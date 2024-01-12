Saturday, 13 January 2024 05:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لوب وفان بيفيرين يحسمان مرحلة ماراثونية

1/12/2024 7:24:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

الشبطية‭ (‬السعودية‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حسم‭ ‬سائق‭ ‬البحرين‭ ‬ريد‭ ‬إكستريم‭ ‬الفرنسي‭ ‬سيباستيان‭ ‬لوب‭ ‬ومواطنه‭ ‬دراج‭ ‬هوندا‭ ‬أدريان‭ ‬فان‭ ‬بيفيرين‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬الماراثونية‭ ‬لرالي‭ ‬دكار‭ ‬الصحراوي‭ ‬في‭ ‬السعودية‭.‬

وأقيمت‭ ‬المرحلة‭ ‬المستحدثة‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬والتي‭ ‬أُطلق‭ ‬عليها‭ ‬تسمية‭ ‬المرحلة‭ ‬الزمنية‭ ‬‮«‬48‭ ‬ساعة‮»‬،‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬الشبيطة‭ ‬ونجح‭ ‬لوب‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بها‭ ‬أمام‭ ‬المخضرم‭ ‬الاسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينس‭ (‬61‭ ‬عاماً‭) ‬متصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭.‬

وكان‭ ‬رهان‭ ‬لوب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬ناجحاً‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬اختار‭ ‬الأربعاء‭ ‬خسارة‭ ‬دقائق‭ ‬عدة‭ ‬كي‭ ‬ينطلق‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬المتصدرين‭ ‬ويعوض‭ ‬الوقت‭ ‬بالسير‭ ‬على‭ ‬خطاهم‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬افتتاحهم‭ ‬للطريق‭.‬

وقطع‭ ‬لوب‭ ‬مسافة‭ ‬المرحلة‭ (‬781‭ ‬كلم‭ ‬بينها‭ ‬572‭ ‬كلم‭ ‬مرحلة‭ ‬خاصة‭) ‬بزمن‭ ‬7‭ ‬ساعات‭ ‬و21‭ ‬دقيقة‭ ‬و56‭ ‬ثانية‭ ‬متفوقًا‭ ‬بفارق‭ ‬2‭:‬01‭ ‬دقيقتين‭ ‬على‭ ‬ساينس‭ ‬الذي‭ ‬انتزع‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬السويدي‭ ‬ماتياس‭ ‬إكستروم‭ (‬أودي‭) ‬ثالثا‭ ‬بفارق‭ ‬10‭:‬55‭ ‬د‭.‬

وهذا‭ ‬هو‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬لبطل‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬تسع‭ ‬مرات‭ ‬للوب،‭ ‬بعدما‭ ‬ظفر‭ ‬بالمرحلة‭ ‬الرابعة،‭ ‬والـ25‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مشاركاته‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬دكار‭.‬

وارتقى‭ ‬لوب‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬خلف‭ ‬ساينس‭ ‬وإكستروم‭.‬

وخلفت‭ ‬المرحلة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬المتصدر‭ ‬السابق‭ ‬للترتيب‭ ‬العام‭ ‬السعودي‭ ‬يزيد‭ ‬الراجحي‭ (‬تويوتا‭-‬أوفردرايف‭ ‬رايسينغ‭) ‬الذي‭ ‬اضطر‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬الانسحاب‭ ‬بسبب‭ ‬انقلاب‭ ‬سيارته‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إلحاق‭ ‬أضرار‭ ‬جسيمة‭ ‬بها‭.‬

وعانى‭ ‬مطارده‭ ‬المباشر‭ ‬القطري‭ ‬ناصر‭ ‬صالح‭ ‬العطية‭ (‬برودرايف‭-‬ناصر‭ ‬رايسينغ‭) ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬ميكانيكية‭ ‬قد‭ ‬تكلفه‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وحل‭ ‬العطية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الـ51‭ ‬بفارق‭ ‬ساعتين‭ ‬و45‭ ‬دقيقة‭ ‬و23‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬لوب‭ ‬بطل‭ ‬المرحلة‭.‬

