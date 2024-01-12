مصر تنال منحة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
بحضور د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية ود. سوسن حاجي تقوي عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة رئيسة الاتحاد العربي للريشة الطائرة أطلق الاتحاد المصري شعاره وهويته الجديدة ووقع اتفاقية بروتكول التعاون مع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة (المنحة الدولية) الذي يهدف إلى تطوير اللعبة.
وشهد حفل الإطلاق الذي أقيم في جمهورية مصر الأربعاء الماضي هشام التهامي عضو مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للريشة الطائرة رئيس لجنة التطوير ود. علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والضيوف والمدعوين. وبهذه المناسبة أكد د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالتطور الكبير الذي مرت به اللعبة خلال الفترة الماضية مما أدى إلى ثقة الاتحاد الدولي للعبة ومنحها شرف أن تكون أول دولة على مستوى العالم لمنحة التطوير.
وأضاف أن البنية التحتية في مصر شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الحالية وخاصة في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحرصه البالغ على تطوير جميع المنشآت، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مراكز الشباب والاندية التي تقدم العديد مت الخدمات لاستيعاب الشباب المصري واستغلال طاقاتهم وإمكانياتهم الكبيرة وتحويلها الى طاقة منتجة تهدف الى خدمة المجتمع المصري.
ومن جهتها نقلت د. سوسن حاجي تقوي للحضور تحيات رئيس الاتحاد الدولي وباقي أعضاء اللجنة التنفيذية.
وأضافت «لقد وقع الاختيار على جمهورية مصر العربية كأول دولة في العالم تنال منحة الاتحاد الدولي وذلك لما تمتاز به من بنية تحتية متميزة وكوادر بشرية وأرضية خصبة للنهوض بلعبة الريشة الطائرة بجانب الإنجازات الكبيرة التي حققها أبطال وبطلات مصر على الصعيدين القاري والدولي والقفزة الكبيرة التي شهدتها اللعبة من خلال الأنشطة المحلية والمشاركات الدولية والتفاعل الإيجابي من قبل الأندية والأكاديميات وباقي الشركاء». وعبّرت عن ثقتها بأن تلك المنحة الدولية التي تشمل دعما فنيا بخبرات من الاتحاد الدولي ستحقق أهدافها المتمثلة في تطوير ونشر اللعبة في المدارس والجامعات والأندية ورعاية المواهب وتنميتها والنهوض بمختلف أركان اللعبة وتعزيز جودة العمل الإداري عبر تطبيق نظام الحوكمة وتوفير البيئة المثالية لممارسة اللعبة وتعزيز الحضور القاري والدولي للريشة الطائرة المصرية.
وبدوره أكد هشام التهامي كلمة عبر فيها عن اعتزازه بالجهود التي يبذلها الاتحاد المصري في سبيل تطور اللعبة ليكون أحد أبرز الأعضاء الفاعلين في الاتحاد الإفريقي بفضل إنجازاته ونشاطاته وبرامجه المحلية والخارجية وهو ما أهله لنيل تلك المنحة الدولية ونيل الفرصة المتميزة لتطوير اللعبة وتنميتها وهو ما يعد مصدر فخر واعتزاز لنا في الاتحاد الإفريقي.
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