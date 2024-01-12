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التعاون الخليجي: تطورات الأحداث في البحر الأحمر تستوجب ضبط النفس

1/12/2024 7:17:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن بالغ القلق بشأن التطورات والأحداث الجارية في منطقة البحر الأحمر والعمليات العسكرية التي تعرض لها العديد من المواقع في الجمهورية اليمنية.


ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة، أكد البديوي أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، داعياً إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث، وتجنب الإضرار بالمدنيين في اليمن الشقيق.


بترا

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