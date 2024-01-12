جيرونا للصدارة وحيداً بلقاء ألميريا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مشاركة‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬حيث‭ ‬تأهّل‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬5‭-‬3،‭ ‬ستكون‭ ‬أمام‭ ‬جيرونا‭ ‬فرصة‭ ‬خطف‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬مجدداً‭ ‬حين‭ ‬يحلّ‭ ‬على‭ ‬ألميريا‭ ‬متذيّل‭ ‬الترتيب‭ ‬غدًا‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬العشرين‭.‬

لم‭ ‬يخسر‭ ‬الفريق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬الذي‭ ‬يُعدّ‭ ‬مفاجأة‭ ‬الموسم،‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬14‭ ‬مباراة‭ ‬ضمن‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات،‭ ‬منذ‭ ‬سقوطه‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬3‭-‬0‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭. ‬وحقّق‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬ميتشل‭ ‬نتائج‭ ‬لافتة،‭ ‬إذ‭ ‬تغلّب‭ ‬على‭ ‬برشلونة‭ ‬4-2‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬4‭-‬3‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬معزّزاً‭ ‬حظوظه‭ ‬بالتتويج‭ ‬باللقب‭ ‬لأوّل‭ ‬مرّة‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

ويفتقد‭ ‬جيرونا‭ ‬خدمات‭ ‬مدافعه‭ ‬دافيد‭ ‬لوبيس‭ ‬لأربع‭ ‬مباريات‭ ‬بسبب‭ ‬إيقافه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلّي‭ ‬بسبب‭ ‬اعتراضه‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬ألميريا‭ ‬بالذات‭ ‬5‭-‬2‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭. ‬مباراةٌ‭ ‬كان‭ ‬الفريق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬متأخّراً‭ ‬فيها‭ ‬بهدفين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يكشّر‭ ‬عن‭ ‬أنيابه‭ ‬ويقلب‭ ‬الطاولة‭ ‬مسجّلاً‭ ‬خماسية‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬أليميريا‭ ‬قابعاً‭ ‬في‭ ‬ذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬وهو‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يذق‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الليغا‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬بفارق‭ ‬11‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬أقرب‭ ‬مركزٍ‭ ‬آمن‭. ‬

ويقول‭ ‬سانشيس‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬فريقه‭ ‬الموسم‭ ‬بغية‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬ووجد‭ ‬نفسه‭ ‬مشاركاً‭ ‬الصدارة‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬مع‭ ‬انتصاف‭ ‬الدوري،‭ ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬يطمح‭ ‬حالياً‭ ‬بالتأهّل‭ ‬إلى‭ ‬مسابقةٍ‭ ‬أوروبية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬مركزهم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬يجعلهم‭ ‬منافسين‭ ‬على‭ ‬اللقب‭.‬

وتابع‭ ‬بعد‭ ‬آخر‭ ‬فوزٍ‭ ‬على‭ ‬أتلتيكو‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يُمكننا‭ ‬أن‭ ‬نلحق‭ ‬بنمط‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬ولا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نضع‭ ‬هذا‭ ‬الحِمل‭ ‬على‭ ‬أنفسنا‭ (‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭)‬‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬سانشيس‭ ‬قبل‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬إلتشي‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬32‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬إسبانيا‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬ضغطاً‭ ‬علينا‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬لشعورنا‭ ‬بقدرتنا‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬بأي‭ ‬مباراة‭. ‬ليس‭ ‬علينا‭ ‬واجب‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المباريات،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬واجبنا‭ ‬أن‭ ‬ننافس‭ ‬فيها‮»‬‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬اعتبر‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬مدرب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬وتشافي‭ ‬هرنانديس‭ ‬مدرب‭ ‬برشلونة‭ ‬أن‭ ‬جيرونا‭ ‬منافس‭ ‬على‭ ‬اللقب‭.‬

وينشغل‭ ‬قطبا‭ ‬إسبانيا‭ ‬حالياً‭ ‬بالكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإسباني‭ ‬وذهاب‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬فبراير‭.‬

ويُعدّ‭ ‬جيرونا‭ ‬صاحب‭ ‬أفضل‭ ‬خط‭ ‬هجوم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بـ46‭ ‬هدفاً،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬لدى‭ ‬ألميريا‭ ‬أضعف‭ ‬خط‭ ‬دفاع‭ (‬43‭).‬

بلباو‭ ‬لفكّ‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬أتلتيكو‭ ‬

ويستضيف‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬الرابع‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬السادس‭ ‬آملاً‭ ‬بفكّ‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الخامس‭ ‬المتعادل‭ ‬معه‭ ‬بالنقاط‭ (‬38‭)‬،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬الأخير‭ ‬عن‭ ‬المرحلة‭.‬

ولن‭ ‬تكون‭ ‬المهمّة‭ ‬سهلة‭ ‬للفريق‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬وحافظ‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباكه‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأربع‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس،‭ ‬وهو‭ ‬على‭ ‬عتبة‭ ‬معادلة‭ ‬رقمه‭ ‬عام‭ ‬1988،‭ ‬حين‭ ‬خرج‭ ‬بشباكٍ‭ ‬نظيفة‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

وسيغيب‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬الباسكي،‭ ‬الغاني‭ ‬إينياكي‭ ‬وليامس‭ ‬لمشاركته‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬حتّى‭ ‬11‭ ‬فبراير‭.‬

ويُعدّ‭ ‬وليامس‭ ‬أفضل‭ ‬هدّافي‭ ‬بلباو‭ (‬8‭) ‬مشاركةً‭ ‬مع‭ ‬غوركا‭ ‬غوروسيتا،‭ ‬لكن‭ ‬غيابه‭ ‬الأخير‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مؤثّراً‭ ‬للغاية،‭ ‬إذ‭ ‬فاز‭ ‬فريقه‭ ‬بدونه‭ ‬3‭-‬0‭ ‬على‭ ‬إيبار‭ ‬في‭ ‬الكأس‭ ‬و2‭-‬0‭ ‬على‭ ‬إشبيلية‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬علماً‭ ‬بأنه‭ ‬لم‭ ‬يُسجّل‭ ‬منذ‭ ‬مواجهة‭ ‬غرناطة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬سوسييداد‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬عشر‭ ‬مباريات‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ (‬فاز‭ ‬6‭ ‬مرات‭) ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يُعطي‭ ‬ثقةً‭ ‬للفريق‭ ‬بتحقيق‭ ‬فوزٍ‭ ‬جديد‭ ‬وتقليص‭ ‬الفارق‭ ‬مع‭ ‬منافسه‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭.‬

وتُفتتح‭ ‬المرحلة‭ ‬بلقاء‭ ‬إشبيلية‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ (‬16‭ ‬نقطة‭) ‬مع‭ ‬ألافيس‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ (‬17‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬يلتقي‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬فياريال‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬لقاء‭ ‬ريال‭ ‬مايوركا‭ ‬وضيفه‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو،‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬وغرناطة،‭ ‬فيما‭ ‬يلعب‭ ‬قادش‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬فالنسيا‭.‬