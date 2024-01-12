سوريا تبحث عن مفتاح التأهل من بوابة أوزبكستان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يرفع‭ ‬المنتخب‭ ‬السوري‭ ‬شعار‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬مفتاح‭ ‬التأهل‭ ‬للدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬منتخب‭ ‬أوزبكستان،‭ ‬عندما‭ ‬يلتقيه‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬جاسم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬لمنافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬أيضا‭ ‬أستراليا‭ ‬والهند‭.‬

ويعني‭ ‬فوز‭ ‬‮«‬نسور‭ ‬قاسيون‮»‬‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬بنسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬قطع‭ ‬إحدى‭ ‬بطاقتي‭ ‬التأهل‭ ‬للدور‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬وبالتالي‭ ‬كسر‭ ‬عقدة‭ ‬الخروج‭ ‬المبكر‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأوّل‭ ‬التي‭ ‬رافقت‭ ‬مشاركاته‭ ‬الست‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭.‬

وبالرغم‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬سوريا‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬هكتور‭ ‬كوبر‭ ‬باستبعاد‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬عمر‭ ‬السومة‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬والتي‭ ‬شكلت‭ ‬صدمة‭ ‬كبيرة‭ ‬للاعب‭ ‬وللجمهور‭ ‬السوري،‭ ‬فإن‭ ‬المدرب‭ ‬المخضرم‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬اختار‭ ‬تشكيلة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬‮«‬يفيدون‭ ‬المنتخب‮»‬‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أن‭ ‬تشكيلته‭ ‬ضمت‭ ‬18‭ ‬لاعباً‭ ‬محترفا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬26‭ ‬وهي‭ ‬ظاهرة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬السوري‭.‬

ويراهن‭ ‬كوبر‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬مع‭ ‬أوزبكستان‭ ‬على‭ ‬تشكيلته‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬مدارس‭ ‬كروية‭ ‬متنوعة‭ ‬آسيوية‭ ‬وأوروبية‭ ‬ولاتينية‭ ‬بعدما‭ ‬تم‭ ‬استقطاب‭ ‬ستة‭ ‬لاعبين‭ ‬محترفين‭ ‬جدد‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬سورية،‭ ‬أبرزهم‭ ‬بابلو‭ ‬صباغ‭ ‬مهاجم‭ ‬اليانزا‭ ‬ليما‭ ‬البيروفي‭ ‬ولاعب‭ ‬الوسط‭ ‬خليل‭ ‬الياس‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬أخيراً‭ ‬من‭ ‬سان‭ ‬لورنتسو‭ ‬الارجنتيني‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬جوهور‭ ‬دار‭ ‬التعظيم‭ ‬الماليزي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إبراهيم‭ ‬هيسار‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬بيلغرانو‭ ‬الأرجنتيني،‭ ‬وايزيكيل‭ ‬العم‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬اندبندينتي‭ ‬الأرجنتيني،‭ ‬والمدافع‭ ‬ايهم‭ ‬اوسو‭ (‬هاكن‭ ‬السويدي‭).‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تضم‭ ‬التشكيلة‭ ‬المهاجم‭ ‬عمر‭ ‬خريبين‭ (‬الوحدة‭ ‬الاماراتي‭) ‬والظهير‭ ‬الأيمن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬ويس‭ (‬كاليثيا‭ ‬اليوناني‭) ‬وعمرو‭ ‬ميداني‭ (‬النصر‭ ‬الكويتي‭) ‬وخالد‭ ‬كردغلي‭ (‬الوحدات‭ ‬الاردني‭) ‬وعمار‭ ‬رمضان‭ (‬دونايسكا‭ ‬ستريدا‭ ‬السلوفاكي‭) ‬والحارس‭ ‬إبراهيم‭ ‬عالمة‭ (‬تشرين‭ ‬السوري‭).‬

‮«‬أبعد‭ ‬نقطة‮»‬‭ ‬

وأكد‭ ‬كوبر‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬الجمعة‭ ‬عشية‭ ‬المباراة‭ ‬رغبة‭ ‬فريقه‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتجاوز‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬‮«‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬سلاحنا‭ ‬الحماس‭ ‬والروح،‭ ‬وسنعمل‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬عندنا‭ ‬لإسعاد‭ ‬الجمهور‭ ‬السوري‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬المباراة‭ ‬مع‭ ‬أوزبكستان‭ ‬قال‭: ‬‮«‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬أوزبكستان‭ ‬قد‭ ‬تبدل‭ ‬كثيرا‭ ‬عما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬اختلفت‭ ‬الأسماء‭ ‬واختلف‭ ‬أسلوب‭ ‬اللعب‭.. ‬لديهم‭ ‬مدرب‭ ‬جيد‭ ‬ومتطور‭ ‬وكل‭ ‬منتخب‭ ‬لديه‭ ‬نقاط‭ ‬ضعف‭ ‬نتمنى‭ ‬استغلالها‭ ‬ولكنني‭ ‬لن‭ ‬أتحدث‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬كوبر‭ ‬قد‭ ‬أعرب‭ ‬لقناة‭ ‬الكاس‭ ‬القطرية‭ ‬عن‭ ‬تفاؤله‭: ‬‮«‬تحضرنا‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬جداً،‭ ‬لدينا‭ ‬تفاؤل‭ ‬وعندنا‭ ‬حماس‭ ‬وعندنا‭ ‬روح‭ ‬ونأمل‭ ‬تحقيق‭ ‬بطولة‭ ‬جيدة‭ ‬وأن‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬نقطة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مهاجم‭ ‬المنتخب‭ ‬عمار‭ ‬رمضان‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭: ‬‮«‬تجمع‭ ‬المنتخب‭ ‬روح‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬الجدد‭ ‬والقدامى،‭ ‬ونمتلك‭ ‬العقلية‭ ‬للانسجام‭ ‬مع‭ ‬المجموعة‭ ‬وكلنا‭ ‬قلب‭ ‬واحد‭ ‬لتحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬معرض‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬مع‭ ‬أوزبكستان‭ ‬قال‭ ‬المهاجم‭ ‬بابلو‭ ‬صباغ‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لبرنامج‭ ‬صدى‭ ‬الملاعب‭ ‬إن‭ ‬حظوظ‭ ‬منتخب‭ ‬سوريا‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬حظوظنا‭ ‬كبيرة‭ ‬فنحن‭ ‬نمتلك‭ ‬منتخبا‭ ‬قويا‭ ‬وعناصره‭ ‬مميزة‭ ‬مع‭ ‬مدرب‭ ‬كبير‭.. ‬والتركيز‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬مباراتنا‭ ‬الأولى‭ ‬وهي‭ ‬مفتاح‭ ‬البطولة‭ ‬والفوز‭ ‬لنا‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‮»‬‭.‬

