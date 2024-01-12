ساحل العاج لتدشين حملة الفوز بلقب ثالث

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- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
ابيدجان - (أ ف ب): تنطلق كأس أمم إفريقيا لكرة القدم اليوم السبت بلقاء المضيفة ساحل العاج التي تُمني النفس بلقب ثالث، بمواجهة غينيا بيساو التي تبحث عن فوزها الأول في رابع مشاركتها بالبطولة.
متسلّحة بجمهورها وأرضها وكتيبة من المحترفين في أوروبا، تسعى ساحل العاج لتحقيق فوز مريح على غينيا بيساو لحساب المجموعة الأولى على ملعب الحسن واتارا الذي يتسع لـ60 ألف متفرج. ومع مهاجمين بنجاعة سيباستيان هالر (بوروسيا دورتموند الألماني) وكريستيان كواميه (فيورنتينا الإيطالي)، ولاعبي وسط بحجم فرانك كيسييه (الأهلي السعودي) والشاب المتألق ابراهيم سانغاريه (نوتنغهام فوريست الانكليزي) وسيكو فوفانا (النصر السعودي)، يسعى «الفيلة» لتحقيق انتصار كبير في البداية لتفادي أي حسابات معقدة في المجموعة التي تضم أيضا نيجيريا وغينيا الاستوائية.
تعوّل على تجانس لاعبيها الشبان ونتائجها الجيدة أخيراً في تصفيات كأس العالم، فوزان في مبارتين مع 11 هدفاً، بينهما فوز ساحق على سيشل المتواضعة 9-0، من أجل حملة قوية لإخضاع البطولة التي كسبتها مرتين في 1992 و2015.
لكنّ المباراة الافتتاحية أمام «الكلاب البرية» لن تكون سهلة.
فالفريق الذي يشارك للمرة الرابعة توالياً (2017، 2019، 2021) ولم يحقق سوى ثلاثة تعادلات في تسعة لقاءات، منتش بفضل نتائجه الجيدة أخيراً، مع اقتناصه أربع نقاط في مباراتين خارج قواعده في تصفيات كأس العالم، علما بأنّ غينيا بيساو خاضت تصفيات ناجحة، إذ حلّت ثانية خلف نيجيريا بفارق نقطتين فقط. ولم يلتق الفريقان من قبل في البطولة. ورغم الفارق التاريخي الكبير بين الفيلة والكلاب البرية، شدّد المهاجم الدولي السابق الإيفواري سالومون كالو على ضرورة «احترام» المنافسين.
قال الجناح السابق لتشلسي الإنجليزي وليل الفرنسي الذي شارك بالبطولة 6 مرات لموقع الاتحاد الإفريقي «سيكون من الضروري احترام جميع المنتخبات وخاصة الفوز بالمباراة الأولى لدخول المنافسة، لأنه من هناك يبدأ كل شيء».
وسبق أن استضافت ساحل العاج البطولة في 1984، لكنّها خرجت مبكراً بعد أن حلت ثالثة في مجموعتها أمام مصر والكاميرون.
وتعوّل ساحل العاج كثيرا على هالر الذي تنتشر صوره في كل مكان في أبيدجان ويرتدى الصغار قمصان بلادهم برتقالية اللون التي تحمل اسمه.
في المقابل، لعبت غينيا بيساو منذ مشاركتها الأولى في 2017، تسع مباريات، فتعادلت ثلاث مرت وخسرت ثلاث مباريات.
وبعد تصفيات قارية ناجحة شهدت تحقيقها أربعها انتصارات من بينها فوز على نيجيريا في عقر دارها، واصلت عروضها الجيدة واستهلت تصفيات كأس العالم بانتصار على جيبوتي وتعادل أمام بوركينا فاسو. ويعتمد المدرب المحلّي باسيرو كانديه على عدد من اللاعبين المحترفين على رأسهم المهاجم ماما بالديه (ليون الفرنسي)، المهاجم مارسيانو (ألميريا الإسباني)، الجناح كارلوس مانيه (قيصري سبور التركي) والمهاجم زينيو غانو (زولت فاريغم البلجيكي). وتمنى غانو الذي سجل 4 أهداف خلال التصفيات «آمل أن أسجل في المباراة الافتتاحية أمام ساحل العاج، سيكون ذلك جيدًا جدًا».
ويأمل كانديه، الذي يقود بلاده في ولاية ثانية منذ 2016 وللمرة الرابعة في البطولة، في تجاوز دوري المجموعات لأول مرة «هدفنا هو اجتياز الدور الأول. صحيح أن مجموعتنا صعبة للغاية.. لكن كل شيء ممكن، في كرة القدم، كل شيء ممكن».
لكنّ لقاءهم التحضيري الأخير قبل البطولة، شهد سقوطهم بخسارة مدوية 6-2 أمام مالي.
وفي الجولة المقبلة، تلعب ساحل العاج مع نيجيريا في قمة المجموعة، وغينيا بيساو مع غينيا الاستوائية.
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