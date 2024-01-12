المغرب والسنغال وساحل العاج يتقدمون صراع الكبار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

أبيدجان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬في‭ ‬حضور‭ ‬كل‭ ‬المنتخبات‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬السمراء‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬ستشهد‭ ‬صراعاً‭ ‬نارياً‭ ‬على‭ ‬اللقب،‭ ‬يتقدّمه‭ ‬المغرب‭ ‬أول‭ ‬منتخب‭ ‬إفريقي‭ ‬يبلغ‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬والسنغال‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬وساحل‭ ‬العاج‭ ‬البلد‭ ‬المضيف‭.‬

وتقام‭ ‬النسخة‭ ‬الـ34‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬الأرفع‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬شتاءً‭ ‬وسط‭ ‬رزنامة‭ ‬أوروبية‭ ‬مزدحمة،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬انتقادات‭ ‬جديدة‭ ‬قديمة‭ ‬لمدرّبي‭ ‬أندية‭ ‬الصفوة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭. ‬ولطالما‭ ‬كان‭ ‬موعد‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬كل‭ ‬عامين‭ ‬مثار‭ ‬جدل‭ ‬كبير‭.‬

ووصل‭ ‬بعض‭ ‬نجوم‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬بالفعل‭ ‬بعد‭ ‬مباريات‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬مثل‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ (‬ليفربول‭ ‬الانجليزي‭)‬،‭ ‬المغربي‭ ‬أشرف‭ ‬حكيمي‭ (‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭) ‬والنيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬أوسيمهن‭ (‬نابولي‭ ‬الإيطالي‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬سيصل‭ ‬الحارس‭ ‬الكاميروني‭ ‬أندريه‭ ‬أونانا‭ (‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الانجليزي‭) ‬متأخراً،‭ ‬عشية‭ ‬لقاء‭ ‬بلاده‭ ‬الافتتاحي‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬بعد‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬خوضه‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬ضد‭ ‬توتنهام‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭. ‬وفيما‭ ‬يشارك‭ ‬نجوم‭ ‬الصف‭ ‬الأوّل،‭ ‬ستفتقد‭ ‬البطولة‭ ‬أمثال‭ ‬المهاجم‭ ‬الكاميروني‭ ‬إريك‭ ‬ماكسيم‭ ‬تشوبو‭ ‬موتينغ‭ (‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭)‬،‭ ‬والمهاجم‭ ‬العاجي‭ ‬ويلفريد‭ ‬زاها‭ (‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭)‬،‭ ‬ومواطنه‭ ‬المدافع‭ ‬إريك‭ ‬بايي‭ (‬بشيكتاش‭ ‬التركي‭) ‬بقرارات‭ ‬فنية،‭ ‬وفيكتور‭ ‬بونيفايس‭ ‬مهاجم‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألماني‭ ‬للإصابة‭.‬

ووصلت‭ ‬المنتخبات‭ ‬الـ24‭ ‬إلى‭ ‬الكاميرون‭ ‬واستقرت‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مدن‭ ‬هي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أبيدجان‭ ‬وملعبيها،‭ ‬والعاصمة‭ ‬السياسية‭ ‬ياموسوكرو‭ ‬ومدينة‭ ‬بواكي‭ ‬الكبيرة‭ ‬وسان‭ ‬بيدرو‭ ‬الساحلية‭ (‬جنوب‭ ‬غرب‭) ‬وكورهوغو‭ (‬شمال‭). ‬وأظهرت‭ ‬حكومة‭ ‬الرئيس‭ ‬الحسن‭ ‬واتارا‭ ‬استعداداً‭ ‬لإنفاق‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬الحدث،‭ ‬حيث‭ ‬استثمرت‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬تقريبا‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬الستة‭ ‬التي‭ ‬بُنيت‭ ‬أو‭ ‬جُدّدت،‭ ‬انشئت‭ ‬الطرق‭ ‬وشُيّدت‭ ‬الجسور‭ ‬والفنادق‭ ‬وقرى‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬لإيواء‭ ‬المنتخبات‭.‬

ومنذ‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬فيليكس‭ ‬أوفويت‭-‬بوانيي‭ ‬في‭ ‬أبيدجان،‭ ‬تستقبل‭ ‬فرق‭ ‬راقصة،‭ ‬تؤدي‭ ‬رقصات‭ ‬محلية‭ ‬بهلوانية‭ ‬وأغنيات‭ ‬محلية،‭ ‬الضيوف،‭ ‬فيما‭ ‬تطغى‭ ‬الحماسة‭ ‬والبهجة‭ ‬على‭ ‬الأجواء‭.‬

