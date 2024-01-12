الأهلي والنبيه صالح يستكملان الجولة السابعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

يستكمل‭ ‬فريقا‭ ‬الأهلي‭ ‬‮«‬14‭ ‬نقطة‮»‬‭ ‬والنبيه‭ ‬صالح‭ ‬‮«‬8‭ ‬نقاط‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬للدور‭ ‬السداسي‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬عندما‭ ‬يلتقيان‭ ‬وجها‭ ‬لوجه‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬30‭ ‬مساء‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬وكان‭ ‬لقاء‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬السداسي‭ ‬الأول‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬لفائدة‭ ‬زملاء‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الأهلاوي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭.‬





موقف‭ ‬الفريقين

لعب‭ ‬الأهلي‭ ‬6‭ ‬جولات‭ ‬تنافسية‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬وتعرّض‭ ‬لخسارة‭ ‬واحدة‭ ‬وجمع‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬وضعته‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬الترتيب‭ ‬بفارق‭ ‬الأشواط،‭ ‬وخاض‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬عدد‭ ‬الجولات‭ ‬نفسها،‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬وخسر‭ ‬مثلها،‭ ‬وجمع‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬وضعته‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬

المباراة‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الفريقين،‭ ‬فالأهلي‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬أفضليته‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬الذي‭ ‬يزاحمه‭ ‬عليه‭ ‬منافسه‭ ‬دار‭ ‬كليب،‭ ‬والنبيه‭ ‬صالح‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يعزّز‭ ‬موقفه،‭ ‬ويحافظ‭ ‬على‭ ‬المسافة‭ ‬التي‭ ‬تفصله‭ ‬عن‭ ‬بقية‭ ‬منافسيه،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬متابع‭ ‬أن‭ ‬يقطع‭ ‬بتوقعه‭ ‬لنتيجة‭ ‬المباراة‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬الأهلي‭ ‬الأكثر‭ ‬حظا‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الورقي،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬الملعب‭ ‬وما‭ ‬يقدم‭ ‬فيه‭ ‬تحكمه‭ ‬ظروف‭ ‬خاصة‭.‬





إليقيتا: نواجه فريقا صعبا ولدينا لاعبون مصابون

قال‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬مدرب‭ ‬طائرة‭ ‬الأهلي‭ ‬إنّ‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬قادم،‭ ‬وإنهم‭ ‬يخوضون‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنها‭ ‬نهائي‭ ‬قائم‭ ‬بذاته،‭ ‬وسيواجهون‭ ‬اليوم‭ ‬فريقا‭ ‬وصفه‭ ‬بالصعب‭ ‬وتتمتع‭ ‬عناصره‭ ‬بقدرة‭ ‬لعب‭ ‬كبيرة‭ ‬بحسب‭ ‬وصفه‭.‬

ولفت‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬فريقه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬إصابات‭ ‬هي‭ ‬محل‭ ‬علم‭ ‬الجميع‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬مع‭ ‬حسن‭ ‬الشاخوري‭ ‬الذي‭ ‬أمامه‭ ‬أسبوعان‭ ‬كي‭ ‬يعود‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬طرأ‭ ‬أيّ‭ ‬تحسن‭ ‬وتبقى‭ ‬سلامته‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬يثق‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬وعناصر‭ ‬الفريق،‭ ‬ويأمل‭ ‬أن‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬الاستجابة‭ ‬كما‭ ‬عودوه‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المنصرمة‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭.‬





مزيدا من التأقلم

قال‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬إليقيتا‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤالنا‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬مشاركة‭ ‬لاعب‭ ‬منتخب‭ ‬الجبل‭ ‬الأسود‭ ‬‮«‬فرانكو‮»‬‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬اليوم‭ ‬أمام‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭: ‬لقد‭ ‬انضمّ‭ ‬اللاعب‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬قبل‭ ‬يومين،‭ ‬وهدفي‭ ‬هو‭ ‬منحه‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬للتأقلم‭ ‬مع‭ ‬المجموعة‭ ‬والنادي،‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬سيلعب،‭ ‬لأنني‭ ‬كما‭ ‬أكرّر‭ ‬دائما‭ ‬أثق‭ ‬تماما‭ ‬في‭ ‬لاعبي‭ ‬فريقي‭.‬





