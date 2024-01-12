سيتي لتشديد الخناق على ليفربول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

مانشستر‭ (‬المملكة‭ ‬المتحدة‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يأمل‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬صحوته‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬وتشديد‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬نيوكاسل‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يطمح‭ ‬القطب‭ ‬الآخر‭ ‬للمدينة‭ ‬يونايتد‭ ‬إلى‭ ‬تفادي‭ ‬خسارة‭ ‬جديدة‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬توتنهام‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة‭.‬

في‭ ‬المواجهة‭ ‬الأولى،‭ ‬يمني‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬مواصلة‭ ‬انتفاضته‭ ‬منذ‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬متوجا‭ ‬بلقب‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬رافعا‭ ‬غلته‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭ ‬الى‭ ‬خمسة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬فوزين‭ ‬متتاليين‭ ‬واضعا‭ ‬حدا‭ ‬لنتائجه‭ ‬المخيبة‭ ‬قبل‭ ‬سفره‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬عندما‭ ‬اكتفى‭ ‬بفوز‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ (‬4‭ ‬تعادلات‭ ‬وخسارة‭ ‬واحدة‭). ‬واستغل‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الاسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬خسارة‭ ‬أرسنال‭ ‬لمباراتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬وانتزعوا‭ ‬منه‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬وباتوا‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نقطتين‭ ‬من‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الثاني‭ ‬وخمس‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬سيتي‭ ‬يملك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة،‭ ‬ما‭ ‬يُنذر‭ ‬المنافسين‭ ‬بإمكانية‭ ‬تكرار‭ ‬سيناريو‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬البطل‭ ‬متخلّفاً‭ ‬عن‭ ‬أرسنال‭ ‬المتصدّر،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسبقه‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الأخيرة‭.‬

وسيحاول‭ ‬سيتي‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خوض‭ ‬ليفربول‭ ‬لمباراته‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬بورنموث‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬يناير‭ ‬الحالي‭ ‬كي‭ ‬يضعه‭ ‬تحت‭ ‬الضغط‭ ‬بتقليص‭ ‬الفارق‭ ‬بينهما‭ ‬الى‭ ‬نقطتين،‭ ‬والأمر‭ ‬ذاته‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬الريدز،‭ ‬حيث‭ ‬سيحاول‭ ‬اللحاق‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬إيفرتون‭ ‬الأحد‭. ‬ولن‭ ‬تكون‭ ‬الـ«فورمة‮»‬‭ ‬القويّة‭ ‬وحدها‭ ‬التي‭ ‬تُعطي‭ ‬سيتي‭ ‬دفعةً‭ ‬معنويةً‭ ‬لاستكمال‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية،‭ ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬عودة‭ ‬النجم‭ ‬البلجيكي‭ ‬كيفن‭ ‬دي‭ ‬بروين‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬أولى‭ ‬مبارياته‭ ‬من‭ ‬دكة‭ ‬البدلاء‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬هادرسفيلد‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بفوز‭ ‬كاسح‭ ‬5‭-‬0‭ ‬ضمن‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬إنكلترا‭ ‬الأحد‭.‬

وتوج‭ ‬دي‭ ‬بروين‭ ‬عودته‭ ‬سريعاً‭ ‬بصناعة‭ ‬هدف‭ ‬لمواطنه‭ ‬جيريمي‭ ‬دوكو،‭ ‬العائد‭ ‬بدوره‭ ‬لأوّل‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬ديسمبر‭ ‬بعد‭ ‬تعافيه‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭.‬

وحده‭ ‬النروجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬يبقى‭ ‬السلاح‭ ‬الأبرز‭ ‬الغائب‭ ‬عن‭ ‬تشكيلة‭ ‬غوارديولا،‭ ‬لكنّه‭ ‬بات‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬بعد‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬غيّبته‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬إن‭ ‬‮«‬كيفن،‭ ‬هالاند‭ ‬وفيل‭ (‬فودن‭)‬،‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبون‭ ‬يفوزون‭ ‬لنا‭ ‬بالمباريات،‭ ‬ولهذا‭ ‬هم‭ ‬مهمّون‭ ‬جداً‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‮»‬‭.‬

