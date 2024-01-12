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المحرق ينجو من السقوط والهبوط

1/12/2024 7:24:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة


خرج‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬عنق‭ ‬الزجاجة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬المثير‭ ‬على‭ ‬الحالة‭ ‬بنتيجة‭ ‬73/76‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

وحول‭ ‬المحرق‭ ‬تأخره‭ ‬بفارق‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬الى‭ ‬انتصار‭ ‬مستحق‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة،‭ ‬ورغم‭ ‬خسارة‭ ‬الحالة‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬قدم‭ ‬مستوى‭ ‬كبيرا‭ ‬وكان‭ ‬الأقرب‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬لولا‭ ‬خروج‭ ‬المحترف‭ ‬بخمسة‭ ‬أخطاء‭ ‬شخصية‭ ‬وكذلك‭ ‬خروج‭ ‬الواثق‭ ‬علي‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬14/15‭) (‬18/15‭)‬،‭ (‬13/30‭)‬،‭ (‬31/13‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬المحرق‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬ويلكرسون‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬ومواطنه‭ ‬رشاد‭ ‬جيمس‭ ‬20‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬تألق‭ ‬من‭ ‬الحالة‭ ‬الأمريكي‭ ‬اليكس‭ ‬يونغ‭ ‬39‭ ‬نقطة‭ ‬ومواطنه‭ ‬تيرون‭ ‬ناش‭ ‬18‭ ‬نقطة‭.‬

ورفع‭ ‬المحرق‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬وتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية،‭ ‬فيما‭ ‬رفع‭ ‬الحالة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬نقطة،‭ ‬وخرج‭ ‬النويدرات‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬بفارق‭ ‬نقاط‭ ‬التسجيل‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تساوى‭ ‬مع‭ ‬المحرق‭ ‬والنجمة‭ ‬بعدد‭ ‬النقاط‭.‬


الأهلي‭ ‬يحسم‭ ‬تأهله‭ ‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬سبقه‭ ‬حسم‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬تأهله‭ ‬المتأخر‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ ‬62‭/‬125‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬33/9‭)‬،‭ (‬33/12‭)‬،‭ (‬29/19‭)‬،‭ (‬30/22‭)‬،‭ ‬وتألق‭ ‬من‭ ‬الأهلي‭ ‬الأمريكي‭ ‬ماكلين‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬ومواطنه‭ ‬ادريان‭ ‬23‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬منصور‭ ‬جابر‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬والسيدمحمد‭ ‬حبيب‭ ‬10‭ ‬نقاط‭.‬

ورفع‭ ‬الأهلي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم،‭ ‬فيما‭ ‬رفع‭ ‬البحرين‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬وسبع‭ ‬هزائم‭ ‬وانسحاب‭.‬

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