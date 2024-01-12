لوب وفان بيفيرين يحسمان مرحلة ماراثونية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
الشبطية (السعودية) - (أ ف ب): حسم سائق البحرين ريد إكستريم الفرنسي سيباستيان لوب ومواطنه دراج هوندا أدريان فان بيفيرين صباح أمس الجمعة المركز الاول في المرحلة السادسة الماراثونية لرالي دكار الصحراوي في السعودية.
وأقيمت المرحلة المستحدثة في نسخة هذا العام والتي أُطلق عليها تسمية المرحلة الزمنية «48 ساعة»، على مدى يومين في الشبيطة ونجح لوب في الفوز بها أمام المخضرم الاسباني كارلوس ساينس (61 عاماً) متصدر الترتيب العام.
وكان رهان لوب على هذه المرحلة ناجحاً وهو الذي اختار الأربعاء خسارة دقائق عدة كي ينطلق بفارق كبير عن المتصدرين ويعوض الوقت بالسير على خطاهم مستفيدا من افتتاحهم للطريق.
وقطع لوب مسافة المرحلة (781 كلم بينها 572 كلم مرحلة خاصة) بزمن 7 ساعات و21 دقيقة و56 ثانية متفوقًا بفارق 2:01 دقيقتين على ساينس الذي انتزع صدارة الترتيب العام، فيما جاء السويدي ماتياس إكستروم (أودي) ثالثا بفارق 10:55 د.
وهذا هو الفوز الثاني لبطل العالم للراليات تسع مرات للوب، بعدما ظفر بالمرحلة الرابعة، والـ25 في تاريخ مشاركاته في رالي دكار.
وارتقى لوب إلى المركز الثالث في الترتيب العام خلف ساينس وإكستروم.
وخلفت المرحلة العديد من الضحايا في مقدمتهم المتصدر السابق للترتيب العام السعودي يزيد الراجحي (تويوتا-أوفردرايف رايسينغ) الذي اضطر الخميس إلى الانسحاب بسبب انقلاب سيارته أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بها.
وعانى مطارده المباشر القطري ناصر صالح العطية (برودرايف-ناصر رايسينغ) صباح أمس الجمعة من مشكلة ميكانيكية قد تكلفه فوزه الثالث على التوالي.
وحل العطية في المركز الـ51 بفارق ساعتين و45 دقيقة و23 ثانية عن لوب بطل المرحلة.
وتراجع القطري والذي غادر العام الماضي تويوتا للالتحاق بفريق برودرايف إلى المركز السابع عشر في الترتيب العام بفارق ساعتين و40 دقيقة و54 ثانية عن ساينس.
ويسعى العطية، البطل الأولمبي في الرماية، الى أن يصبح السائق الثالث فقط الذي يفوز بلقب دكار ثلاثة أعوام توالياً، وذلك بعد الفنلندي آري فاتانن (1989 و1990 و1991) والفرنسي بيار لارتيغ (1994 و1995 و1996).
وفاز العطية بلقب دكار لأول مرة عام 2011 مع فولكسفاكن، وكرّر السيناريو ذاته عام 2015 خلف مقود ميني قبل أن يحتل المركز الاول مع تويوتا أعوام 2019 و2022 و2023.
وكان «السيد دكار» الفرنسي ستيفان بيترهانسل (أودي) آخر ضحايا المرحلة الماراثونية بسبب عطل هيدروليكي منعه من تشغيل الرافعة لتغيير عجلة.
وتراجع بيترهانسل الذي أحرز لقب دكار في فئتي الدراجات والسيارات 14 مرّة قياسية، إلى المركز الـ22 في الترتيب العام بفارق 3 ساعات و22 دقيقة و4 ثوان.
وفي فئة الدراجات، أحرز فان بيفيرين المركز الأول بزمن 7 ساعات و57 دقيقة و29 ثانية متقدما بفارق 4:13 دقائق على الأسترالي توبي برايس (ريد بول كيه تي إم) وبفارق 5:02 دقائق عن الأمريكي ريكي برابيك (هوندا) الذي انتزع صدارة الترتيب العام بفارق 51 ثانية من البوتسواني روس برانش (هيرو موتورسبورتس) الخامس في المرحلة.
وهذا هو الفوز الرابع لفان بيفيرين في دكار منذ مشاركته الأولى في 2016، فصعد إلى المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 9:21 دقائق عن برابيك.
ويخلد المشاركون إلى الراحة السبت قبل أن يدخلوا غمار المنافسة في المرحلة السابعة المقررة الأحد بين الرياض والدوادمي على مسافة 483 كلم خاصة.
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