أما‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬خليل‭ ‬الياس‭ ‬فقال‭ ‬لقناة‭ ‬فلاش‭ ‬سبور‭: ‬‮«‬هدفنا‭ ‬التأهل‭ ‬لدور‭ ‬الـ16‭ ‬وبعدها‭ ‬سنركز‭ ‬على‭ ‬مباراة‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‮»‬‭.‬

وتشير‭ ‬لقاءات‭ ‬المنتخبين‭ ‬السابقة‭ ‬إلى‭ ‬تقارب‭ ‬كبير‭ ‬بالمستوى،‭ ‬وتحمل‭ ‬المباراة‭ ‬المقبلة‭ ‬بينهما‭ ‬الرقم‭ ‬7‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬لقاءات‭ ‬المنتخبين‭ ‬الودية‭ ‬والرسمية‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬المنتخب‭ ‬السوري‭ ‬مرتين‭ ‬وخسر‭ ‬مثلهما‭ ‬وتعادلا‭ ‬مرتين‭ ‬وسجل‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬5‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الآخر‭.‬

سابقة‭ ‬تحكيمية

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬ثانية‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬ذاتها‭ ‬وعلى‭ ‬استاد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬علي،‭ ‬تلتقي‭ ‬أستراليا‭ ‬بطلة‭ ‬2015‭ ‬مع‭ ‬الهند‭.‬

وسبق‭ ‬للمنتخبين‭ ‬ان‭ ‬التقيا‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬ايضا‭ ‬وانتهت‭ ‬المباراة‭ ‬بفوز‭ ‬ساحق‭ ‬لـ‮«‬سوكيروز‮»‬‭ ‬4‭-‬0‭.‬

ورفع‭ ‬مدرب‭ ‬أستراليا‭ ‬غراهام‭ ‬ارنولد‭ ‬السقف‭ ‬عالياً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬للفوز‭ ‬بسبع‭ ‬مباريات‭ ‬والتتويج‭ ‬باللقب‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬في‭ ‬منصبي‭ ‬منذ‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬ونصف‭. ‬إذا‭ ‬نظرت‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فلديّ‭ ‬لاعبان‭ ‬أساسيان‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬خاضت‭ ‬نسخة‭ ‬2019‭. ‬لقد‭ ‬تغير‭ ‬الفريق‭ ‬تمامًا،‭ ‬لذلك‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬إشرافي‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الاولمبي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬هذا‭ ‬العمق‭ ‬في‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬يتمتعون‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭. ‬لكن‭ ‬قادة‭ ‬الفريق‭ ‬وأصحاب‭ ‬الخبرة‭ ‬لديهم‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬يقومون‭ ‬به‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي‭ ‬قد‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022‭ ‬وبلغ‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬أمام‭ ‬الأرجنتين‭ ‬التي‭ ‬توجت‭ ‬باللقب‭ ‬لاحقا‭.‬

وتشهد‭ ‬المباراة‭ ‬بين‭ ‬أستراليا‭ ‬والهند‭ ‬سابقة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬اسيا‭ ‬لأن‭ ‬الحكمة‭ ‬اليابانية‭ ‬يوشيمي‭ ‬ياماشيتا‭ ‬ستنال‭ ‬شرف‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬تتولى‭ ‬إدارة‭ ‬مباراة‭ ‬ضمن‭ ‬النهائيات‭ ‬القارية‭ ‬الخميس،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬قبل‭ ‬68‭ ‬عاماً‭.‬

وياماشيتا‭ (‬37‭ ‬عاماً‭) ‬هي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬حكمات‭ ‬رائدات‭ ‬يشاركن‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬اسيا‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬ايضا،‭ ‬تلتقي‭ ‬الصين‭ ‬مع‭ ‬طاجيكستان‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬تفتتح‭ ‬منافساتها‭ ‬بلقاء‭ ‬قطر‭ ‬الدولة‭ ‬المضيفة‭ ‬وحاملة‭ ‬اللقب‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للبطولة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬لوسيل‭.‬