تجنب هذه الأطعمة للتخلص من الشخير

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - يعاني كثير من الأشخاص من مشكلة الشخير كل يوم في الليل، ويؤرقهم هذا الصوت كما أنه يتسبب في إزعاج للمحيطين بهم.
ويحدث الشخير عادة بسبب انسداد أنسجة الأنف أو الفم أو الحلق لـ مجرى الهواء، وبالتالي لا يستطيع الشخص التنفس بشكل صحيح، وفيما يلي، قائمة من الأكلات الممنوعة قبل النوم لتجنب الشخير تمامًا، وكلك طريقة التخلص منه، بحسب تصريحات تليفزيونية للدكتور المصري هشام إبراهيم استشاري الأنف والأذن والحنجرة.
** أطعمة تتسبب في الشخير
وهناك أطعمة غير صحية بشكل عام، لكنها أيضًا يمكن أن تتسبب في زيادة معدل الشخير والخشخشة في أثناء النوم، بحسب ما نشر موقع ويب مد المتخصص في الصحة، وتصريحات خبراء التغذية لصحيفة ديلي ستار البريطانية، وأسوء أنواع الأكل التي تسبب الشخير، هي الوجبات السريعة التي يتناولها الشخص قبل النوم مباشرة.
تلك الأطعمة تسبب انسدادا في الجيوب الأنفية وتمنع تدفق الهواء بشكل أفضل، كما تسد الشعب الهوائية، وهي منتجات الألبان من الجبن والزبادي والحليب ، وكذلك الأطعمة اللحوم المصنعة مثل النقانق واللانشون، والسكريات والأطعمة المحفوظة، والنشويات واللاكتوز، واللحوم الغنية بالدهون وغيرها.
أطعمة صحية قبل النوم
وهناك حالات يجب فيها إجراء عملية للتخلص من المشكلة نهائيًا، لأنها تسبب إزعاجا للشخص الذي يعاني من الشخير والمحيطين به، وهناك أطعمة أيضًا تقلل من الأعراض، بحسب استشاري الأنف والأذن والحنجرة.
وقبل النوم مباشرة، يُفضل تناول الأطعمة الصحية التي لا تسبب التهابات في ممرات الهواء، ومن بينها الأطعمة المضادة للالتهابات مثل المكسرات، السلمون، الفاكهة، الخضروات، فهي تقلل الشخير للحد الأدنى.
ويجب الابتعاد عن تناول الأطعمة سواء التي تزيد من نسبة الشخير، واتباع نظام غذائي صحي لتقليل أعراض الشخير تمامًا ومنع الإزعاج الناتج عنه، ونصح «إبراهيم» بمراجعة الطبيب المختص لعلاج الشخير بشكل نهائي.
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