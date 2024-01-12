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مدرب الأهلي ((جارسيا)) يقود المنتخب السعودي

1/12/2024 7:24:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

وافق‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬إعارة‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬نيستور‭ ‬جارسيا‭ ‬الى‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لفترة‭ ‬مؤقتة،‭ ‬حيث‭ ‬سيقود‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬النافذة‭ ‬القادمة‭ ‬للتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬خلال‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭.‬

وأعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬عن‭ ‬تعاقده‭ ‬رسميا‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬جارسيا،‭ ‬وذكر‭ ‬ان‭ ‬توقيع‭ ‬العقد‭ ‬تم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدكتور‭ ‬غسان‭ ‬طاشكندي‭ ‬والمدرب‭ ‬نفسه‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬جارسيا‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬توقف‭ ‬مسابقاتنا‭ ‬المحلية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اعداد‭ ‬المنتخب،‭ ‬وسيعود‭ ‬الى‭ ‬فريقه‭ ‬الأهلي‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭.‬

وجاء‭ ‬اختيار‭ ‬جارسيا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬نظرا‭ ‬لتواجده‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬حاليا‭ ‬ولسيرته‭ ‬الذاتية‭ ‬القوية،‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬له‭ ‬تجربة‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2004‭.‬

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