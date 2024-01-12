الأهلي والنبيه صالح يستكملان الجولة السابعة

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- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
يستكمل فريقا الأهلي «14 نقطة» والنبيه صالح «8 نقاط» اليوم منافسات الجولة السابعة للدور السداسي الثاني من دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة عندما يلتقيان وجها لوجه في الساعة 6:30 مساء في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، وكان لقاء الفريقين في السداسي الأول قد انتهى لفائدة زملاء ناصر عنان قائد الفريق الأهلاوي بثلاثة أشواط نظيفة.
موقف الفريقين
لعب الأهلي 6 جولات تنافسية فاز في خمس وتعرّض لخسارة واحدة وجمع 14 نقطة وضعته على قمة الترتيب بفارق الأشواط، وخاض النبيه صالح عدد الجولات نفسها، فاز في ثلاث وخسر مثلها، وجمع 8 نقاط وضعته في المركز الرابع.
المباراة في غاية الأهمية بالنسبة إلى الفريقين، فالأهلي يريد أن يحافظ على أفضليته في الترتيب الذي يزاحمه عليه منافسه دار كليب، والنبيه صالح هو الآخر يسعى إلى أن يعزّز موقفه، ويحافظ على المسافة التي تفصله عن بقية منافسيه، ولا يمكن لأي متابع أن يقطع بتوقعه لنتيجة المباراة حتى لو كان الأهلي الأكثر حظا على المستوى الورقي، غير أنّ الملعب وما يقدم فيه تحكمه ظروف خاصة.
إليقيتا: نواجه فريقا صعبا ولدينا لاعبون مصابون
قال الأرجنتيني إليقيتا مدرب طائرة الأهلي إنّ الأمور على ما يرام بشأن ما هو قادم، وإنهم يخوضون كل مباراة على اعتبار أنها نهائي قائم بذاته، وسيواجهون اليوم فريقا وصفه بالصعب وتتمتع عناصره بقدرة لعب كبيرة بحسب وصفه.
ولفت مدرب الأهلي إلى أنّ فريقه يعاني من إصابات هي محل علم الجميع كما هو الحال مع حسن الشاخوري الذي أمامه أسبوعان كي يعود إلا إذا طرأ أيّ تحسن وتبقى سلامته في المقام الأول، مؤكدا أنه يثق في المجموعة وعناصر الفريق، ويأمل أن يتمكنوا من الاستمرار في الاستجابة كما عودوه خلال الفترة المنصرمة حتى اليوم.
مزيدا من التأقلم
قال مدرب الأهلي إليقيتا ردا على سؤالنا عن مدى مشاركة لاعب منتخب الجبل الأسود «فرانكو» في لقاء اليوم أمام النبيه صالح: لقد انضمّ اللاعب إلى الفريق قبل يومين، وهدفي هو منحه المزيد من الوقت للتأقلم مع المجموعة والنادي، ولهذا السبب لا أعتقد أنه سيلعب، لأنني كما أكرّر دائما أثق تماما في لاعبي فريقي.
حسين ونصيف: نسعى للتعويض والظروف أفضل
يرى إبراهيم نصيف المدرب المساعد لفريق النبيه صالح أن ظروف الفريق بشأن الإصابات أخف نسبيا مما قبل، وأنّ المباراة بالنسبة إليهم مهمة جدا متى أرادوا ضمان الوجود في المربع، متمنيا أن يعكس اللاعبون مدى جاهزيتهم للمباراة.
من جانبه قال معد الفريق حسين منصور إنهم يسعون إلى تعويض المباراة السابقة بين الفريقين، ورغم الإصابة التي يشتكي منها أكثر من لاعب إلا أنها لا تمنعهم من اللعب، ويحاولون تقديم أقصى ما يمكن للخروج بنتيجة إيجابية وبأقل قدر من الخسائر متى ما حدثت.
أسبوعان أمام الشاخوري
هل يتابع حسن الشاخوري لاعب مركز3 في صفوف طائرة الأهلي مباراة اليوم ويقدم الدعم المعنوي لزملائه من مقاعد البدلاء؟ هذا السؤال الذي ربما ينشغل به متابعو اللعبة وأنصار الأهلي على وجه التحديد.
وكان الشاخوري قد اضطرّ إلى ترك الملعب خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه في الجولة السابقة أمام المحرق جراء إصابة تعرض لها في يده، ربما يتطلب منه الانتظار أسبوعين حتى يعود من جديد إلى الصفوف.
تشكيلة الفريقين
ينتظر أن يدفع الارجنتيني إليقيتا بتشكيلته المكوّنة من: حسين الحايكي (صناعة اللعب) ناصر عنان وسيد محمد العبار(مركز4) ومحمد حبيب وهاني عليوي (مركز3) وعلي إبراهيم (مركز2) والليبرو أيمن هرونة.
والتشكيلة المنتظرة من مدرب النبيه صالح فؤاد عبدالواحد: حسين منصور (صناعة اللعب) حسين عاشور وسيد هاشم سيد عيسى (مركز4) ومحمد جاسم وعلي عبدالواحد (مركز3) والنيجيري أويديبو، والليبرو محمد أحمد.
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