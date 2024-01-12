مصر تنال منحة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

بحضور‭ ‬د‭. ‬أشرف‭ ‬صبحي‭ ‬وزير‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬ود‭. ‬سوسن‭ ‬حاجي‭ ‬تقوي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬رئيسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬أطلق‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬شعاره‭ ‬وهويته‭ ‬الجديدة‭ ‬ووقع‭ ‬اتفاقية‭ ‬بروتكول‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للريشة‭ ‬الطائرة‭ (‬المنحة‭ ‬الدولية‭) ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬اللعبة‭.‬

وشهد‭ ‬حفل‭ ‬الإطلاق‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬هشام‭ ‬التهامي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬للريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التطوير‭ ‬ود‭. ‬علي‭ ‬حسب‭ ‬الله‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والضيوف‭ ‬والمدعوين‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬أشرف‭ ‬صبحي‭ ‬وزير‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالتطور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬مرت‭ ‬به‭ ‬اللعبة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ثقة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ ‬ومنحها‭ ‬شرف‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬لمنحة‭ ‬التطوير‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬شهدت‭ ‬تطورا‭ ‬كبيرا‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لفخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية،‭ ‬وحرصه‭ ‬البالغ‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬جميع‭ ‬المنشآت،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬مراكز‭ ‬الشباب‭ ‬والاندية‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬العديد‭ ‬مت‭ ‬الخدمات‭ ‬لاستيعاب‭ ‬الشباب‭ ‬المصري‭ ‬واستغلال‭ ‬طاقاتهم‭ ‬وإمكانياتهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬وتحويلها‭ ‬الى‭ ‬طاقة‭ ‬منتجة‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬المصري‭.‬

ومن‭ ‬جهتها‭ ‬نقلت‭ ‬د‭. ‬سوسن‭ ‬حاجي‭ ‬تقوي‭ ‬للحضور‭ ‬تحيات‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬وباقي‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬وقع‭ ‬الاختيار‭ ‬على‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬كأول‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تنال‭ ‬منحة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬وذلك‭ ‬لما‭ ‬تمتاز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬متميزة‭ ‬وكوادر‭ ‬بشرية‭ ‬وأرضية‭ ‬خصبة‭ ‬للنهوض‭ ‬بلعبة‭ ‬الريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬بجانب‭ ‬الإنجازات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬أبطال‭ ‬وبطلات‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬القاري‭ ‬والدولي‭ ‬والقفزة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬اللعبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأنشطة‭ ‬المحلية‭ ‬والمشاركات‭ ‬الدولية‭ ‬والتفاعل‭ ‬الإيجابي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأندية‭ ‬والأكاديميات‭ ‬وباقي‭ ‬الشركاء‮»‬‭. ‬وعبّرت‭ ‬عن‭ ‬ثقتها‭ ‬بأن‭ ‬تلك‭ ‬المنحة‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬دعما‭ ‬فنيا‭ ‬بخبرات‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬ستحقق‭ ‬أهدافها‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬ونشر‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬والأندية‭ ‬ورعاية‭ ‬المواهب‭ ‬وتنميتها‭ ‬والنهوض‭ ‬بمختلف‭ ‬أركان‭ ‬اللعبة‭ ‬وتعزيز‭ ‬جودة‭ ‬العمل‭ ‬الإداري‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬نظام‭ ‬الحوكمة‭ ‬وتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬المثالية‭ ‬لممارسة‭ ‬اللعبة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحضور‭ ‬القاري‭ ‬والدولي‭ ‬للريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬المصرية‭.‬

وبدوره‭ ‬أكد‭ ‬هشام‭ ‬التهامي‭ ‬كلمة‭ ‬عبر‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تطور‭ ‬اللعبة‭ ‬ليكون‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الأعضاء‭ ‬الفاعلين‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬بفضل‭ ‬إنجازاته‭ ‬ونشاطاته‭ ‬وبرامجه‭ ‬المحلية‭ ‬والخارجية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أهله‭ ‬لنيل‭ ‬تلك‭ ‬المنحة‭ ‬الدولية‭ ‬ونيل‭ ‬الفرصة‭ ‬المتميزة‭ ‬لتطوير‭ ‬اللعبة‭ ‬وتنميتها‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعد‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭.‬