في حديث إعلامي حول كأس أمم آسياحمود سلطان: المنتخبات العربية ((آوت))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

صرح‭ ‬حارس‭ ‬منتخبنا‭ ‬ونادي‭ ‬المحرق‭ ‬السابق‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حمود‭ ‬سلطان‭ ‬أن‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬ستخرج‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬حالياً‭ ‬قطر‭.‬

وقال‭ ‬حمود‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬إعلامي‭ ‬مصور‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬حول‭ ‬رأيه‭ ‬بالبطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬إن‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬‮«‬آوت‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬المستويات‭ ‬الفنية‭ ‬لجميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬بما‭ ‬فيهم‭ ‬‮«‬مستضيف‭ ‬البطولة‮»‬‭ ‬قطر‭ ‬غير‭ ‬مطمئنة‭.‬

وحول‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬وقدرة‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬هزيمته،‭ ‬بين‭ ‬حمود‭ ‬سلطان‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أحدًا‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬اليابان،‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬عُملّ‭ ‬له‭ ‬سحرًا،‭ ‬مرشحًا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬منتخبا‭ ‬اليابان‭ ‬وكوريا‭ ‬لخطف‭ ‬البطولة‭.‬