساب‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الحسن‭ ‬واتارا‭ ‬الذي‭ ‬يتسع‭ ‬لـ60‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭. ‬ومع‭ ‬مهاجمين‭ ‬بنجاعة‭ ‬سيباستيان‭ ‬هالر‭ (‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭) ‬وكريستيان‭ ‬كواميه‭ (‬فيورنتينا‭ ‬الإيطالي‭)‬،‭ ‬ولاعبي‭ ‬وسط‭ ‬بحجم‭ ‬فرانك‭ ‬كيسييه‭ (‬الأهلي‭ ‬السعودي‭) ‬والشاب‭ ‬المتألق‭ ‬ابراهيم‭ ‬سانغاريه‭ (‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬الانكليزي‭) ‬وسيكو‭ ‬فوفانا‭ (‬النصر‭ ‬السعودي‭)‬،‭ ‬يسعى‭ ‬‮«‬الفيلة‮»‬‭ ‬لتحقيق‭ ‬انتصار‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬لتفادي‭ ‬أي‭ ‬حسابات‭ ‬معقدة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أيضا‭ ‬نيجيريا‭ ‬وغينيا‭ ‬الاستوائية‭.‬

تعوّل‭ ‬على‭ ‬تجانس‭ ‬لاعبيها‭ ‬الشبان‭ ‬ونتائجها‭ ‬الجيدة‭ ‬أخيراً‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬فوزان‭ ‬في‭ ‬مبارتين‭ ‬مع‭ ‬11‭ ‬هدفاً،‭ ‬بينهما‭ ‬فوز‭ ‬ساحق‭ ‬على‭ ‬سيشل‭ ‬المتواضعة‭ ‬9‭-‬0،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حملة‭ ‬قوية‭ ‬لإخضاع‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬كسبتها‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬1992‭ ‬و2015‭.‬

لكنّ‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬الكلاب‭ ‬البرية‮»‬‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭.‬

فالفريق‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬توالياً‭ (‬2017،‭ ‬2019،‭ ‬2021‭) ‬ولم‭ ‬يحقق‭ ‬سوى‭ ‬ثلاثة‭ ‬تعادلات‭ ‬في‭ ‬تسعة‭ ‬لقاءات،‭ ‬منتش‭ ‬بفضل‭ ‬نتائجه‭ ‬الجيدة‭ ‬أخيراً،‭ ‬مع‭ ‬اقتناصه‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬خارج‭ ‬قواعده‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬علما‭ ‬بأنّ‭ ‬غينيا‭ ‬بيساو‭ ‬خاضت‭ ‬تصفيات‭ ‬ناجحة،‭ ‬إذ‭ ‬حلّت‭ ‬ثانية‭ ‬خلف‭ ‬نيجيريا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط‭. ‬ولم‭ ‬يلتق‭ ‬الفريقان‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬في‭ ‬البطولة‭. ‬ورغم‭ ‬الفارق‭ ‬التاريخي‭ ‬الكبير‭ ‬بين‭ ‬الفيلة‭ ‬والكلاب‭ ‬البرية،‭ ‬شدّد‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬الإيفواري‭ ‬سالومون‭ ‬كالو‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬احترام‮»‬‭ ‬المنافسين‭.‬

قال‭ ‬الجناح‭ ‬السابق‭ ‬لتشلسي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬وليل‭ ‬الفرنسي‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬بالبطولة‭ ‬6‭ ‬مرات‭ ‬لموقع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬احترام‭ ‬جميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬وخاصة‭ ‬الفوز‭ ‬بالمباراة‭ ‬الأولى‭ ‬لدخول‭ ‬المنافسة،‭ ‬لأنه‭ ‬من‭ ‬هناك‭ ‬يبدأ‭ ‬كل‭ ‬شيء‮»‬‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬استضافت‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬1984،‭ ‬لكنّها‭ ‬خرجت‭ ‬مبكراً‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حلت‭ ‬ثالثة‭ ‬في‭ ‬مجموعتها‭ ‬أمام‭ ‬مصر‭ ‬والكاميرون‭.‬

وتعوّل‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬هالر‭ ‬الذي‭ ‬تنتشر‭ ‬صوره‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬أبيدجان‭ ‬ويرتدى‭ ‬الصغار‭ ‬قمصان‭ ‬بلادهم‭ ‬برتقالية‭ ‬اللون‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬اسمه‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬لعبت‭ ‬غينيا‭ ‬بيساو‭ ‬منذ‭ ‬مشاركتها‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬2017،‭ ‬تسع‭ ‬مباريات،‭ ‬فتعادلت‭ ‬ثلاث‭ ‬مرت‭ ‬وخسرت‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭.‬

وبعد‭ ‬تصفيات‭ ‬قارية‭ ‬ناجحة‭ ‬شهدت‭ ‬تحقيقها‭ ‬أربعها‭ ‬انتصارات‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬فوز‭ ‬على‭ ‬نيجيريا‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬دارها،‭ ‬واصلت‭ ‬عروضها‭ ‬الجيدة‭ ‬واستهلت‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬بانتصار‭ ‬على‭ ‬جيبوتي‭ ‬وتعادل‭ ‬أمام‭ ‬بوركينا‭ ‬فاسو‭. ‬ويعتمد‭ ‬المدرب‭ ‬المحلّي‭ ‬باسيرو‭ ‬كانديه‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬المهاجم‭ ‬ماما‭ ‬بالديه‭ (‬ليون‭ ‬الفرنسي‭)‬،‭ ‬المهاجم‭ ‬مارسيانو‭ (‬ألميريا‭ ‬الإسباني‭)‬،‭ ‬الجناح‭ ‬كارلوس‭ ‬مانيه‭ (‬قيصري‭ ‬سبور‭ ‬التركي‭) ‬والمهاجم‭ ‬زينيو‭ ‬غانو‭ (‬زولت‭ ‬فاريغم‭ ‬البلجيكي‭). ‬وتمنى‭ ‬غانو‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬4‭ ‬أهداف‭ ‬خلال‭ ‬التصفيات‭ ‬‮«‬آمل‭ ‬أن‭ ‬أسجل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬أمام‭ ‬ساحل‭ ‬العاج،‭ ‬سيكون‭ ‬ذلك‭ ‬جيدًا‭ ‬جدًا‮»‬‭.‬

ويأمل‭ ‬كانديه،‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬ثانية‭ ‬منذ‭ ‬2016‭ ‬وللمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬دوري‭ ‬المجموعات‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬‮«‬هدفنا‭ ‬هو‭ ‬اجتياز‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭. ‬صحيح‭ ‬أن‭ ‬مجموعتنا‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية‭.. ‬لكن‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬ممكن،‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬ممكن‮»‬‭.‬

لكنّ‭ ‬لقاءهم‭ ‬التحضيري‭ ‬الأخير‭ ‬قبل‭ ‬البطولة،‭ ‬شهد‭ ‬سقوطهم‭ ‬بخسارة‭ ‬مدوية‭ ‬6‭-‬2‭ ‬أمام‭ ‬مالي‭.‬

وفي‭ ‬الجولة‭ ‬المقبلة،‭ ‬تلعب‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬مع‭ ‬نيجيريا‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المجموعة،‭ ‬وغينيا‭ ‬بيساو‭ ‬مع‭ ‬غينيا‭ ‬الاستوائية‭.‬