قطر تدافع عن لقبها بفوز واعد على لبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭: ‬استهلت‭ ‬قطر‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبها‭ ‬بفوز‭ ‬واعد‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬3‭-‬صفر‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬لوسيل‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬

وسجل‭ ‬أكرم‭ ‬عفيف‭ (‬45‭ ‬و6‭+‬90‭) ‬والمعز‭ ‬علي‭ (‬56‭) ‬أهداف‭ ‬قطر‭.‬

وتضم‭ ‬المجموعة‭ ‬ايضاً‭ ‬الصين‭ ‬وطاجيكستان‭ ‬اللتين‭ ‬تلتقيان‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭.‬

كانت‭ ‬المباراة‭ ‬ثأرية‭ ‬لمنتخب‭ ‬لبنان‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬امام‭ ‬نظيره‭ ‬القطري‭ ‬صفر‭-‬2‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الامارات‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬لكن‭ ‬العنابي‭ ‬جدد‭ ‬فوزه‭ ‬الجمعة‭.‬

والفوز‭ ‬هو‭ ‬الثامن‭ ‬توالياً‭ ‬لقطر‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬القارية‭ ‬بعدما‭ ‬توجت‭ ‬بطلة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الاخيرة‭ ‬بسجل‭ ‬مثالي‭ ‬بفوزها‭ ‬في‭ ‬مبارياتها‭ ‬السبع‭.‬

ورفعت‭ ‬قطر‭ ‬رصيدها‭ ‬الى‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬بقي‭ ‬لبنان‭ ‬بلا‭ ‬رصيد‭.‬

وتلتقي‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل‭ ‬مع‭ ‬طاجيكستان،‭ ‬فيما‭ ‬يلعب‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته‭ ‬مع‭ ‬الصين‭.‬

وفرض‭ ‬أكرم‭ ‬عفيف‭ ‬نفسه‭ ‬نجماً‭ ‬للمباراة‭ ‬بلا‭ ‬منازع‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدفين‭ ‬بل‭ ‬شكلت‭ ‬تحركاته‭ ‬ومراوغاته‭ ‬خطراً‭ ‬دائماً‭ ‬على‭ ‬دفاع‭ ‬لبنان‭.‬

ودخل‭ ‬المنتخبان‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬خسارتين‭ ‬وديتين،‭ ‬قطر‭ ‬امام‭ ‬الاردن‭ ‬1-2‭ ‬ولبنان‭ ‬امام‭ ‬السعودية‭ ‬صفر‭-‬1‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬تجربة‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬البطولة‭.‬

وخلافاً‭ ‬للمباريات‭ ‬الافتتاحية‭ ‬التي‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬تأتي‭ ‬حذرة،‭ ‬جاءت‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭ ‬سريعة‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬وتحديداً‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬الساعي‭ ‬الى‭ ‬محو‭ ‬عروضه‭ ‬المخيبة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬استضافها‭ ‬أواخر‭ ‬العام‭ ‬2022‭ ‬عندما‭ ‬مني‭ ‬بثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬أسوأ‭ ‬نتيجة‭ ‬لدولة‭ ‬مضيفة‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬العالمية‭.‬

وسدد‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬حاتم‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬مشارف‭ ‬المنطقة‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬الحارس‭ ‬اللبناني‭ ‬بسهولة‭ (‬3‭).‬

وظن‭ ‬المعز‭ ‬علي‭ ‬أنه‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬الافتتاح‭ ‬عندما‭ ‬انسل‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬مدافعي‭ ‬لبنان‭ ‬وانفرد‭ ‬بالحارس‭ ‬مصطفى‭ ‬مطر‭ ‬وسدد‭ ‬على‭ ‬يساره‭ ‬في‭ ‬الشباك،‭ ‬لكن‭ ‬تقنية‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬الغت‭ ‬الهدف‭ ‬بداعي‭ ‬التسلل‭ (‬6‭).‬

وتألق‭ ‬حارس‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬لكرة‭ ‬رأسية‭ ‬من‭

