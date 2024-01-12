مقاطعة شعبية تلقائية للمنتوجات الاسرائيلية ليس للفلسطينيين رغبة فيها بعد مجازر اسرائيل بعزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / نجيب فراج – دخل الطبيب الشاب علي زايد مع طفليه الى سوبر ماركت يقع بمدينة بيت لحم من اجل التسوق وشراء بعض المواد التموينية التي تحتاجها عائلته في ذلك اليوم وقد عمد طفليه كعادة الاطفال من شراء بعض الحاجات "الزاكية" وكان هذا الطبيب مهتما ان يوضح لطفليه التوأمين البالغين من العمر ثماني سنوات ان لا تكون هذه الحاجات اسرائيلية فايمرهما بارجاع اية منتوجات اسرائيلية، وكان الطفلين يلتزمان بذلك بكل سهولة،

وقال اننا ونحن نشاهد هذه المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ليس امامنا ان نفعل سوى ان نقاطع هذه المنتوجات التي تذهب جزءا من ارباحها للجنود الاسرائيليين بطريقة او باخرى، وانني على قناعة تامة بهذه الطريقة اي المقصود بمقاطعة البضائع الاسرائيلية ويجب ان يكون ذلك عن قناعة راسخة وبشكل تلقائي، فقد اقسمت ومنذ اليوم الاول ان لا ادخل اية منتوجات اسرائيلية سواءا تموينية او غيرها حتى ورق المحارم يجب مقاطعتها"، وقال انني ادعو التجار ان يقوموا من تلقاء انفسهم بعدم التعامل مع البضائع الاسرائيلية ويجب اخلائها بالكامل من هذه المحلات ، وهذا ما يمكن ان نفعله على اقل تقدير".



المقاطعة الشعبية

الممرضة اليس عيد من سكان بيت لحم قررت هي الاخرى ان تقوم بذات السلوك وهو مقاطعة المنتوجات الاسرائيلية وقالت ان المقاطعة يجب ان تكون شعبية اي ان المواطنين عليهم ان يكرهوا هذه البضاعة وان يقرروا من تلقاء انفسهم مقاطعتها، واوضحت انها لم تنكر بان ذلك فيه شيء من الصعوبة حيث ان البضائع الاسرائيلية سواءا التموينية او الاستهلاكية او على صعيد الخضار والفواكه والمعلبات وادوات التنظيف فكل شيء من كل الانواع فيها بضاعة اسرائيلية ولربما او هكذا يهيء لنا ان هذه البضائع اجود من الصناعات المحلية او لربما هناك بعض البضائع ليس لها بديل محلي وهذا صحيح ولكن لكل هذه البضائع لها بدائل اخرى منها العربية ومنها التركية ولذا يجب اولا ان لا نشتري البضاعة الاسرائيلية وثانيا هذا سيؤدي بالضرورة الى الضغط على التجار ان لا يتعاملوا مع البضاعة الاسرائيلية وثالثا هذا من شانه ان يشجع شعوب العالم قاطبة لمقاطعة المنتوجات الاسرائيلية ولذلك لا بد الضغط على التجار والشركات بشكل عام ان يتخذوا خطوات جرئية بهذا الصدد والابتعاد عن عقلية الربح بكل الاثمان.



وقال صاحب محل تجاري لبيع المواد التموينية حمزة عيد انه يلاحظ بان المقاطعة واسعة والكثير من المواطنين لا يحبذون شراء اية بضاعة اسرائيلية وهذا انسحب بشكل كبير على الالبان والاجبان والحليب وكذلك مواد التسلية والمحليات والعصائر وقد تكدست البضاعة الاسرائيلية من هذه الانواع في المحال ولذلك خففنا من جلبها، اما فيما يتعلق بضرورة مقاطعة كل البضائع الاسرائيلية فذلك يحتاج الى قرار وطني وسيادي وخاصة من قبل وزارة التموين او الاقتصاد فاذا صدر قرار بهذا الشأن فان التجار بشكل عام سوف يلتزمون بذلك التزاما حديديا.



الاكثر حماسة



ويلاحظ بهذا الاتجاه ان شريحة الاطفال والفتية بشكل عام هم الشريحة الاكثر حماسة بمقاطعة هذه البضائع وهذا ان دل على شيء فانما يدل ان اطفال فلسطين متمسكون بكل المواقف الوطنية المناهضة للاحتلال وجرائمه.



وبهذا الصدد يقول

المحامي فريد الاطرش وهو رئيس جمعية حماية المستهلك في بيت لحم ان حماسة الاطفال بهذا الاتجاه هي ظاهرة لا يمكن اهمالها في التقييم وهم يؤكدون مرة اخرى على ان مقولة رئيسة وزراء الاحتلال الاسرائيلي غولدا مائير المتمثلة في ان الكبار يموتون والصغار ينسون ذهبت في مهب الريح وان القضية الفلسطينية بكل جذورها وتفاصيلها حاضرة في الذهنية والعقلية الفلسطينية ولعل حرب الابادة الجماعية في غزة تنعش بشكل كبير ظاهرة مواجهة هذا الكيان ومقاطعته بكل السبل والمقاييس.



قاطع احتلالك



وقال الاطرش الذي شارك على مدى سنوات طويلة بحملات المقاطعة ضد المنتوجات الاسرائيلية من خلال تنظيم فعاليات على غرار" قاطع احتلالك"أو "لا لدعم جنود الاحتلال" لتشجيع المقاطعة ان هذه المرة هي من اقوى المرات ولربما لم يحتاج المواطنين الى فعاليات لتشجيعهم لان الحرب على غزة كانت احد الاسباب الحاسمة لتوسيع المقاطعة ، ولكن للاسف الشديد رغم ان الاسباب وجيهة جدا لا زلنا نشاهد بضائع ومنتوجات اسرائيلية على رفوف المحال التجارية ورغم انها تكدست بشكل ملموس ولكن غياب قرار وطني واضح من قبل القوى الوطنية بدعوة التجار للمقاطعة وعدم جلب المنتوجات الاسرائيلية جعل التجار ان يواصلوا جلب هذه البضائع وهناك بلا شك اسباب سياسية لان السلطة الفلسطينية مقيدة باتفاقية باريس الاقتصادية التي تنتهك حقوق شعبنا الفلسطيني في الاستقلالية والسيادة ومع ذلك فاننا نحاول الضفط دوما لكي يمارس التجار دورهم الوطني والابتعاد عن الجشع والطمع الذي لا يد ان ينتهي.