إغلاق ((تأديبي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
ميلانو - (أ ف ب): أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس الجمعة، إغلاق مدرج نادي لاتسيو لمباراة واحدة، بعد أن وجّهت جماهيره إساءات عنصرية ضد البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم روما، خلال المواجهة في ربع نهائي كأس إيطاليا الأربعاء الماضي.
وقالت الرابطة في بيان أن الأقسام الثلاثة في ملعب أولمبيكو حيث يتواجد جمهور لاتسيو المتعصّب ستُقفل خلال مباراة نابولي في الدوري في 28 يناير الجاري. وعوقب لاتسيو بسبب «إساءات القردة الفظّة، المهينة والعنصريّة» الموجّهة إلى لوكاكو من الكورفا نورد ومدرجين مجاورين «كُلّما كانت الكرة في حوزته (لوكاكو)».
وتابع البيان أن الإساءات العنصرية سُمعت بوضوح من قبل أربعة مراقبين تابعين لاتحاد الكرة المحلّي خلال المباراة، وقد أوردوا أن الإساءات جاءت من «90 بالمئة من المشجعين في تلك الأماكن من الملعب».
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم معاقبة جمهور لاتسيو فيها لمثل هذه الأحداث، إذ كان أوقف لمباراة واحدة مع وقف التنفيذ في أبريل من العام الماضي بعد هتافات معادية للسامية أنشدتها جماهيره خلال دربي العاصمة ضد روما.
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