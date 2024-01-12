معركة الصدارة مستمرة بين إنتر ويوفنتوس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

ميلانو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يتطلع‭ ‬انتر‭ ‬ميلان‭ ‬إلى‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بصدارته‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مطاردة‭ ‬لصيقة‭ ‬من‭ ‬يوفنتوس،‭ ‬حيث‭ ‬يتجدد‭ ‬الصراع‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الايطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إذ‭ ‬يقابل‭ ‬الاول‭ ‬مضيفه‭ ‬مونتسا‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬افتتاحها،‭ ‬بينما‭ ‬يستضيف‭ ‬الثاني‭ ‬ساسوولو‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬ختامها‭.‬

وتتجه‭ ‬الانظار‭ ‬أيضا‭ ‬الى‭ ‬قمة‭ ‬مرتقبة‭ ‬بين‭ ‬روما‭ ‬وضيفه‭ ‬ميلان‭ ‬غدًا‭ ‬الأحد‭. ‬ويتقدم‭ ‬النيراتزوري‭ (‬48‭ ‬نقطة‭) ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬،‭ ‬وسيحاول‭ ‬توسيعها‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬مطارده‭ ‬المباشر‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بسبب‭ ‬خوضه‭ ‬ختام‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬الخميس،‭ ‬حيث‭ ‬أكرم‭ ‬وفادة‭ ‬فروزينوني‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬وبلغ‭ ‬دور‭ ‬الأربعة‭. ‬واستهل‭ ‬انتر‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬بفوز‭ ‬صعب‭ ‬على‭ ‬هيلاس‭ ‬فيرونا‭ ‬المهدد‭ ‬بالهبوط‭ ‬2‭-‬1‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬دافيد‭ ‬فراتيزي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع،‭ ‬فيما‭ ‬أضاع‭ ‬فيرونا‭ ‬فرصة‭ ‬اقتناص‭ ‬التعادل‭ ‬بإهداره‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ (‬10+90‭). ‬ويدرك‭ ‬انتر‭ ‬أنّه‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬وضعية‭ ‬لاستعادة‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬تنازل‭ ‬عنه‭ ‬لصالح‭ ‬جاره‭ ‬ميلان‭ ‬ونابولي‭ ‬في‭ ‬الموسمين‭ ‬الماضيين،‭ ‬إذ‭ ‬تعد‭ ‬حصيلته‭ ‬من‭ ‬48‭ ‬نقطة‭ ‬الافضل‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬2006‭-‬2007،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬انه‭ ‬الافضل‭ ‬هجوميًا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬منازع‭ ‬برصيد‭ ‬44‭ ‬هدفًا‭ ‬والأفضل‭ ‬دفاعيًا‭ ‬مع‭ ‬استقبال‭ ‬شباكه‭ ‬تسعة‭ ‬أهداف‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬مباراة‭.‬

لكن‭ ‬انتر‭ ‬يدرك‭ ‬تماما‭ ‬انّ‭ ‬مونتسا‭ ‬الذي‭ ‬صعد‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬الاضواء‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬لا‭ ‬يُعد‭ ‬خصما‭ ‬سهلا‭ ‬رغم‭ ‬احتلاله‭ ‬حاليا‭ ‬المركز‭ ‬11،‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬مع‭ ‬انتر‭ ‬منذ‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬فاز‭ ‬عليه‭ ‬مرة‭ ‬وخسر‭ ‬وتعادل‭ ‬مرة‭ ‬أيضًا‭.‬

يوفنتوس‭ ‬للثأر‭ ‬

في‭ ‬المقلب‭ ‬الآخر،‭ ‬يمني‭ ‬يوفنتوس‭ ‬النفس‭ ‬بمواصلة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬انتر‭ ‬ساعيا‭ ‬نحو‭ ‬إحراز‭ ‬اللقب‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2020،‭ ‬وسيواجه‭ ‬ساسوولو‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ثأرية‭ ‬لرد‭ ‬الاعتبار‭ ‬لخسارته‭ ‬الكبيرة‭ ‬أمامه‭ ‬2‭-‬4‭ ‬ذهابا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬وهي‭ ‬الخسارة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬مني‭ ‬بها‭ ‬فريق‭ ‬السيدة‭ ‬العجوز‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

كما‭ ‬خسر‭ ‬يوفنتوس‭ ‬أمام‭ ‬ساسوولو‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الأخير‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬إياب‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيحاول‭ ‬تفادي‭ ‬الخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليا‭.‬

ويعتبر‭ ‬القاسم‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الخسارتين‭ ‬أنهما‭ ‬جاءتا‭ ‬خارج‭ ‬أرضه،‭ ‬لذا‭ ‬يعوّل‭ ‬يوفي‭ ‬على‭ ‬عاملي‭ ‬الأرض‭ ‬والجمهور‭ ‬لاقتناص‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬وتمديد‭ ‬سلسلة‭ ‬مبارياته‭ ‬بلا‭ ‬خسارة‭ ‬إلى‭ ‬17‭.‬

