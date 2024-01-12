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السداسي ينطلق في 21 يناير

1/12/2024 7:24:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

من‭ ‬المنتظر‭ ‬ان‭ ‬تصدر‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬جدول‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬بتاريخ‭ ‬21‭ ‬يناير،‭ ‬وستلعب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جولة‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬بمعدل‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬اليوم،‭ ‬وستتوقف‭ ‬المنافسات‭ ‬لمدة‭ ‬شهر‭ ‬تقريبا‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خوض‭ ‬المحرق‭ ‬والمنامة‭ ‬مباراتهما‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭) ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬التوقف‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اعداد‭ ‬المنتخب‭ ‬لخوض‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬فبراير‭ ‬القادم‭.‬

وستشهد‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬قمة‭ ‬مرتقبة‭ ‬بين‭ ‬الأهلي‭ ‬والمحرق،‭ ‬فيما‭ ‬سيلعب‭ ‬المنامة‭ ‬أمام‭ ‬النجمة،‭ ‬ويصطدم‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالحالة‭.‬

ويقام‭ ‬السداسي‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬واحد،‭ ‬ويتأهل‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬الى‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭.‬

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