إغلاق ((تأديبي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

ميلانو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬إغلاق‭ ‬مدرج‭ ‬نادي‭ ‬لاتسيو‭ ‬لمباراة‭ ‬واحدة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وجّهت‭ ‬جماهيره‭ ‬إساءات‭ ‬عنصرية‭ ‬ضد‭ ‬البلجيكي‭ ‬روميلو‭ ‬لوكاكو‭ ‬مهاجم‭ ‬روما،‭ ‬خلال‭ ‬المواجهة‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬إيطاليا‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭.‬

وقالت‭ ‬الرابطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬الأقسام‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬أولمبيكو‭ ‬حيث‭ ‬يتواجد‭ ‬جمهور‭ ‬لاتسيو‭ ‬المتعصّب‭ ‬ستُقفل‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬نابولي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭. ‬وعوقب‭ ‬لاتسيو‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬إساءات‭ ‬القردة‭ ‬الفظّة،‭ ‬المهينة‭ ‬والعنصريّة‮»‬‭ ‬الموجّهة‭ ‬إلى‭ ‬لوكاكو‭ ‬من‭ ‬الكورفا‭ ‬نورد‭ ‬ومدرجين‭ ‬مجاورين‭ ‬‮«‬كُلّما‭ ‬كانت‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬حوزته‭ (‬لوكاكو‭)‬‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬الإساءات‭ ‬العنصرية‭ ‬سُمعت‭ ‬بوضوح‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أربعة‭ ‬مراقبين‭ ‬تابعين‭ ‬لاتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬المحلّي‭ ‬خلال‭ ‬المباراة،‭ ‬وقد‭ ‬أوردوا‭ ‬أن‭ ‬الإساءات‭ ‬جاءت‭ ‬من‭ ‬‮«‬90‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬المشجعين‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الأماكن‭ ‬من‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

وهذه‭ ‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬معاقبة‭ ‬جمهور‭ ‬لاتسيو‭ ‬فيها‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬أوقف‭ ‬لمباراة‭ ‬واحدة‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬هتافات‭ ‬معادية‭ ‬للسامية‭ ‬أنشدتها‭ ‬جماهيره‭ ‬خلال‭ ‬دربي‭ ‬العاصمة‭ ‬ضد‭ ‬روما‭.‬