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عاجل نيويورك تايمز: سي آي إيه تجمع معلومات عن قادة المقاومة وتقدمها لإسرائيل

1/12/2024 7:17:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين قولهم إن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) تجمع معلومات عن قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وموقع الأسرى المحتجزين في غزة وتقدمها لإسرائيل.


وأضاف المسؤولون الأميركيون أن واشنطن كثفت جمع المعلومات عن حماس من خلال زيادة طلعات المسيّرات فوق غزة، وزادت جهود اعتراض الاتصالات بين مسؤولي الحركة.

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