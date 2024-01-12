Saturday, 13 January 2024 05:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة مستوطن بعملية إطلاق نار جنوب الخليل

1/12/2024 7:17:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 3 فلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، وأصيب مستوطن بجروح خطيرة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن وقوع عملية تبادل لإطلاق النار داخل مستوطنة "أدورا" جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.


وأوضحت الصحيفة أن فلسطينيًّا، اقتحم المستوطنة جنوب الخليل.


وسارع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لإغلاق الطرق كافة، والمداخل المؤدية إلى مدينة الخليل.


بترا


MENAFN12012024000208011052ID1107715354

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث