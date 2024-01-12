التعاون الخليجي: تطورات الأحداث في البحر الأحمر تستوجب ضبط النفس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن بالغ القلق بشأن التطورات والأحداث الجارية في منطقة البحر الأحمر والعمليات العسكرية التي تعرض لها العديد من المواقع في الجمهورية اليمنية.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة، أكد البديوي أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، داعياً إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث، وتجنب الإضرار بالمدنيين في اليمن الشقيق.
بترا
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