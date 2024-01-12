لوب وفان بيفيرين يحسمان مرحلة ماراثونية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

الشبطية‭ (‬السعودية‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حسم‭ ‬سائق‭ ‬البحرين‭ ‬ريد‭ ‬إكستريم‭ ‬الفرنسي‭ ‬سيباستيان‭ ‬لوب‭ ‬ومواطنه‭ ‬دراج‭ ‬هوندا‭ ‬أدريان‭ ‬فان‭ ‬بيفيرين‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬الماراثونية‭ ‬لرالي‭ ‬دكار‭ ‬الصحراوي‭ ‬في‭ ‬السعودية‭.‬

وأقيمت‭ ‬المرحلة‭ ‬المستحدثة‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬والتي‭ ‬أُطلق‭ ‬عليها‭ ‬تسمية‭ ‬المرحلة‭ ‬الزمنية‭ ‬‮«‬48‭ ‬ساعة‮»‬،‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬الشبيطة‭ ‬ونجح‭ ‬لوب‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بها‭ ‬أمام‭ ‬المخضرم‭ ‬الاسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينس‭ (‬61‭ ‬عاماً‭) ‬متصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭.‬

وكان‭ ‬رهان‭ ‬لوب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬ناجحاً‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬اختار‭ ‬الأربعاء‭ ‬خسارة‭ ‬دقائق‭ ‬عدة‭ ‬كي‭ ‬ينطلق‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬المتصدرين‭ ‬ويعوض‭ ‬الوقت‭ ‬بالسير‭ ‬على‭ ‬خطاهم‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬افتتاحهم‭ ‬للطريق‭.‬

وقطع‭ ‬لوب‭ ‬مسافة‭ ‬المرحلة‭ (‬781‭ ‬كلم‭ ‬بينها‭ ‬572‭ ‬كلم‭ ‬مرحلة‭ ‬خاصة‭) ‬بزمن‭ ‬7‭ ‬ساعات‭ ‬و21‭ ‬دقيقة‭ ‬و56‭ ‬ثانية‭ ‬متفوقًا‭ ‬بفارق‭ ‬2‭:‬01‭ ‬دقيقتين‭ ‬على‭ ‬ساينس‭ ‬الذي‭ ‬انتزع‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬السويدي‭ ‬ماتياس‭ ‬إكستروم‭ (‬أودي‭) ‬ثالثا‭ ‬بفارق‭ ‬10‭:‬55‭ ‬د‭.‬

وهذا‭ ‬هو‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬لبطل‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬تسع‭ ‬مرات‭ ‬للوب،‭ ‬بعدما‭ ‬ظفر‭ ‬بالمرحلة‭ ‬الرابعة،‭ ‬والـ25‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مشاركاته‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬دكار‭.‬

وارتقى‭ ‬لوب‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬خلف‭ ‬ساينس‭ ‬وإكستروم‭.‬

وخلفت‭ ‬المرحلة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬المتصدر‭ ‬السابق‭ ‬للترتيب‭ ‬العام‭ ‬السعودي‭ ‬يزيد‭ ‬الراجحي‭ (‬تويوتا‭-‬أوفردرايف‭ ‬رايسينغ‭) ‬الذي‭ ‬اضطر‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬الانسحاب‭ ‬بسبب‭ ‬انقلاب‭ ‬سيارته‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إلحاق‭ ‬أضرار‭ ‬جسيمة‭ ‬بها‭.‬

وعانى‭ ‬مطارده‭ ‬المباشر‭ ‬القطري‭ ‬ناصر‭ ‬صالح‭ ‬العطية‭ (‬برودرايف‭-‬ناصر‭ ‬رايسينغ‭) ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬ميكانيكية‭ ‬قد‭ ‬تكلفه‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وحل‭ ‬العطية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الـ51‭ ‬بفارق‭ ‬ساعتين‭ ‬و45‭ ‬دقيقة‭ ‬و23‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬لوب‭ ‬بطل‭ ‬المرحلة‭.‬

