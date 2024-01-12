Saturday, 13 January 2024 05:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إغلاق ((تأديبي))

1/12/2024 7:24:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

ميلانو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬إغلاق‭ ‬مدرج‭ ‬نادي‭ ‬لاتسيو‭ ‬لمباراة‭ ‬واحدة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وجّهت‭ ‬جماهيره‭ ‬إساءات‭ ‬عنصرية‭ ‬ضد‭ ‬البلجيكي‭ ‬روميلو‭ ‬لوكاكو‭ ‬مهاجم‭ ‬روما،‭ ‬خلال‭ ‬المواجهة‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬إيطاليا‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭.‬

وقالت‭ ‬الرابطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬الأقسام‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬أولمبيكو‭ ‬حيث‭ ‬يتواجد‭ ‬جمهور‭ ‬لاتسيو‭ ‬المتعصّب‭ ‬ستُقفل‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬نابولي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭. ‬وعوقب‭ ‬لاتسيو‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬إساءات‭ ‬القردة‭ ‬الفظّة،‭ ‬المهينة‭ ‬والعنصريّة‮»‬‭ ‬الموجّهة‭ ‬إلى‭ ‬لوكاكو‭ ‬من‭ ‬الكورفا‭ ‬نورد‭ ‬ومدرجين‭ ‬مجاورين‭ ‬‮«‬كُلّما‭ ‬كانت‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬حوزته‭ (‬لوكاكو‭)‬‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬الإساءات‭ ‬العنصرية‭ ‬سُمعت‭ ‬بوضوح‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أربعة‭ ‬مراقبين‭ ‬تابعين‭ ‬لاتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬المحلّي‭ ‬خلال‭ ‬المباراة،‭ ‬وقد‭ ‬أوردوا‭ ‬أن‭ ‬الإساءات‭ ‬جاءت‭ ‬من‭ ‬‮«‬90‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬المشجعين‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الأماكن‭ ‬من‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

وهذه‭ ‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬معاقبة‭ ‬جمهور‭ ‬لاتسيو‭ ‬فيها‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬أوقف‭ ‬لمباراة‭ ‬واحدة‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬هتافات‭ ‬معادية‭ ‬للسامية‭ ‬أنشدتها‭ ‬جماهيره‭ ‬خلال‭ ‬دربي‭ ‬العاصمة‭ ‬ضد‭ ‬روما‭.‬

MENAFN12012024000055011008ID1107715386

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث