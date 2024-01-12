سوريا تبحث عن مفتاح التأهل من بوابة أوزبكستان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
الدوحة - (أ ف ب): يرفع المنتخب السوري شعار البحث عن مفتاح التأهل للدور الثاني من بوابة منتخب أوزبكستان، عندما يلتقيه السبت على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية من نهائيات كأس آسيا لكرة القدم والتي تضم أيضا أستراليا والهند.
ويعني فوز «نسور قاسيون» في مباراته الافتتاحية بنسبة كبيرة قطع إحدى بطاقتي التأهل للدور السادس عشر وبالتالي كسر عقدة الخروج المبكر من الدور الأوّل التي رافقت مشاركاته الست السابقة في هذه البطولة.
وبالرغم من قيام المدير الفني لمنتخب سوريا الأرجنتيني هكتور كوبر باستبعاد قائد المنتخب عمر السومة من قائمة المنتخب والتي شكلت صدمة كبيرة للاعب وللجمهور السوري، فإن المدرب المخضرم أكد أنه اختار تشكيلة اللاعبين الذين «يفيدون المنتخب» وخصوصاً أن تشكيلته ضمت 18 لاعباً محترفا من أصل 26 وهي ظاهرة جديدة في المنتخب السوري.
ويراهن كوبر في مباراته الافتتاحية مع أوزبكستان على تشكيلته التي تضم لاعبين من مدارس كروية متنوعة آسيوية وأوروبية ولاتينية بعدما تم استقطاب ستة لاعبين محترفين جدد من أصول سورية، أبرزهم بابلو صباغ مهاجم اليانزا ليما البيروفي ولاعب الوسط خليل الياس الذي انتقل أخيراً من سان لورنتسو الارجنتيني إلى نادي جوهور دار التعظيم الماليزي، إضافة إلى إبراهيم هيسار لاعب وسط بيلغرانو الأرجنتيني، وايزيكيل العم لاعب وسط اندبندينتي الأرجنتيني، والمدافع ايهم اوسو (هاكن السويدي).
ومن المتوقع أن تضم التشكيلة المهاجم عمر خريبين (الوحدة الاماراتي) والظهير الأيمن عبدالرحمن ويس (كاليثيا اليوناني) وعمرو ميداني (النصر الكويتي) وخالد كردغلي (الوحدات الاردني) وعمار رمضان (دونايسكا ستريدا السلوفاكي) والحارس إبراهيم عالمة (تشرين السوري).
«أبعد نقطة»
وأكد كوبر في مؤتمر صحفي الجمعة عشية المباراة رغبة فريقه الذي لم يتجاوز دور المجموعات في تاريخه «الوصول إلى أبعد نقطة في منافسات البطولة».
وأضاف: «سلاحنا الحماس والروح، وسنعمل لتقديم أفضل ما عندنا لإسعاد الجمهور السوري».
وعن المباراة مع أوزبكستان قال: «نعلم أن منتخب أوزبكستان قد تبدل كثيرا عما كان عليه قبل أربع سنوات، اختلفت الأسماء واختلف أسلوب اللعب.. لديهم مدرب جيد ومتطور وكل منتخب لديه نقاط ضعف نتمنى استغلالها ولكنني لن أتحدث عنها في المؤتمر».
وكان كوبر قد أعرب لقناة الكاس القطرية عن تفاؤله: «تحضرنا بشكل جيد جداً، لدينا تفاؤل وعندنا حماس وعندنا روح ونأمل تحقيق بطولة جيدة وأن نصل إلى أبعد نقطة».
وقال مهاجم المنتخب عمار رمضان خلال المؤتمر: «تجمع المنتخب روح كبيرة بين اللاعبين الجدد والقدامى، ونمتلك العقلية للانسجام مع المجموعة وكلنا قلب واحد لتحقيق إنجاز للمنتخب الوطني».
وفي معرض تعليقه على المباراة الافتتاحية مع أوزبكستان قال المهاجم بابلو صباغ في تصريح لبرنامج صدى الملاعب إن حظوظ منتخب سوريا كبيرة في هذه البطولة: «أعتقد أن حظوظنا كبيرة فنحن نمتلك منتخبا قويا وعناصره مميزة مع مدرب كبير.. والتركيز الآن على مباراتنا الأولى وهي مفتاح البطولة والفوز لنا إن شاء الله».
أما لاعب الوسط خليل الياس فقال لقناة فلاش سبور: «هدفنا التأهل لدور الـ16 وبعدها سنركز على مباراة بعد مباراة».
وتشير لقاءات المنتخبين السابقة إلى تقارب كبير بالمستوى، وتحمل المباراة المقبلة بينهما الرقم 7 في تاريخ لقاءات المنتخبين الودية والرسمية التي فاز فيها المنتخب السوري مرتين وخسر مثلهما وتعادلا مرتين وسجل كل منهما 5 أهداف في مرمى الآخر.
سابقة تحكيمية
وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها وعلى استاد محمد بن علي، تلتقي أستراليا بطلة 2015 مع الهند.
وسبق للمنتخبين ان التقيا في نسخة عام 2011 في قطر ايضا وانتهت المباراة بفوز ساحق لـ«سوكيروز» 4-0.
ورفع مدرب أستراليا غراهام ارنولد السقف عالياً: «نحن هنا للفوز بسبع مباريات والتتويج باللقب».
وتابع: «أنا في منصبي منذ خمس سنوات ونصف. إذا نظرت إلى كأس آسيا الأخيرة، فلديّ لاعبان أساسيان فقط في هذا الفريق من التشكيلة الأساسية التي خاضت نسخة 2019. لقد تغير الفريق تمامًا، لذلك أعتقد أن إشرافي أيضا على المنتخب الاولمبي ساهم في بناء هذا العمق في الفريق».
وأضاف: «لدينا الكثير من اللاعبين الشباب الذين يتمتعون بالكثير من الطاقة. لكن قادة الفريق وأصحاب الخبرة لديهم دور كبير يقومون به أيضا».
وكان المنتخب الأسترالي قد شارك في نهائيات مونديال قطر 2022 وبلغ ثمن النهائي قبل أن يخسر أمام الأرجنتين التي توجت باللقب لاحقا.
وتشهد المباراة بين أستراليا والهند سابقة على صعيد نهائيات كأس اسيا لأن الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا ستنال شرف ان تكون أول امرأة تتولى إدارة مباراة ضمن النهائيات القارية الخميس، وذلك في سابقة في تاريخ البطولة التي انطلقت قبل 68 عاماً.
وياماشيتا (37 عاماً) هي واحدة من خمس حكمات رائدات يشاركن في النسخة الثامنة عشرة من كأس اسيا.
وفي مباراة أخرى اليوم السبت ايضا، تلتقي الصين مع طاجيكستان ضمن المجموعة الاولى التي تفتتح منافساتها بلقاء قطر الدولة المضيفة وحاملة اللقب مع لبنان الجمعة في المباراة الافتتاحية للبطولة على ملعب لوسيل.
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