وفي‭ ‬سان‭ ‬سيرو،‭ ‬يصبو‭ ‬ميلان‭ ‬الى‭ ‬استعادة‭ ‬توازنه‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬أتالانتا‭ ‬1‭-‬2‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬روما‭ ‬الثامن‭ ‬والذي‭ ‬ودع‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬ذاته‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬لاتسيو‭ ‬0‭-‬1‭. ‬وقبل‭ ‬تلك‭ ‬الخسارة،‭ ‬كان‭ ‬ميلان‭ ‬يمرّ‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬جيدة‭ ‬نسبيًا،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬وسيسعى‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مركزه‭ ‬الثالث‭ ‬ومحاولة‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬إنتر‭ ‬ويوفنتوس،‭ ‬حيث‭ ‬يتخلف‭ ‬بتسع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬جاره‭ ‬و7‭ ‬عن‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬روما‭ ‬سيسعى‭ ‬إلى‭ ‬تضميد‭ ‬جراحه‭ ‬وسيفتقد‭ ‬لمدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬جوزيه‭ ‬مورينيو‭ ‬الموقوف،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬نجمه‭ ‬الارجنتيني‭ ‬باولو‭ ‬ديبالا‭ ‬الذي‭ ‬أصيب‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬وهو‭ ‬العائد‭ ‬حديثا‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬أيضا‭. ‬ويأمل‭ ‬نابولي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الى‭ ‬استعادة‭ ‬هيبته‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬ساليرنيتانا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬توالي‭ ‬نتائجه‭ ‬المخيبة‭ ‬وتراجعه‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬بفارق‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬إنتر‭.‬

وفشل‭ ‬الفريق‭ ‬الجنوبي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬مني‭ ‬بخسارتين‭ ‬آخرهما‭ ‬كانت‭ ‬مدوّية‭ ‬أمام‭ ‬تورينو‭ ‬0‭-‬3‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭. ‬وكانت‭ ‬تلك‭ ‬الخسارة‭ ‬الرابعة‭ ‬لنابولي‭ ‬في‭ ‬اخر‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬علما‭ ‬بأنه‭ ‬استعان‭ ‬بخدمات‭ ‬مدربه‭ ‬القديم‭ ‬الجديد‭ ‬والتر‭ ‬ماتزاري‭ ‬منتصف‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬خلفا‭ ‬للفرنسي‭ ‬رودي‭ ‬غارسيا‭ ‬لتحسين‭ ‬نتائجه‭.‬

ولن‭ ‬يكون‭ ‬ساليرنيتانا‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الاخير‭ ‬لقمة‭ ‬سائغة‭ ‬امام‭ ‬نابولي‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬عروضه‭ ‬الجيدة‭ ‬نسبيا‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وخصوصا‭ ‬أمام‭ ‬يوفنتوس‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬عندما‭ ‬خسر‭ ‬بصعوبة‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬قاب‭ ‬قوسين‭ ‬أو‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ميلان‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة،‭ ‬حيث‭ ‬استقبلت‭ ‬شباكه‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬2‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬أيضا‭.‬

أزمة‭ ‬داخل‭ ‬أزمة‭ ‬

وازدادت‭ ‬الأمور‭ ‬سوءا‭ ‬في‭ ‬نابولي‭ ‬بعد‭ ‬خروج‭ ‬خلاف‭ ‬بين‭ ‬مهاجمه‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬اوسيمهن‭ ‬وجناحه‭ ‬الجورجي‭ ‬خفيشا‭ ‬كفاراتسخيليا‭ ‬إلى‭ ‬العلن‭ ‬الأربعاء‭. ‬وذكر‭ ‬ماموكا‭ ‬جوغيلي،‭ ‬وكيل‭ ‬اعمال‭ ‬كفاراتسخيليا،‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬أن‭ ‬أوسيمهن‭ ‬الذي‭ ‬مدد‭ ‬عقده‭ ‬مؤخرًا‭ ‬مع‭ ‬نابولي‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2026،‭ ‬سيلعب‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬أغضب‭ ‬هداف‭ ‬الدوري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬السمراء‭ ‬الموجود‭ ‬حاليا‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج،‭ ‬حيث‭ ‬ردّ‭ ‬قائلا‭ ‬إنّ‭ ‬جوغيلي‭ ‬‮«‬قطعة‭ ‬من‭ ‬القذارة‭ ‬والعار‮»‬‭.‬

وانضم‭ ‬وكيل‭ ‬اعمال‭ ‬أوسيمهن،‭ ‬روبرتو‭ ‬كاليندا‭ ‬إلى‭ ‬المعركة‭ ‬الكلامية،‭ ‬واصفا‭ ‬تعليقات‭ ‬جوغيلي‭ ‬بـ«السيئة‭ ‬والسطحية‭ ‬وغير‭ ‬المقبولة‮»‬‭.‬