ولن‭ ‬تكون‭ ‬مهمّة‭ ‬سيتي،‭ ‬الطامح‭ ‬لأن‭ ‬يُصبح‭ ‬أول‭ ‬نادٍ‭ ‬يُحقق‭ ‬اللقب‭ ‬أربع‭ ‬مراتٍ‭ ‬متتالية،‭ ‬سهلةً‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التخبّط‭ ‬الذي‭ ‬يعيشه‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭. ‬وخسر‭ ‬الفريق‭ ‬خمس‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وتراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬التاسع،‭ ‬بعدما‭ ‬خرج‭ ‬خالي‭ ‬الوفاض‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬أيضاً‭. ‬لكّن‭ ‬مدربه‭ ‬إدي‭ ‬هاو‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬غياب‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابات‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬استعاد‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المفاتيح‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬تشكيلته‭ ‬مُحققاً‭ ‬فوزاً‭ ‬مريحاً‭ ‬على‭ ‬سندرلاند‭ ‬3‭-‬0‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس،‭ ‬موقفاً‭ ‬سلسلة‭ ‬النتائج‭ ‬المخيّبة‭.‬

واللافت‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬أنها‭ ‬بين‭ ‬فريقين‭ ‬لا‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬صفوفهما‭ ‬أي‭ ‬لاعبٍ‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ (‬تنطلق‭ ‬اليوم‭) ‬أو‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬اليوم‭ ‬حتّى‭ ‬12‭ ‬فبراير،‭ ‬وهما‭ ‬فريقان‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬فقط‭ (‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بيرنلي‭) ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لا‭ ‬يملكون‭ ‬لاعبين‭ ‬دوليين‭ ‬في‭ ‬البطولتين‭.‬

صراعٌ‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬

ويعلم‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الثاني‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬تعثّر‭ ‬جديدٍ‭ ‬سيخدم‭ ‬سيتي‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬إيفرتون‭ ‬الأحد،‭ ‬ولو‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬أوناي‭ ‬إيمري‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مرشّحاً‭ ‬للفوز‭ ‬باللقب‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬ليفربول‭ ‬حتى‭ ‬الاسبوع‭ ‬المقبل،‭ ‬سيحاول‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬كسب‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬والعدوة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬الريدز‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭.‬

ويلعب‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬أيضا‭ ‬أرسنال‭ ‬مع‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس،‭ ‬وبرنتفورد‭ ‬مع‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست،‭ ‬وشيفيلد‭ ‬يونايتد‭ ‬مع‭ ‬وست‭ ‬هام،‭ ‬وبرايتون‭ ‬مع‭ ‬ولفرهامبتون‭. ‬لكنّ‭ ‬بقدر‭ ‬تعطّش‭ ‬فيلا‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز،‭ ‬فإن‭ ‬إيفرتون‭ ‬يريد‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬أكثر‭ ‬منه،‭ ‬خاصةً‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوز‭ ‬لوتون‭ ‬تاون‭ ‬على‭ ‬بيرنلي‭ ‬الجمعة،‭ ‬سيتراجع‭ ‬إلى‭ ‬المراكز‭ ‬المهددة‭ ‬بالهبوط،‭ ‬بعد‭ ‬حسم‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬رصيده‭ ‬لخرقه‭ ‬القواعد‭ ‬المالية‭ ‬للدوري‭ ‬الممتاز‭.‬

ويستفيد‭ ‬إيفرتون‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬مهاجمه‭ ‬دومينيك‭ ‬كالفرت‭-‬ليوين‭ ‬بعد‭ ‬إلغاء‭ ‬عقوبة‭ ‬إيقافه‭ ‬لثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬بسبب‭ ‬طرده‭ ‬أمام‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭.‬

خسارة‭ ‬غير‭ ‬مقدور‭ ‬عليها‭ ‬

وكما‭ ‬نيوكاسل،‭ ‬تبدو‭ ‬آمال‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬المراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬المؤهلة‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬الابطال‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬ضعيفة‭ ‬بعد‭ ‬سلسلةٍ‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬السلبيّة،‭ ‬وخسارةٌ‭ ‬جديدة‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬توتنهام‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬قاضية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬مدربه‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬السقوط‭ ‬مجدداً،‭ ‬سيُراكم‭ ‬يونايتد‭ ‬10‭ ‬خسارات‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬مباراة‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬يبتعد‭ ‬أساساً‭ ‬بفارق‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬

