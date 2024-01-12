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اليوم.. قرعة الأندية العربية للكرة الطائرة

1/12/2024 7:24:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

تسحب‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والعربي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وبحضور‭ ‬مندوبي‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬قرعة‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬العربية‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الثانية‭ ‬والأربعين‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬حتى‭ ‬27‭ ‬فبراير‭ ‬القادم‭ ‬وبمشاركة‭ ‬14‭ ‬ناديا‭ ‬يمثلون‭ ‬ثماني‭ ‬دول،‭ ‬وسيمثل‭ ‬طائرة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العرس‭ ‬العربي‭ ‬الرياضي‭ ‬فريقا‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬والنجمة‭.‬

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