وفي‭ ‬أرجاء‭ ‬المدينة،‭ ‬يمكن‭ ‬رؤية‭ ‬أعلام‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬وقمصان‭ ‬المنتخب‭ ‬المُلقب‭ ‬بـ«الفيلة‮»‬‭ ‬برتقالية‭ ‬اللون‭ ‬معلقة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭.‬

رغبة‭ ‬مغربية‭ ‬

بعد‭ ‬تحقيق‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭ ‬كأوّل‭ ‬بلد‭ ‬إفريقي‭ ‬يبلغ‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬بات‭ ‬على‭ ‬لاعبي‭ ‬المغرب‭ ‬نقل‭ ‬تفوقهم‭ ‬من‭ ‬المحفل‭ ‬العالمي‭ ‬إلى‭ ‬العرس‭ ‬القاري‭ ‬ووضع‭ ‬حدّ‭ ‬لانتظار‭ ‬دام‭ ‬48‭ ‬عاماً‭ ‬للظفر‭ ‬بلقب‭ ‬ثانٍ‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭. ‬ورغم‭ ‬الترسانة‭ ‬المهمة‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬المنتشرين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬أوروبا،‭ ‬لا‭ ‬يحقق‭ ‬‮«‬أسود‭ ‬الأطلس‮»‬‭ ‬الآمال‭ ‬المعقودة‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬القارية،‭ ‬ويبقى‭ ‬أفضل‭ ‬إنجاز‭ ‬لهم‭ ‬التتويج‭ ‬باللقب‭ ‬عام‭ ‬1976‭ ‬والوصافة‭ ‬عام‭ ‬2004‭. ‬ويدخل‭ ‬المنتخب‭ ‬المصنف‭ ‬13‭ ‬عالمياً‭ ‬غمار‭ ‬البطولة‭ ‬بصفته‭ ‬مرشحاً‭ ‬قوياً‭ ‬لإحراز‭ ‬اللقب،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتأهل‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬منذ‭ ‬خسر‭ ‬النهائي‭ ‬عام‭ ‬2004‭ ‬أمام‭ ‬تونس‭ ‬المضيفة،‭ ‬رغم‭ ‬خوضه‭ ‬البطولة‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬بكتيبة‭ ‬محترفين‭.‬

وقال‭ ‬مدرّبه‭ ‬وليد‭ ‬الركراكي‭: ‬‮«‬قلت‭ ‬للاعبين‭ ‬إننا‭ ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬ملوك‭ ‬العالم‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬ملوك‭ ‬قارتنا‮»‬‭. ‬ويدخل‭ ‬المغرب‭ ‬البطولة‭ ‬متسلحاً‭ ‬بكتيبة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الخطوط‭ ‬يتقدمها‭ ‬نجوم‭ ‬المونديال‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬الحارس‭ ‬ياسين‭ ‬بونو‭ (‬الهلال‭ ‬السعودي‭) ‬وخط‭ ‬الدفاع‭ ‬بقيادة‭ ‬رومان‭ ‬سايس‭ (‬الشباب‭ ‬السعودي‭) ‬وحكيمي‭ ‬وخط‭ ‬الوسط‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬سفيان‭ ‬أمرابط‭ (‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنكليزي‭) ‬وعزّ‭ ‬الدين‭ ‬اوناحي‭ (‬مرسيليا‭ ‬الفرنسي‭) ‬والهجوم‭ ‬بقيادة‭ ‬يوسف‭ ‬النصيري‭ (‬اشبيليه‭ ‬الإسباني‭) ‬وحكيم‭ ‬زياش‭ (‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭).‬

السنغال‭ ‬و«كسر‭ ‬النحس‮»‬‭ ‬

تعيش‭ ‬السنغال‭ ‬أزهى‭ ‬عصورها‭ ‬الكروية‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬والأعمار‭.‬

