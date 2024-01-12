مدرب الأهلي ((جارسيا)) يقود المنتخب السعودي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
وافق النادي الأهلي على إعارة مدرب الفريق الأول لكرة السلة الأرجنتيني نيستور جارسيا الى الاتحاد السعودي لفترة مؤقتة، حيث سيقود المنتخب السعودي في النافذة القادمة للتصفيات الآسيوية خلال فبراير 2024.
وأعلن الاتحاد السعودي على حسابه الرسمي عن تعاقده رسميا مع المدرب جارسيا، وذكر ان توقيع العقد تم من قبل رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدكتور غسان طاشكندي والمدرب نفسه.
ومن المنتظر أن يغادر جارسيا إلى السعودية في فترة توقف مسابقاتنا المحلية من أجل اعداد المنتخب، وسيعود الى فريقه الأهلي قبل أيام قليلة من انطلاق الدورة السداسية.
وجاء اختيار جارسيا في هذا التوقيت نظرا لتواجده في البحرين حاليا ولسيرته الذاتية القوية، كما كانت له تجربة مع نادي الأهلي السعودي في عام 2004.
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