وتراجع‭ ‬القطري‭ ‬والذي‭ ‬غادر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬تويوتا‭ ‬للالتحاق‭ ‬بفريق‭ ‬برودرايف‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بفارق‭ ‬ساعتين‭ ‬و40‭ ‬دقيقة‭ ‬و54‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬ساينس‭.‬

ويسعى‭ ‬العطية،‭ ‬البطل‭ ‬الأولمبي‭ ‬في‭ ‬الرماية،‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬السائق‭ ‬الثالث‭ ‬فقط‭ ‬الذي‭ ‬يفوز‭ ‬بلقب‭ ‬دكار‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬توالياً،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الفنلندي‭ ‬آري‭ ‬فاتانن‭ (‬1989‭ ‬و1990‭ ‬و1991‭) ‬والفرنسي‭ ‬بيار‭ ‬لارتيغ‭ (‬1994‭ ‬و1995‭ ‬و1996‭).‬

وفاز‭ ‬العطية‭ ‬بلقب‭ ‬دكار‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬مع‭ ‬فولكسفاكن،‭ ‬وكرّر‭ ‬السيناريو‭ ‬ذاته‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬خلف‭ ‬مقود‭ ‬ميني‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬مع‭ ‬تويوتا‭ ‬أعوام‭ ‬2019‭ ‬و2022‭ ‬و2023‭.‬

وكان‭ ‬‮«‬السيد‭ ‬دكار‮»‬‭ ‬الفرنسي‭ ‬ستيفان‭ ‬بيترهانسل‭ (‬أودي‭) ‬آخر‭ ‬ضحايا‭ ‬المرحلة‭ ‬الماراثونية‭ ‬بسبب‭ ‬عطل‭ ‬هيدروليكي‭ ‬منعه‭ ‬من‭ ‬تشغيل‭ ‬الرافعة‭ ‬لتغيير‭ ‬عجلة‭.‬

وتراجع‭ ‬بيترهانسل‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬لقب‭ ‬دكار‭ ‬في‭ ‬فئتي‭ ‬الدراجات‭ ‬والسيارات‭ ‬14‭ ‬مرّة‭ ‬قياسية،‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الـ22‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بفارق‭ ‬3‭ ‬ساعات‭ ‬و22‭ ‬دقيقة‭ ‬و4‭ ‬ثوان‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬الدراجات،‭ ‬أحرز‭ ‬فان‭ ‬بيفيرين‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بزمن‭ ‬7‭ ‬ساعات‭ ‬و57‭ ‬دقيقة‭ ‬و29‭ ‬ثانية‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬4‭:‬13‭ ‬دقائق‭ ‬على‭ ‬الأسترالي‭ ‬توبي‭ ‬برايس‭ (‬ريد‭ ‬بول‭ ‬كيه‭ ‬تي‭ ‬إم‭) ‬وبفارق‭ ‬5‭:‬02‭ ‬دقائق‭ ‬عن‭ ‬الأمريكي‭ ‬ريكي‭ ‬برابيك‭ (‬هوندا‭) ‬الذي‭ ‬انتزع‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بفارق‭ ‬51‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬البوتسواني‭ ‬روس‭ ‬برانش‭ (‬هيرو‭ ‬موتورسبورتس‭) ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭.‬

وهذا‭ ‬هو‭ ‬الفوز‭ ‬الرابع‭ ‬لفان‭ ‬بيفيرين‭ ‬في‭ ‬دكار‭ ‬منذ‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬2016،‭ ‬فصعد‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بفارق‭ ‬9‭:‬21‭ ‬دقائق‭ ‬عن‭ ‬برابيك‭.‬

ويخلد‭ ‬المشاركون‭ ‬إلى‭ ‬الراحة‭ ‬السبت‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدخلوا‭ ‬غمار‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬المقررة‭ ‬الأحد‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬والدوادمي‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬483‭ ‬كلم‭ ‬خاصة‭.‬

MENAFN12012024000055011008ID1107715387

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث