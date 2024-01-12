بايرن يُكَرِم ((القيصر))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬كَرَّمَ‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬أسطورته‭ ‬‮«‬القيصر‮»‬‭ ‬فرانتس‭ ‬بكنباور‭ ‬الذي‭ ‬فارق‭ ‬الحياة‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬78‭ ‬عاماً،‭ ‬بأفضل‭ ‬طريقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬هوفنهايم‭ ‬3‭-‬0‭ ‬بفضل‭ ‬ثنائية‭ ‬لجمال‭ ‬موسيالا‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وخاض‭ ‬العملاق‭ ‬البافاري،‭ ‬الساعي‭ ‬الى‭ ‬لقبه‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬بأجواء‭ ‬حزينة‭ ‬نتيجة‭ ‬وفاة‭ ‬بكنباور‭ ‬الذي‭ ‬تألق‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬كلاعب‭ ‬وتوج‭ ‬معه‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬وكأس‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬البطلة‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدربه‭ ‬لاحقاً‭ ‬ويحرز‭ ‬معه‭ ‬لقب‭ ‬الدوري،‭ ‬وصولاً‭ ‬الى‭ ‬تولي‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭.‬



