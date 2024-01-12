عاجل نيويورك تايمز: سي آي إيه تجمع معلومات عن قادة المقاومة وتقدمها لإسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين قولهم إن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) تجمع معلومات عن قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وموقع الأسرى المحتجزين في غزة وتقدمها لإسرائيل.
وأضاف المسؤولون الأميركيون أن واشنطن كثفت جمع المعلومات عن حماس من خلال زيادة طلعات المسيّرات فوق غزة، وزادت جهود اعتراض الاتصالات بين مسؤولي الحركة.
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