وتراجع‭ ‬القطري‭ ‬والذي‭ ‬غادر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬تويوتا‭ ‬للالتحاق‭ ‬بفريق‭ ‬برودرايف‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بفارق‭ ‬ساعتين‭ ‬و40‭ ‬دقيقة‭ ‬و54‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬ساينس‭.‬

ويسعى‭ ‬العطية،‭ ‬البطل‭ ‬الأولمبي‭ ‬في‭ ‬الرماية،‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬السائق‭ ‬الثالث‭ ‬فقط‭ ‬الذي‭ ‬يفوز‭ ‬بلقب‭ ‬دكار‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬توالياً،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الفنلندي‭ ‬آري‭ ‬فاتانن‭ (‬1989‭ ‬و1990‭ ‬و1991‭) ‬والفرنسي‭ ‬بيار‭ ‬لارتيغ‭ (‬1994‭ ‬و1995‭ ‬و1996‭).‬

وفاز‭ ‬العطية‭ ‬بلقب‭ ‬دكار‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬مع‭ ‬فولكسفاكن،‭ ‬وكرّر‭ ‬السيناريو‭ ‬ذاته‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬خلف‭ ‬مقود‭ ‬ميني‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬مع‭ ‬تويوتا‭ ‬أعوام‭ ‬2019‭ ‬و2022‭ ‬و2023‭.‬

وكان‭ ‬‮«‬السيد‭ ‬دكار‮»‬‭ ‬الفرنسي‭ ‬ستيفان‭ ‬بيترهانسل‭ (‬أودي‭) ‬آخر‭ ‬ضحايا‭ ‬المرحلة‭ ‬الماراثونية‭ ‬بسبب‭ ‬عطل‭ ‬هيدروليكي‭ ‬منعه‭ ‬من‭ ‬تشغيل‭ ‬الرافعة‭ ‬لتغيير‭ ‬عجلة‭.‬

وتراجع‭ ‬بيترهانسل‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬لقب‭ ‬دكار‭ ‬في‭ ‬فئتي‭ ‬الدراجات‭ ‬والسيارات‭ ‬14‭ ‬مرّة‭ ‬قياسية،‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الـ22‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بفارق‭ ‬3‭ ‬ساعات‭ ‬و22‭ ‬دقيقة‭ ‬و4‭ ‬ثوان‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬الدراجات،‭ ‬أحرز‭ ‬فان‭ ‬بيفيرين‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بزمن‭ ‬7‭ ‬ساعات‭ ‬و57‭ ‬دقيقة‭ ‬و29‭ ‬ثانية‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬4‭:‬13‭ ‬دقائق‭ ‬على‭ ‬الأسترالي‭ ‬توبي‭ ‬برايس‭ (‬ريد‭ ‬بول‭ ‬كيه‭ ‬تي‭ ‬إم‭) ‬وبفارق‭ ‬5‭:‬02‭ ‬دقائق‭ ‬عن‭ ‬الأمريكي‭ ‬ريكي‭ ‬برابيك‭ (‬هوندا‭) ‬الذي‭ ‬انتزع‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بفارق‭ ‬51‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬البوتسواني‭ ‬روس‭ ‬برانش‭ (‬هيرو‭ ‬موتورسبورتس‭) ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭.‬

وهذا‭ ‬هو‭ ‬الفوز‭ ‬الرابع‭ ‬لفان‭ ‬بيفيرين‭ ‬في‭ ‬دكار‭ ‬منذ‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬2016،‭ ‬فصعد‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بفارق‭ ‬9‭:‬21‭ ‬دقائق‭ ‬عن‭ ‬برابيك‭.‬

ويخلد‭ ‬المشاركون‭ ‬إلى‭ ‬الراحة‭ ‬السبت‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدخلوا‭ ‬غمار‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬المقررة‭ ‬الأحد‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬والدوادمي‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬483‭ ‬كلم‭ ‬خاصة‭.‬