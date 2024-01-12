دار كليب يفوز ((رايح جاي)) والنجمة يعطل المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
أكد فريق دار كليب تفوقه للمرة الثانية على منافسه النصر بثلاثة أشواط مقابل شوط 22-25، 25-19، 25-21، 25-23، ليتصدر بنفسجي دار كليب الترتيب مؤقتا 17 نقطة وظل النصر على نقاطه الـ4، في لقاء لحساب الجولة السابعة من دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة التي قادها الدوليان سيد جعفر سيد حسين (1) وخالد الشوملي (2) الذي أقيم في صالة عيسى بن راشد في الرفاع وسط حضور جيد العدد تقدمهم رئيس الاتحادين البحريني والعربي للكرة الطائرة الشيخ علي بن محمد آل خليفة ورئيس الاتحاد الأردني للعبة جهاد قطيشات.
قدم الفريقان أداء متكافئا حقق منه دار كليب الهدف الأهم وهو الفوز بالنقاط الثلاث، إذ تفرغ فيه محمد يعقوب للمهمات الصعبة، في الوقت الذي قدم فيه النصر مردودا جيدا دفع من خلاله ثمن أخطاء إضاعة الإرسال وحائط الصد في أكثر من مناسبة مهمة.
وتمكن فريق النجمة في مباراة أخرى من إيقاف زحف المحرق وأسقطه بثلاثة أشواط مقابل شوط ليرد دين خسارة السداسي الأول، وجاءت النتائج 31-29، 21-25، 27-25، 25-22، في اللقاء الذي قاده الدوليان عباس عبد الرضا (1) وعلي كاظم (2) ليرفع النجمة رصيده إلى 7 نقاط، وظل المحرق على نقاطه الـ10، وشهدت المباراة مشاركة الروسي فيكتور محترف المحرق.
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