حسين ونصيف: نسعى للتعويض والظروف أفضل

يرى‭ ‬إبراهيم‭ ‬نصيف‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬لفريق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬أن‭ ‬ظروف‭ ‬الفريق‭ ‬بشأن‭ ‬الإصابات‭ ‬أخف‭ ‬نسبيا‭ ‬مما‭ ‬قبل،‭ ‬وأنّ‭ ‬المباراة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليهم‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‭ ‬متى‭ ‬أرادوا‭ ‬ضمان‭ ‬الوجود‭ ‬في‭ ‬المربع،‭ ‬متمنيا‭ ‬أن‭ ‬يعكس‭ ‬اللاعبون‭ ‬مدى‭ ‬جاهزيتهم‭ ‬للمباراة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬معد‭ ‬الفريق‭ ‬حسين‭ ‬منصور‭ ‬إنهم‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬تعويض‭ ‬المباراة‭ ‬السابقة‭ ‬بين‭ ‬الفريقين،‭ ‬ورغم‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬يشتكي‭ ‬منها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تمنعهم‭ ‬من‭ ‬اللعب،‭ ‬ويحاولون‭ ‬تقديم‭ ‬أقصى‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬للخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬وبأقل‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الخسائر‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬حدثت‭.‬





أسبوعان أمام الشاخوري

هل‭ ‬يتابع‭ ‬حسن‭ ‬الشاخوري‭ ‬لاعب‭ ‬مركز3‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬طائرة‭ ‬الأهلي‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬ويقدم‭ ‬الدعم‭ ‬المعنوي‭ ‬لزملائه‭ ‬من‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء؟‭ ‬هذا‭ ‬السؤال‭ ‬الذي‭ ‬ربما‭ ‬ينشغل‭ ‬به‭ ‬متابعو‭ ‬اللعبة‭ ‬وأنصار‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭.‬

وكان‭ ‬الشاخوري‭ ‬قد‭ ‬اضطرّ‭ ‬إلى‭ ‬ترك‭ ‬الملعب‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابقة‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭ ‬جراء‭ ‬إصابة‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬يده،‭ ‬ربما‭ ‬يتطلب‭ ‬منه‭ ‬الانتظار‭ ‬أسبوعين‭ ‬حتى‭ ‬يعود‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬إلى‭ ‬الصفوف‭.‬

تشكيلة الفريقين

ينتظر‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬الارجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬بتشكيلته‭ ‬المكوّنة‭ ‬من‭: ‬حسين‭ ‬الحايكي‭ (‬صناعة‭ ‬اللعب‭) ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬وسيد‭ ‬محمد‭ ‬العبار‭(‬مركز4‭) ‬ومحمد‭ ‬حبيب‭ ‬وهاني‭ ‬عليوي‭ (‬مركز3‭) ‬وعلي‭ ‬إبراهيم‭ (‬مركز2‭) ‬والليبرو‭ ‬أيمن‭ ‬هرونة‭.‬

والتشكيلة‭ ‬المنتظرة‭ ‬من‭ ‬مدرب‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬فؤاد‭ ‬عبدالواحد‭: ‬حسين‭ ‬منصور‭ (‬صناعة‭ ‬اللعب‭) ‬حسين‭ ‬عاشور‭ ‬وسيد‭ ‬هاشم‭ ‬سيد‭ ‬عيسى‭ (‬مركز4‭) ‬ومحمد‭ ‬جاسم‭ ‬وعلي‭ ‬عبدالواحد‭ (‬مركز3‭) ‬والنيجيري‭ ‬أويديبو،‭ ‬والليبرو‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭.‬