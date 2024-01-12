السداسي ينطلق في 21 يناير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
من المنتظر ان تصدر لجنة المسابقات بالاتحاد البحريني لكرة السلة اليوم السبت جدول الدورة السداسية لدوري زين للموسم الحالي 2023-2024 التي ستنطلق بتاريخ 21 يناير، وستلعب في كل جولة ثلاث مباريات بمعدل مباراة في اليوم، وستتوقف المنافسات لمدة شهر تقريبا بعد انتهاء الجولة الثانية وذلك من أجل خوض المحرق والمنامة مباراتهما الخامسة في بطولة دوري غرب آسيا (السوبر ليغ) الى جانب التوقف من أجل اعداد المنتخب لخوض التصفيات الآسيوية في نهاية فبراير القادم.
وستشهد الجولة الأولى قمة مرتقبة بين الأهلي والمحرق، فيما سيلعب المنامة أمام النجمة، ويصطدم الاتحاد بالحالة.
ويقام السداسي من دور واحد، ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى الى المربع الذهبي.
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