لكنّ‭ ‬المواجهة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬تحديداً‭ ‬تبدو‭ ‬أسهل‭ ‬على‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬،‭ ‬بسبب‭ ‬غياب‭ ‬قائد‭ ‬وهداف‭ ‬ونجم‭ ‬توتنهام‭ ‬الدولي‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬هيونغ‭-‬مين‭ ‬سون‭ ‬لمشاركته‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬لاعبَين‭ ‬أساسيين‭ ‬آخرين،‭ ‬هما‭ ‬السنغالي‭ ‬باب‭ ‬ماتار‭ ‬سار‭ ‬والمالي‭ ‬إيف‭ ‬بيسوما،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لا‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬صفوف‭ ‬المضيف‭ ‬سوى‭ ‬المغربي‭ ‬سفيان‭ ‬أمرابط،‭ ‬فيما‭ ‬يبقى‭ ‬الحارس‭ ‬الكاميروني‭ ‬أندريه‭ ‬أونانا‭ ‬لهذه‭ ‬المواجهة‭ ‬تحديداً‭ ‬قبل‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬ساحل‭ ‬العاج،‭ ‬مستضيفة‭ ‬البطولة‭ ‬الإفريقية‭.‬

ولن‭ ‬يتحمّل‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الانتقادات‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استمرار‭ ‬النتائج‭ ‬السلبيّة،‭ ‬وخاصةً‭ ‬عقب‭ ‬انتقال‭ ‬المهاجم‭ ‬جايدون‭ ‬سانشو‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬حتّى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬اعتبر‭ ‬فيه‭ ‬قسمٌ‭ ‬من‭ ‬المشجّعين‭ ‬أن‭ ‬المدرب‭ ‬لم‭ ‬يتمكّن‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬أحد‭ ‬نجوم‭ ‬أوروبا‭ ‬الصاعدين‭.‬

ومن‭ ‬المتوقّع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المباراة‭ ‬تحت‭ ‬أنظار‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬الكيماويات‭ ‬العملاقة‭ ‬إينيوس‭ ‬جيم‭ ‬راتكليف‭ ‬الذي‭ ‬اشترى‭ ‬حصة‭ ‬25 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬النادي‭ ‬مقابل‭ ‬1‭.‬3‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬حيث‭ ‬سيتولى‭ ‬إدارة‭ ‬عمليات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬النادي‭.‬

وبعد‭ ‬اجتماعٍ‭ ‬بين‭ ‬الرجُلين‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬يناير‭ ‬الحالي،‭ ‬قال‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ (‬الاجتماع‭) ‬إيجابياً‭ ‬جداً‭. ‬عقدنا‭ ‬اجتماعاً‭ ‬طويلاً‭ ‬لساعاتٍ‭ ‬عدّة،‭ ‬حيث‭ ‬جلسنا‭ ‬معاً‭ ‬وتحدّثنا‭ ‬عن‭ ‬مشكلاتٍ‭ ‬عدّة‭ ‬نتّفق‭ ‬عليها‭ ‬وذلك‭ ‬كان‭ ‬إيجابياً‭ ‬للغاية‮»‬‭.

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وأضاف‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬اجتماعاً‭ ‬بنّاءً‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬معهم‭ (‬إينيوس‭)‬‮»‬‭.‬

ويبرز‭ ‬السبت‭ ‬أيضا‭ ‬الدربي‭ ‬اللندني‭ ‬بين‭ ‬تشلسي‭ ‬وجاره‭ ‬فولهام‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ستامفورد‭ ‬بريدج‭ ‬حيث‭ ‬يسعيان‭ ‬الى‭ ‬محو‭ ‬خسارتيهما‭ ‬في‭ ‬ذهاب‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كاس‭ ‬الرابطة،‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬ميدلزبره‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني‭ (‬تشامبيونشيب‭) ‬0-1،‭ ‬والثاني‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬ليفربول‭ ‬1‭-‬2‭.‬