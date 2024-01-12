في حديث إعلامي حول كأس أمم آسياحمود سلطان: المنتخبات العربية ((آوت))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
صرح حارس منتخبنا ونادي المحرق السابق لكرة القدم حمود سلطان أن المنتخبات العربية ستخرج من بطولة آسيا التي تستضيفها حالياً قطر.
وقال حمود في تصريح إعلامي مصور من العاصمة القطرية الدوحة حول رأيه بالبطولة الآسيوية التي انطلقت أمس الخميس «إن المنتخبات العربية «آوت»، حيث المستويات الفنية لجميع المنتخبات بما فيهم «مستضيف البطولة» قطر غير مطمئنة.
وحول المنتخب الياباني وقدرة العراق على هزيمته، بين حمود سلطان أنه لا يوجد أحدًا قادر على اليابان، إلا إذا عُملّ له سحرًا، مرشحًا في الوقت ذاته منتخبا اليابان وكوريا لخطف البطولة.
MENAFN12012024000055011008ID1107715375
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.