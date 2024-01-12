اليوم.. قرعة الأندية العربية للكرة الطائرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
تسحب مساء اليوم السبت في مقر الاتحاد البحريني للكرة الطائرة تحت رعاية رئيس الاتحادين البحريني والعربي للكرة الطائرة الشيخ علي بن محمد آل خليفة وبحضور مندوبي الفرق المشاركة قرعة بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها الثانية والأربعين المقرر إقامتها في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 17 حتى 27 فبراير القادم وبمشاركة 14 ناديا يمثلون ثماني دول، وسيمثل طائرة المملكة في هذا العرس العربي الرياضي فريقا دار كليب والنجمة.
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