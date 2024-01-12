المحرق ينجو من السقوط والهبوط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد الذهبة
خرج فريق المحرق من عنق الزجاجة بعد فوزه المثير على الحالة بنتيجة 73/76 في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم في ختام مباريات الدور التمهيدي من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024.
وحول المحرق تأخره بفارق 15 نقطة في نهاية الربع الثالث الى انتصار مستحق في نهاية المباراة، ورغم خسارة الحالة إلا أنه قدم مستوى كبيرا وكان الأقرب الى الفوز لولا خروج المحترف بخمسة أخطاء شخصية وكذلك خروج الواثق علي.
وجاءت نتائج الفترات: (14/15) (18/15)، (13/30)، (31/13)، وبرز من المحرق الأمريكي تايلور ويلكرسون 30 نقطة ومواطنه رشاد جيمس 20 نقطة، فيما تألق من الحالة الأمريكي اليكس يونغ 39 نقطة ومواطنه تيرون ناش 18 نقطة.
ورفع المحرق رصيده إلى 16 نقطة وتأهل إلى الدورة السداسية، فيما رفع الحالة رصيده إلى 17 نقطة، وخرج النويدرات من المنافسة بفارق نقاط التسجيل بعد ان تساوى مع المحرق والنجمة بعدد النقاط.
الأهلي يحسم تأهله
وفي اللقاء الذي سبقه حسم فريق الأهلي تأهله المتأخر إلى الدورة السداسية وذلك بعد فوزه على البحرين بنتيجة 62/125.
وجاءت نتائج الفترات: (33/9)، (33/12)، (29/19)، (30/22)، وتألق من الأهلي الأمريكي ماكلين 26 نقطة ومواطنه ادريان 23 نقطة، بينما كان أفضل المسجلين من البحرين منصور جابر 23 نقطة والسيدمحمد حبيب 10 نقاط.
ورفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة من سبعة انتصارات وثلاث هزائم، فيما رفع البحرين رصيده إلى 11 نقطة من انتصارين وسبع هزائم وانسحاب.
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