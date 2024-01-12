دار كليب يفوز ((رايح جاي)) والنجمة يعطل المحرق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬فريق‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬تفوقه‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬النصر‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬22‭-‬25،‭ ‬25‭-‬19،‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬25‭-‬23،‭ ‬ليتصدر‭ ‬بنفسجي‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬الترتيب‭ ‬مؤقتا‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬وظل‭ ‬النصر‭ ‬على‭ ‬نقاطه‭ ‬الـ4،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬لحساب‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬قادها‭ ‬الدوليان‭ ‬سيد‭ ‬جعفر‭ ‬سيد‭ ‬حسين‭ (‬1‭) ‬وخالد‭ ‬الشوملي‭ (‬2‭) ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬جيد‭ ‬العدد‭ ‬تقدمهم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والعربي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ورئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأردني‭ ‬للعبة‭ ‬جهاد‭ ‬قطيشات‭.‬

قدم‭ ‬الفريقان‭ ‬أداء‭ ‬متكافئا‭ ‬حقق‭ ‬منه‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬الهدف‭ ‬الأهم‭ ‬وهو‭ ‬الفوز‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث،‭ ‬إذ‭ ‬تفرغ‭ ‬فيه‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬للمهمات‭ ‬الصعبة،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬فيه‭ ‬النصر‭ ‬مردودا‭ ‬جيدا‭ ‬دفع‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬ثمن‭ ‬أخطاء‭ ‬إضاعة‭ ‬الإرسال‭ ‬وحائط‭ ‬الصد‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭ ‬مهمة‭.‬

وتمكن‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬إيقاف‭ ‬زحف‭ ‬المحرق‭ ‬وأسقطه‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬ليرد‭ ‬دين‭ ‬خسارة‭ ‬السداسي‭ ‬الأول،‭ ‬وجاءت‭ ‬النتائج‭ ‬31‭-‬29،‭ ‬21‭-‬25،‭ ‬27‭-‬25،‭ ‬25‭-‬22،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬الدوليان‭ ‬عباس‭ ‬عبد‭ ‬الرضا‭ (‬1‭) ‬وعلي‭ ‬كاظم‭ (‬2‭) ‬ليرفع‭ ‬النجمة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نقاط،‭ ‬وظل‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬نقاطه‭ ‬الـ10،‭ ‬وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬مشاركة‭ ‬الروسي‭ ‬فيكتور‭ ‬محترف‭ ‬المحرق‭.‬