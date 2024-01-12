Saturday, 13 January 2024 05:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر تنال منحة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة

1/12/2024 7:24:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

بحضور‭ ‬د‭. ‬أشرف‭ ‬صبحي‭ ‬وزير‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬ود‭. ‬سوسن‭ ‬حاجي‭ ‬تقوي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬رئيسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬أطلق‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬شعاره‭ ‬وهويته‭ ‬الجديدة‭ ‬ووقع‭ ‬اتفاقية‭ ‬بروتكول‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للريشة‭ ‬الطائرة‭ (‬المنحة‭ ‬الدولية‭) ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬اللعبة‭.‬

وشهد‭ ‬حفل‭ ‬الإطلاق‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬هشام‭ ‬التهامي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬للريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التطوير‭ ‬ود‭. ‬علي‭ ‬حسب‭ ‬الله‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والضيوف‭ ‬والمدعوين‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬أشرف‭ ‬صبحي‭ ‬وزير‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالتطور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬مرت‭ ‬به‭ ‬اللعبة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ثقة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ ‬ومنحها‭ ‬شرف‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬لمنحة‭ ‬التطوير‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬شهدت‭ ‬تطورا‭ ‬كبيرا‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لفخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية،‭ ‬وحرصه‭ ‬البالغ‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬جميع‭ ‬المنشآت،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬مراكز‭ ‬الشباب‭ ‬والاندية‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬العديد‭ ‬مت‭ ‬الخدمات‭ ‬لاستيعاب‭ ‬الشباب‭ ‬المصري‭ ‬واستغلال‭ ‬طاقاتهم‭ ‬وإمكانياتهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬وتحويلها‭ ‬الى‭ ‬طاقة‭ ‬منتجة‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬المصري‭.‬

ومن‭ ‬جهتها‭ ‬نقلت‭ ‬د‭. ‬سوسن‭ ‬حاجي‭ ‬تقوي‭ ‬للحضور‭ ‬تحيات‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬وباقي‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬وقع‭ ‬الاختيار‭ ‬على‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬كأول‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تنال‭ ‬منحة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬وذلك‭ ‬لما‭ ‬تمتاز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬متميزة‭ ‬وكوادر‭ ‬بشرية‭ ‬وأرضية‭ ‬خصبة‭ ‬للنهوض‭ ‬بلعبة‭ ‬الريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬بجانب‭ ‬الإنجازات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬أبطال‭ ‬وبطلات‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬القاري‭ ‬والدولي‭ ‬والقفزة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬اللعبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأنشطة‭ ‬المحلية‭ ‬والمشاركات‭ ‬الدولية‭ ‬والتفاعل‭ ‬الإيجابي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأندية‭ ‬والأكاديميات‭ ‬وباقي‭ ‬الشركاء‮»‬‭. ‬وعبّرت‭ ‬عن‭ ‬ثقتها‭ ‬بأن‭ ‬تلك‭ ‬المنحة‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬دعما‭ ‬فنيا‭ ‬بخبرات‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬ستحقق‭ ‬أهدافها‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬ونشر‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬والأندية‭ ‬ورعاية‭ ‬المواهب‭ ‬وتنميتها‭ ‬والنهوض‭ ‬بمختلف‭ ‬أركان‭ ‬اللعبة‭ ‬وتعزيز‭ ‬جودة‭ ‬العمل‭ ‬الإداري‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬نظام‭ ‬الحوكمة‭ ‬وتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬المثالية‭ ‬لممارسة‭ ‬اللعبة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحضور‭ ‬القاري‭ ‬والدولي‭ ‬للريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬المصرية‭.‬

وبدوره‭ ‬أكد‭ ‬هشام‭ ‬التهامي‭ ‬كلمة‭ ‬عبر‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تطور‭ ‬اللعبة‭ ‬ليكون‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الأعضاء‭ ‬الفاعلين‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬بفضل‭ ‬إنجازاته‭ ‬ونشاطاته‭ ‬وبرامجه‭ ‬المحلية‭ ‬والخارجية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أهله‭ ‬لنيل‭ ‬تلك‭ ‬المنحة‭ ‬الدولية‭ ‬ونيل‭ ‬الفرصة‭ ‬المتميزة‭ ‬لتطوير‭ ‬اللعبة‭ ‬وتنميتها‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعد‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭.‬

MENAFN12012024000055011008ID1107715378

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث