اشتعال المنافسة في بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
انطلقت أشواط المحترفين في منافسات بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة للصقور.
وفي قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة، نظمت اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي 8 أشواط للصقارين المحترفين ضمن إطار النسخة التاسعة من موسم ناصر بن حمد للصقور والصيد.
وشهدت الأشواط منافسة مثيرة وشرسة بين نخبة الصقارين في مملكة البحرين في مختلف فئات الصقور.
وتوج فريق BHR بشوط جيرات الخلط فئة الفروخ عبر الصقر «كواكب» فيما جاء الصقار خالد علي النعيمي في المركز الثاني عبر الصقر «رمثان» بفارق أجزاء صغيرة من الثانية، متفوقا على الصقار محمد عبدالوهاب الهاجري الذي جاء ثالثا عن طريق صقره « G 38».
وفي شوط جيرات الشواهين فئة الفروخ أيضا، كرر فريق BHR فوزه عبر الطير «مختار» متقدما على الصقار مبارك البوعينين الذي جاء ثانيا بصقره « G 4» ومحمد الهاجري مجددا في المركز الثالث بصقره « GT 24».
واستمرت سيطرة BHR للمرة الثالثة على فئة الفروخ بفوز صقر الفريق «المعزب» بشوط الحرار، فيما جاء الصقار حسن علي العرجاني في المركز الثاني بصقره «رضوان» تاركا المركز الثالث للصقار علي خالد النعيمي «نهار».
وعلى مستوى شوط الشواهين فئة الفروخ، حقق عبدالوهاب أحمد الهاجري المركز الأول « S 60» فينا جاء أحمد عبدالوهاب الهاجري ثانيا بصقره « S 59» والصقار سعد عبدالله الرميحي ثالثا عبر صقره «قزوين».
وفي أشواط فئة القرانيس كانت المنافسة أكبر مع تسجيل المراكز الأولى فروقات زمنية ضئيلة لا تزيد على أجزاء صغيرة جدا من الثانية.
وحقق BHR المركزين الأول والثاني في شوط جيرات الشواهين فئة القرانيس عبر الصقرين «المهندس» و«رماح»» تاركا المركز الثالث من نصيب محمد عبدالوهاب الهاجري « GS 21».
أما شوط الشواهين لذات الفئة، حقق بدر عبدالوهاب الهاجري المركز الأول بصقره «كوماندر S 22» فيها جاء محمد الهاجري بالصقر «طوفان» ثانيا وعبدالوهاب الهاجري ثالثا بالطير « S 45».
وفي شوط جيرات الخلط، فاز فريق BHR مجددا عبر الصقر «موجود» فيما حقق أحمد الهاجري المركزين الثاني والثالث عبر الصقرين « G 16» و« G 20».
وحقق الصقار سلطان محمد السويدي المركز الأول في شوط الحرار فئة القرانيس عبر صقره «حمرور» فيما سيطر فريق BHR على المركزين الثاني والثالث بالصقرين «دحروي» و«السعودي» على التوالي.
وتستأنف بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للصقور السبت بإقامة الأشواط المخصصة لفئة الملاك.
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