فالمنتخب‭ ‬الأول‭ ‬توّج‭ ‬بطلاً‭ ‬لإفريقيا‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬الكاميرون‭ (‬مطلع‭ ‬2022‭) ‬وتأهل‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2022،‭ ‬ثم‭ ‬فاز‭ ‬منتخب‭ ‬المحليين‭ ‬بكأس‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ (‬فبراير‭ ‬2023‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أنّ‭ ‬يُتوج‭ ‬منتخب‭ ‬الشباب‭ (‬أقل‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬عاما‭) ‬بكأس‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬مصر‭ (‬مارس‭ ‬2023‭).‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬كافة‭ ‬كبار‭ ‬القارة‭ ‬تاريخياً،‭ ‬مصر‭ ‬والكاميرون‭ ‬وغانا‭ ‬ونيجيريا‭ ‬وساحل‭ ‬العاج‭ ‬والمغرب‭ ‬وتونس‭ ‬والجزائر،‭ ‬سيواجه‭ ‬‮«‬أسود‭ ‬التيرانغا‮»‬‭ ‬تحدياً‭ ‬خاصاً‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬فشل‭ ‬آخر‭ ‬ستة‭ ‬أبطال‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبهم‭ ‬القاري،‭ ‬ولم‭ ‬يتقدم‭ ‬أي‭ ‬منهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬في‭ ‬تحد‭ ‬كبير‭ ‬أمام‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬المحليّ‭ ‬أليو‭ ‬سيسيه‭. ‬ويزين‭ ‬المهاجم‭ ‬ساديو‭ ‬مانيه‭ (‬النصر‭ ‬السعودي‭) ‬وخاليدو‭ ‬كوليبالي‭ (‬الهلال‭ ‬السعودي‭) ‬والحارس‭ ‬إدوارد‭ ‬مندي‭ (‬الأهلي‭ ‬السعودي‭) ‬والمهاجم‭ ‬نيكولاس‭ ‬جاكسون‭ (‬تشلسي‭ ‬الانجليزي‭) ‬قائمة‭ ‬السنغال‭ ‬الطامحة‭ ‬إلى‭ ‬لقبها‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬وفي‭ ‬البطولة‭ ‬عموما‭.‬

لعنة‭ ‬المضيف؟‭ ‬

لم‭ ‬يُتوّج‭ ‬أي‭ ‬منتخب‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬منذ‭ ‬مصر‭ ‬عام‭ ‬2006،‭ ‬وما‭ ‬فرض‭ ‬هذا‭ ‬الواقع‭ ‬استضافة‭ ‬النهائيات‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬متواضعة‭ ‬فنياً‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬أنغولا‭ ‬والغابون‭ ‬وغينيا‭ ‬الاستوائية‭. ‬وسيتعين‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬الفيلة‮»‬‭ ‬المدجّج‭ ‬بالنجوم‭ ‬في‭ ‬خطي‭ ‬الهجوم‭ ‬والوسط‭ ‬كسر‭ ‬هذه‭ ‬اللعنة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إحراز‭ ‬ثالث‭ ‬ألقابه‭ ‬بعد‭ ‬1992‭ ‬و2015‭.‬ولتحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬القاري،‭ ‬تعوّل‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬على‭ ‬سيباستيان‭ ‬هالر‭ (‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭)‬،‭ ‬سيكو‭ ‬فوفانا‭ (‬النصر‭ ‬السعودي‭) ‬وفرانك‭ ‬كيسييه‭ (‬الأهلي‭ ‬السعودي‭) ‬الذين‭ ‬تعج‭ ‬شوارع‭ ‬العاصمة‭ ‬بصورهم‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬تلك‭ ‬المنتخبات‭ ‬الثلاثة‭ ‬تأتي‭ ‬مباشرة‭ ‬خلفها‭ ‬في‭ ‬الترشيحات‭ ‬على‭ ‬الورق،‭ ‬المنتخبات‭ ‬ذات‭ ‬الباع‭ ‬الطويل‭ ‬كالمنتخب‭ ‬المصري‭ ‬صاحب‭ ‬الـ7‭ ‬ألقاب‭ (‬رقم‭ ‬قياسي‭) ‬بقيادة‭ ‬صلاح‭ ‬متصدر‭ ‬هدّافي‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ (‬14‭)‬،‭ ‬ونيجيريا‭ ‬مع‭ ‬أوسيمهين‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬إفريقي‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬والكاميرون‭ ‬مع‭ ‬القائد‭ ‬الجديد‭ ‬لجيلها‭ ‬الحالي‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬نابولي‭ ‬الإيطالي‭ ‬أندريه‭-‬فرانك‭ ‬زامبو‭ ‬أنغيسا،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬لتونس‭ ‬وجنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬وغانا‭ ‬المنافسة‭ ‬نظرياً‭.‬

وبعيداً‭ ‬عن‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬ستتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬إلى‭ ‬منتخبات‭ ‬عدة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬دور‭ ‬الحصان‭ ‬الأسود‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬بوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬وغينيا‭ ‬الاستوائية‭.‬

فيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬خمسة‭ ‬منتخبات‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬فوزها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬رغم‭ ‬مشاركتها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬كموزمبيق‭ ‬وموريتانيا‭ ‬وغينيا‭ ‬بيساو‭ ‬وناميبيا‭ ‬وتنزانيا‭.‬