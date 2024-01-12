تجنب هذه الأطعمة للتخلص من الشخير

MENAFN - Khaberni) خبرني - يعاني كثير من الأشخاص من مشكلة الشخير كل يوم في الليل، ويؤرقهم هذا الصوت كما أنه يتسبب في إزعاج للمحيطين بهم.

ويحدث الشخير عادة بسبب انسداد أنسجة الأنف أو الفم أو الحلق لـ مجرى الهواء، وبالتالي لا يستطيع الشخص التنفس بشكل صحيح، وفيما يلي، قائمة من الأكلات الممنوعة قبل النوم لتجنب الشخير تمامًا، وكلك طريقة التخلص منه، بحسب تصريحات تليفزيونية للدكتور المصري هشام إبراهيم استشاري الأنف والأذن والحنجرة.





** أطعمة تتسبب في الشخير

وهناك أطعمة غير صحية بشكل عام، لكنها أيضًا يمكن أن تتسبب في زيادة معدل الشخير والخشخشة في أثناء النوم، بحسب ما نشر موقع ويب مد المتخصص في الصحة، وتصريحات خبراء التغذية لصحيفة ديلي ستار البريطانية، وأسوء أنواع الأكل التي تسبب الشخير، هي الوجبات السريعة التي يتناولها الشخص قبل النوم مباشرة.

تلك الأطعمة تسبب انسدادا في الجيوب الأنفية وتمنع تدفق الهواء بشكل أفضل، كما تسد الشعب الهوائية، وهي منتجات الألبان من الجبن والزبادي والحليب ، وكذلك الأطعمة اللحوم المصنعة مثل النقانق واللانشون، والسكريات والأطعمة المحفوظة، والنشويات واللاكتوز، واللحوم الغنية بالدهون وغيرها.





أطعمة صحية قبل النوم

وهناك حالات يجب فيها إجراء عملية للتخلص من المشكلة نهائيًا، لأنها تسبب إزعاجا للشخص الذي يعاني من الشخير والمحيطين به، وهناك أطعمة أيضًا تقلل من الأعراض، بحسب استشاري الأنف والأذن والحنجرة.

وقبل النوم مباشرة، يُفضل تناول الأطعمة الصحية التي لا تسبب التهابات في ممرات الهواء، ومن بينها الأطعمة المضادة للالتهابات مثل المكسرات، السلمون، الفاكهة، الخضروات، فهي تقلل الشخير للحد الأدنى.

ويجب الابتعاد عن تناول الأطعمة سواء التي تزيد من نسبة الشخير، واتباع نظام غذائي صحي لتقليل أعراض الشخير تمامًا ومنع الإزعاج الناتج عنه، ونصح «إبراهيم» بمراجعة الطبيب المختص لعلاج الشخير بشكل نهائي.