‬علي‭ ‬المهدي‭ ‬على‭ ‬دفعتين‭ (‬20‭).‬

رد‭ ‬لبنان،‭ ‬الساعي‭ ‬الى‭ ‬بلوغ‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬ثالث‭ ‬مشاركة‭ ‬له،‭ ‬مباشرة‭ ‬بتسديدة‭ ‬لقائد‭ ‬المنتخب‭ ‬حسن‭ ‬معتوق‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬حارس‭ ‬قطر‭ ‬مشعل‭ ‬برشم‭ ‬شقيق‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬والالعاب‭ ‬الاولمبية‭ ‬في‭ ‬الوثب‭ ‬العالي‭ ‬معتز‭ ‬برشم‭.‬

وكادت‭ ‬قطر‭ ‬تفتتح‭ ‬التسجيل‭ ‬لكن‭ ‬كرة‭ ‬أكرم‭ ‬عفيف‭ ‬الرأسية‭ ‬لامست‭ ‬العارضة‭ ‬وخرجت‭ (‬32‭).‬

وعندما‭ ‬كان‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬يلفظ‭ ‬انفاسه‭ ‬الاخيرة،‭ ‬افتتحت‭ ‬قطر‭ ‬التسجيل‭ ‬اثر‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬المعز‭ ‬علي‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬ثم‭ ‬تركها‭ ‬لأكرم‭ ‬عفيف‭ ‬الذي‭ ‬تابعها‭ ‬زاحفة‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬اليسرى‭ ‬للمرمى‭ ‬اللبناني‭.‬

واستهل‭ ‬المنتخب‭ ‬اللبناني‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بتسديدة‭ ‬لمهاجمه‭ ‬باسل‭ ‬جرادي‭ ‬لكن‭ ‬لوكاس‭ ‬منديش‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬وابعدها‭ ‬الى‭ ‬ركنية‭.‬

ونجح‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تقدمه‭ ‬اثر‭ ‬خطأ‭ ‬للدفاع‭ ‬اللبناني‭ ‬الذي‭ ‬ترك‭ ‬مساحة‭ ‬كبيرة‭ ‬للمعز‭ ‬علي،‭ ‬فاستغل‭ ‬تمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭ ‬عبر‭ ‬محمد‭ ‬وعد‭ ‬وتابعها‭ ‬برأسه‭ ‬بسهولة‭ ‬داخل‭ ‬الشباك‭ (‬56‭). ‬

ورفع‭ ‬علي‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬10‭ ‬اهداف‭ ‬في‭ ‬نسختين،‭ ‬ليقترب‭ ‬من‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬المطلق‭ ‬المسجل‭ ‬باسم‭ ‬الايراني‭ ‬الشهير‭ ‬علي‭ ‬دائي‭ (‬14‭ ‬هدفاً‭)‬‭.‬

وكان‭ ‬علي‭ ‬توج‭ ‬هدافاً‭ ‬للنسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الامارات‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬برصيد‭ ‬9‭ ‬اهداف‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬النهائيات‭ ‬القارية‭.‬

وسنحت‭ ‬فرصة‭ ‬للبنان‭ ‬عبر‭ ‬عمر‭ ‬شعبان‭ ‬بوغيل‭ ‬الذي‭ ‬انكشف‭ ‬المرمى‭ ‬أمامه‭ ‬لكنه‭ ‬سدد‭ ‬كرة‭ ‬خارج‭ ‬الخشبات‭ ‬الثلاث‭ (‬87‭). ‬

وعزز‭ ‬اكرم‭ ‬عفيف‭ ‬النتيجة‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬بعد‭ ‬مجهود‭ ‬فردي‭ ‬رائع‭ ‬تخطى‭ ‬فيه‭ ‬احد‭ ‬مدافعي‭ ‬لبنان‭ ‬وانفرد‭ ‬بالحارس‭ ‬وسدد‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬متناوله‭ (‬90+6‭).‬