اشتعال المنافسة في بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

انطلقت‭ ‬أشواط‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬للصقور‭.‬

وفي‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬نظمت‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬8‭ ‬أشواط‭ ‬للصقارين‭ ‬المحترفين‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للصقور‭ ‬والصيد‭.‬

وشهدت‭ ‬الأشواط‭ ‬منافسة‭ ‬مثيرة‭ ‬وشرسة‭ ‬بين‭ ‬نخبة‭ ‬الصقارين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬الصقور‭.‬

وتوج‭ ‬فريق‭ ‬ BHR ‭ ‬بشوط‭ ‬جيرات‭ ‬الخلط‭ ‬فئة‭ ‬الفروخ‭ ‬عبر‭ ‬الصقر‭ ‬‮«‬كواكب‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬الصقار‭ ‬خالد‭ ‬علي‭ ‬النعيمي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عبر‭ ‬الصقر‭ ‬‮«‬رمثان‮»‬‭ ‬بفارق‭ ‬أجزاء‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬الثانية،‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬الصقار‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الهاجري‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬ثالثا‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬صقره‭ ‬‮«‬ G 38‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬شوط‭ ‬جيرات‭ ‬الشواهين‭ ‬فئة‭ ‬الفروخ‭ ‬أيضا،‭ ‬كرر‭ ‬فريق‭ ‬ BHR ‭ ‬فوزه‭ ‬عبر‭ ‬الطير‭ ‬‮«‬مختار‮»‬‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬الصقار‭ ‬مبارك‭ ‬البوعينين‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬ثانيا‭ ‬بصقره‭ ‬‮«‬ G 4‮»‬‭ ‬ومحمد‭ ‬الهاجري‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بصقره‭ ‬‮«‬ GT 24‮»‬‭.‬

واستمرت‭ ‬سيطرة‭ ‬ BHR ‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬فئة‭ ‬الفروخ‭ ‬بفوز‭ ‬صقر‭ ‬الفريق‭ ‬‮«‬المعزب‮»‬‭ ‬بشوط‭ ‬الحرار،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬الصقار‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬العرجاني‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بصقره‭ ‬‮«‬رضوان‮»‬‭ ‬تاركا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬للصقار‭ ‬علي‭ ‬خالد‭ ‬النعيمي‭ ‬‮«‬نهار‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬شوط‭ ‬الشواهين‭ ‬فئة‭ ‬الفروخ،‭ ‬حقق‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬أحمد‭ ‬الهاجري‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬‮«‬ S 60‮»‬‭ ‬فينا‭ ‬جاء‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الهاجري‭ ‬ثانيا‭ ‬بصقره‭ ‬‮«‬ S 59‮»‬‭ ‬والصقار‭ ‬سعد‭ ‬عبدالله‭ ‬الرميحي‭ ‬ثالثا‭ ‬عبر‭ ‬صقره‭ ‬‮«‬قزوين‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬أشواط‭ ‬فئة‭ ‬القرانيس‭ ‬كانت‭ ‬المنافسة‭ ‬أكبر‭ ‬مع‭ ‬تسجيل‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬فروقات‭ ‬زمنية‭ ‬ضئيلة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬أجزاء‭ ‬صغيرة‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬الثانية‭.‬

وحقق‭ ‬ BHR ‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬جيرات‭ ‬الشواهين‭ ‬فئة‭ ‬القرانيس‭ ‬عبر‭ ‬الصقرين‭ ‬‮«‬المهندس‮»‬‭ ‬و«رماح‮»»‬‭ ‬تاركا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الهاجري‭ ‬‮«‬ GS 21‮»‬‭.‬

أما‭ ‬شوط‭ ‬الشواهين‭ ‬لذات‭ ‬الفئة،‭ ‬حقق‭ ‬بدر‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الهاجري‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بصقره‭ ‬‮«‬كوماندر‭ ‬ S 22‮»‬‭ ‬فيها‭ ‬جاء‭ ‬محمد‭ ‬الهاجري‭ ‬بالصقر‭ ‬‮«‬طوفان‮»‬‭ ‬ثانيا‭ ‬وعبدالوهاب‭ ‬الهاجري‭ ‬ثالثا‭ ‬بالطير‭ ‬‮«‬ S 45‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬شوط‭ ‬جيرات‭ ‬الخلط،‭ ‬فاز‭ ‬فريق‭ ‬ BHR ‭ ‬مجددا‭ ‬عبر‭ ‬الصقر‭ ‬‮«‬موجود‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬أحمد‭ ‬الهاجري‭ ‬المركزين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬عبر‭ ‬الصقرين‭ ‬‮«‬ G 16‮»‬‭ ‬و‮«‬ G 20‮»‬‭.‬

وحقق‭ ‬الصقار‭ ‬سلطان‭ ‬محمد‭ ‬السويدي‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬الحرار‭ ‬فئة‭ ‬القرانيس‭ ‬عبر‭ ‬صقره‭ ‬‮«‬حمرور‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬سيطر‭ ‬فريق‭ ‬ BHR ‭ ‬على‭ ‬المركزين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬بالصقرين‭ ‬‮«‬دحروي‮»‬‭ ‬و«السعودي‮»‬‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وتستأنف‭ ‬بطولة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للصقور‭ ‬السبت‭ ‬بإقامة‭ ‬الأشواط‭ ‬المخصصة‭ ‬لفئة‭ ‬الملاك‭.‬