بايرن يُكَرِم ((القيصر))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (أ ف ب) : كَرَّمَ بايرن ميونيخ أسطورته «القيصر» فرانتس بكنباور الذي فارق الحياة الأحد عن 78 عاماً، بأفضل طريقة من خلال الفوز على ضيفه هوفنهايم 3-0 بفضل ثنائية لجمال موسيالا أمس الجمعة في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.
وخاض العملاق البافاري، الساعي الى لقبه الثاني عشر توالياً في الدوري، مباراته الأولى لعام 2024 بأجواء حزينة نتيجة وفاة بكنباور الذي تألق في صفوفه كلاعب وتوج معه بلقب الدوري أربع مرات وكأس الأندية الأوروبية البطلة ثلاث مرات قبل أن يدربه لاحقاً ويحرز معه لقب الدوري، وصولاً الى تولي منصب رئيس النادي.
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